Chủ quán lẩu gà 'đuổi khách' Trung Quốc thừa nhận nợ nần

Từng “đuổi khách” vì sợ quá tải, quán lẩu gà ông Mo giờ đây mở loạt chi nhánh, bán hàng online nhằm tăng doanh thu. Ông thừa nhận mình từng làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ.

Chân dung ông Mo - chủ quán "Lẩu gà Mạc Thị". Ảnh: foshanplus.

“Xin đừng đến nữa” từng là câu nói đưa quán lẩu gà ông Mo ở Thuận Đức, Trung Quốc, trở thành hiện tượng mạng hơn một tháng trước.

Nhưng giai đoạn “đuổi khách” đã nhanh chóng khép lại. Từ cuối tháng 4, thương hiệu này liên tiếp mở chi nhánh tại Đại Liên, Vân Phù, Châu Hải và dự kiến có mặt ở Nam Ninh, cho thấy sự chuyển hướng rõ rệt từ né tránh đám đông sang chủ động đón khách.

Chưa dừng lại, ngày 3/5, ông Mo, chủ quán lẩu, lên livestream bán hàng. Chỉ 5 phút, 4.000 gói nước dùng (38,8 nhân dân tệ/gói) được bán sạch, thu về 1,6 triệu nhân dân tệ; gần 900 set lẩu "Toàn Kê Phúc" (258 nhân dân tệ/set) mang thêm 200.000 nhân dân tệ. Gian hàng vươn lên top 3 bảng xếp hạng tổng sức mua sắm, tổng doanh thu online cán mốc tiền tỉ chỉ sau một đêm.

Các chi nhánh và những con số "khủng" từ doanh thu livestream nhanh chóng làm phai nhạt hình ảnh "quán nhỏ xin đừng đến", khiến không ít người hâm mộ cảm thấy bị "phản bội", thậm chí nghi ngờ thông điệp chống tiếp thị trước đó chỉ là chiêu trò.

Ông Mo và con trai livestream bán gia vị lẩu trong tối 3/5. Ảnh: Weibo.

Không còn đuổi khách

Trước những hoài nghi về việc từ chỗ “đuổi khách” bỗng nhiên mở loạt chi nhánh, bán hàng online, ông Mo đã có dịp trải lòng trong cuộc trò chuyện với The Paper.

Ông chủ 61 tuổi thừa nhận cơn sốt lẩu gà khiến quán chỉ vỏn vẹn 10 bàn phải gồng mình đón tới 3.000 lượt khách mỗi ngày - một sức ép khiến không thể “đuổi khách” mãi được. Theo ông, việc mở rộng là giải pháp giảm tải bắt buộc để bảo vệ sức khỏe gia đình và duy trì chất lượng.

Cũng trong buổi chia sẻ, ông Mo lần đầu tiết lộ sự thật ít người biết về bản thân đang gánh khoản nợ nuôi cá thất bát lên tới 1,8 triệu nhân dân tệ (gần 7 tỷ đồng ). Cơn sốt gần đây như phao cứu sinh, giúp ông trả được 1,4 triệu NDT, nhưng vẫn còn nợ một khoản.

“Tôi rất cần tiền, nhất định phải mở thêm cửa hàng”, ông nói.

Nhiều thực khách kéo đến ủng hộ chi nhánh của lẩu gà ông Mo. Ảnh: 21jingji.

Cuối cùng, cũng là lý do quan trọng nhất, chính là khát vọng quảng bá ẩm thực địa phương Lĩnh Nam. Trong cuộc trò chuyện, ông Mo nhấn mạnh: "Cá nhân tôi không muốn nổi tiếng, nhưng nếu mọi người chú ý đến văn hóa ẩm thực của Lĩnh Nam nhờ nhà hàng của tôi và điều đó có thể thúc đẩy du lịch văn hóa xung quanh, tôi nghĩ điều đó đáng giá".

Ông kể nhiều du khách từ xa đến không chỉ để ăn lẩu gà mà còn hỏi thăm các món đặc sản khác như cá sống Thuận Đức, sữa hai lớp, bún gạo Trần Thôn. Ông coi đây là cơ hội để cả vùng quê cùng hưởng lợi.

Bởi thế, dù phải đánh đổi sự bình yên, ông vẫn chấp nhận bước vào guồng quay thương mại. "Có đội ngũ làm việc, dòng chảy lớn thế này, kiếm thêm một chút cũng là bình thường", ông cười nói.

Bệ đỡ vững chắc

Để một quán ăn nhỏ trong thôn có thể “công nghiệp hóa” trong vòng chưa đầy một tháng mà chưa sụp đổ, không thể thiếu bàn tay hậu thuẫn từ hệ sinh thái hung hậu chưa từng có, gồm chính quyền địa phương và loạt doanh nghiệp lớn.

Bãi giữ xe mới được chính quyền địa phương bố trí gần tiệm lẩu gà để giảm áp lực cho quán. Ảnh: foshanplus.

Ngay khi cơn sốt ập đến, chính quyền đã nhập cuộc một cách quyết liệt nhưng tinh tế. Bí thư Đảng ủy thôn Cam Hiền, ông Quách Dâng, thừa nhận: “Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: không thể có chuyện gì sai sót. Bởi nó liên quan đến danh tiếng của thôn Cam Hiền và hơn thế là hình ảnh của Thuận Đức - 'Thành phố ẩm thực củaTrung Quốc’”.

Một hệ thống ứng phó khẩn cấp được kích hoạt với bãi đỗ xe 2.000 m² được nâng cấp trong một ngày, đường làng trải nhựa xuyên đêm, hàng chục cán bộ và tình nguyện viên được điều động. Hiệp hội đầu bếp quận Thuận Đức cũng cử đầu bếp đến hỗ trợ, đào tạo nhân viên cho các chi nhánh, đảm bảo “hương vị Thuận Đức” không bị pha loãng trước làn sóng mở rộng ồ ạt.

Một quan chức thị trấn Trần Thôn nói: “Chúng tôi đã làm những gì nên làm - tập trung vào hạ tầng, kiểm soát dòng người - không can thiệp vào cách kinh doanh của ông Mo”.

Ông Mo tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện ở chi nhánh mới. Ảnh: 21jingji.

Không chỉ chính quyền, giới doanh nghiệp cũng nhanh chóng gia nhập cuộc. Khi nguồn gà cạn kiệt, tập đoàn Wen's đã hỗ trợ 1.000 con và cam kết cung cấp lâu dài. Hàng loạt ông lớn khác cũng tiếp sức: Midea tặng đồ gia dụng, Haidian bao nước tương, Gree lắp điều hòa miễn phí cho nhân viên.

"Sự hỗ trợ của chính quyền và doanh nghiệp khiến tôi rất ấm lòng", ông Mo nói. Ông tìm thấy sự bình yên khi không còn áp lực "phải chạy theo tiến độ". Tất cả tạo thành một "lá chắn" kiên cố, giúp ông vững tâm vượt qua cơn sốt.

Tuy nhiên, khi một hiện tượng mạng đạt độ "bão hòa", việc công nghiệp hóa vừa là cứu cánh vừa là con dao hai lưỡi. Liệu "cỗ máy" lẩu gà Mo's có giữ được "cái hồn" làng quê? Thị trường và những lời hứa "giữ chất lượng" của ông chủ sẽ là câu trả lời cuối cùng.