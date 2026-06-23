Chủ quán hải sản lên tiếng vụ xịt nước khiến bà bán rau chảy máu mắt

Trong vụ xô xát với người bán rau, chị N.T.T. khẳng định đối phương là người gây hấn trước, còn hành động xịt nước là không cố tình.

Trả lời Tri Thức - Znews ngày 23/6, chị N.T.T. (43 tuổi), kinh doanh cửa hàng hải sản ở chợ Xuân Hòa (thuộc phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ), cho biết bản thân không chủ đích gây thương tích cho bà N.T.Q. (63 tuổi) trong khi tranh cãi sáng 22/6.

Theo lời chị T., từ vài năm nay, bà Q. và một số người khác thường xuyên bày bán rau ở khu vực mép vỉa hè đối diện cửa hàng nhà chị, ngay khúc đường eo cua. Chị T. cho rằng hành động này gây ảnh hưởng đến giao thông trong chợ và khách hàng đến mua hải sản nhà mình.

Khi chị T. góp ý, đề nghị bà Q. ngồi lui vào khu vực phía trong, tình hình chỉ cải thiện được vài ngày rồi "đâu lại vào đó". Thậm chí, bà Q. có thái độ thách thức, cho rằng đây là đường chung.

Sáng 22/6, chị T. dùng vòi xịt cao áp xịt rửa khu vực trước cửa hàng để vệ sinh như thường lệ. Lúc này, bà Q. và một số tiểu thương vẫn bày bán rau ở khu vực vốn gây mâu thuẫn.

Thấy nước có thể văng đến chỗ các quầy rau, chị T. đến đề nghị bà Q. và những người ngồi gần di chuyển. Thấy họ không động tĩnh, chị tiếp tục hành động và nói: "Nào các bà có đứng dậy không, không là cháu xịt ướt hết đấy".

"Lúc đó, bà Q. tiến tới tranh cãi, rồi túm cổ áo tôi, định vặn tay tôi để lấy vòi xịt ngược lại tôi. Trong lúc giằng co, tôi theo bản năng giành lại vòi nước, rồi vô tình xịt trúng người và mặt bà ấy. Lúc đó tôi chỉ tự vệ, hoàn toàn không có ý định dùng vòi tấn công bà ấy", chủ quán hải sản phân trần.

Bà Q. bị tia nước mạnh làm bị thương, chảy máu ở vùng mặt.

Chị T. cũng thừa nhận bản thân mất bình tĩnh trong tình huống xô xát, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Chiều cùng ngày, chị đã làm việc với cơ quan chức năng, tường trình về vụ việc.

Trong ngày 22/6 và sáng 23/6, gia đình chị T. cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, nói chuyện. Tuy nhiên, gia đình bà Q. hiện chưa có ý định hòa giải.

"Chúng tôi hy vọng có thể giải quyết theo hướng tình cảm. Còn về việc bồi thường hay tiền thăm hỏi sức khỏe, chúng tôi cũng sẵn sàng trao đổi với gia đình bà ấy", chủ quán hải sản nói.

Trước đó, vụ việc liên quan chị T. và bà Q. lan truyền trên mạng xã hội hôm 22/6. Trao đổi với Tri Thức - Znews vào cùng ngày, đại diện UBND phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) cho biết địa phương đã nắm được thông tin liên quan vụ xô xát xảy ra tại khu vực chợ Xuân Hòa.

Lực lượng công an phường và ban quản lý chợ đã nhanh chóng tiến hành làm việc với các bên liên quan để xác minh, xử lý vụ việc.

Anh L. - con trai bà Q. - cho biết mẹ anh được điều trị, theo dõi tại một bệnh viện ở Hà Nội. Mắt bà vẫn chảy nước mắt, đau nhức và sưng. Sau sự việc, bà Q. cũng bị hoảng loạn, sốc và ngủ chập chờn. Anh L. bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sự việc. Hiện, gia đình ưu tiên lo cho sức khỏe, việc điều trị của bà Q.

Cụ bà bán rau bị chủ cửa hàng hải sản xịt nước thẳng mặt Cảnh tượng chủ cửa hàng hải sản ở phường Xuân Hòa (Phú Thọ) dùng vòi cao áp xịt nước vào người cụ bà bán rau trên vỉa hè sáng 22/6 khiến nhiều người bức xúc.