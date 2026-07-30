Chú rể 1,67 m bắc ghế để cao bằng cô dâu 1,82 m

Khoảnh khắc chú rể kê ghế để đứng cạnh cô dâu cao 1,82 m trong lễ cưới ở Đồng Tháp gây sốt mạng xã hội, hé lộ chuyện tình 6 năm vượt qua khoảng cách chiều cao.

Vĩ Dân bắc ghế khi đứng cạnh vợ Khả Ái trong đám cưới.

Mới đây, khoảnh khắc chú rể đứng trên một chiếc ghế cao khoảng 25 cm để chụp ảnh cùng cô dâu trong lễ cưới tại Đồng Tháp bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh vừa ngọt ngào vừa hài hước khiến nhiều người thích thú trước màn "cân bằng chiều cao" đầy đáng yêu của cặp đôi.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu Khả Ái (sinh năm 2000, quê Đồng Tháp) cho biết bức ảnh được chụp trong lễ cưới của cô và chồng là Vĩ Dân (sinh năm 1997, hiện sống tại TP.HCM), diễn ra vào ngày 31/5.

Điều thú vị là ý tưởng kê ghế lại xuất phát từ chính cô dâu. Khả Ái cho biết trong lúc thực hiện các nghi thức cưới, cô muốn khung hình lưu niệm trông cân đối hơn nên chủ động bảo chồng đứng lên một chiếc ghế cao khoảng 25 cm. Nhờ vậy, cả hai có được những bức ảnh vừa đẹp mắt vừa trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

Chênh lệch chiều cao của cặp đôi thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Sở hữu chiều cao 1,82 m, Khả Ái luôn nổi bật trong mọi khung hình. Tuy nhiên, cô khẳng định sự chênh lệch chiều cao chưa bao giờ là rào cản trong chuyện tình cảm của hai người.

Kể về cơ duyên quen nhau, Khả Ái cho biết cô và Vĩ Dân gặp gỡ vào năm 2020 thông qua một người bạn chung. Trong những lần trò chuyện đầu tiên trên mạng xã hội, cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ và quan điểm sống. Những cuộc tán gẫu bắt đầu từ chiều muộn, kéo dài đến tận khuya đã giúp khoảng cách giữa hai người xa lạ dần được xóa nhòa.

Sau vài tuần nhắn tin, cả hai quyết định cho nhau cơ hội hẹn hò. Điều đặc biệt là ở thời điểm ấy, Khả Ái chưa biết bạn trai chỉ cao 1,67 m, còn Vĩ Dân cũng không hề hay cô gái mình thầm thương có chiều cao lên tới 1,82 m.

Đến lần đầu gặp mặt trực tiếp, sự chênh lệch vóc dáng khiến cả hai đều bất ngờ rồi bật cười. Thế nhưng cảm giác ngượng ngùng nhanh chóng qua đi.

"Tụi mình chỉ cảm thấy hài hước. Cảm xúc đó cũng nhanh chóng trôi qua vì hai đứa hợp nhau nên không quan tâm đến chiều cao", Khả Ái chia sẻ.

Chiều cao 1,82 của cô dâu Khả Ái.

Trong suốt thời gian yêu nhau, cặp đôi "nàng kều - chàng nấm" thường xuyên thu hút ánh nhìn của mọi người mỗi khi cùng xuất hiện. Ngay từ nhỏ, Khả Ái đã có chiều cao vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa, vì vậy khi sánh bước cùng bạn trai, cả hai dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.

Dù đôi lúc có chút ngại ngùng, họ nhanh chóng quen với điều đó và xem đây là nét riêng đáng yêu của mối quan hệ. Những buổi hẹn hò, chuyến đi chơi hay sinh hoạt thường ngày đều diễn ra tự nhiên như bao cặp đôi khác.

"Chiều cao không phải là trở ngại trong chuyện tình yêu của chúng tôi", cô dâu Gen Z khẳng định.

Mối tình của Khả Ái và Vĩ Dân cũng nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ hai bên gia đình. Theo cô dâu, bố mẹ hai bên đều tôn trọng lựa chọn của các con bởi điều quan trọng nhất là cả hai thực sự yêu thương, thấu hiểu và biết trân trọng nhau.

Sau 6 năm quen biết và đồng hành, chuyện tình của Khả Ái và Vĩ Dân khép lại bằng một đám cưới viên mãn. Hiện cả hai sinh sống và làm việc tại TP.HCM, cùng bắt đầu chặng đường mới của cuộc sống hôn nhân.