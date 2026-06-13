Chủ nhà World Cup làm nên lịch sử ở trận ra quân

Rạng sáng 13/6, Canada hòa Bosnia 1-1 ở trận đấu thuộc bảng B, vòng chung kết World Cup trên sân BMO.

Canada giành 1 điểm đầy chật vật.

Đội tuyển Canada viết nên trang sử mới khi giành điểm số đầu tiên tại một kỳ World Cup nam sau 7 lần tham dự. Dù không thể giành chiến thắng trong ngày ra quân, màn trình diễn đầy nỗ lực của thầy trò HLV Jesse Marsch vẫn mang đến nhiều tín hiệu tích cực.

Bosnia là đội nhập cuộc tốt hơn và nhanh chóng tạo ra sức ép. Ngay phút thứ 3, Amar Memic có cơ hội mở tỷ số sau một tình huống đá phạt, nhưng cú dứt điểm ở khoảng cách gần lại đưa bóng đi vọt xà. Không lâu sau đó, Jovo Lukic tiếp tục khiến hàng thủ Canada chao đảo với cú đánh đầu chệch khung thành.

Sau khoảng thời gian đầu bị lấn lướt, Canada dần lấy lại thế trận và có cơ hội đáng chú ý đầu tiên với Jonathan David. Tuy nhiên, chân sút của tuyển Canada lại không thể đánh bại thủ thành Nikola Vasilj bằng cú sút thiếu lực.

Sự phung phí của đội chủ nhà đã phải trả giá ở phút 21. Từ quả đá phạt góc của Ivan Basic, Sead Kolasinac đánh đầu nối bóng ở cột gần, tạo điều kiện để Lukic tiếp tục bật cao đánh đầu cận thành, ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp và đưa Bosnia vượt lên dẫn trước.

Bước sang hiệp hai, Canada gia tăng sức ép mạnh mẽ với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Đội bóng của Jesse Marsch liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng lần lượt bị từ chối bởi sự xuất sắc của thủ môn Vasilj cùng những pha cứu thua trên vạch vôi của hàng phòng ngự Bosnia.

Bước ngoặt đến ở phút 76 khi Cyle Larin được tung vào sân. Chỉ 2 phút sau khi xuất hiện, tiền đạo của Southampton đã tận dụng đường chuyền tinh tế từ Promise David để tung cú sút hiểm hóc, đánh bại Vasilj và mang về bàn gỡ hòa quý giá cho chủ nhà.

Larin là tiền đạo ghi nhiều bàn thứ 2 trong lịch sử tuyển Canada với 31 bàn, chỉ xếp sau Jonathan David (39).



Trong những phút cuối, cả hai đội đều không thể tìm thêm bàn thắng và chấp nhận chia điểm. Trận hòa này giúp Canada kéo dài chuỗi bất bại lên con số 9 trận, đồng thời đánh dấu một cột mốc quan trọng khi họ lần đầu tiên có điểm tại sân chơi cấp thế giới. Trong khi đó, Bosnia tiếp tục chuỗi 6 trận liên tiếp không thể giành chiến thắng trong 90 phút.

Ở lượt trận tiếp theo, Canada sẽ gặp Qatar, trong khi Bosnia đối đầu Thụy Sĩ, đội tuyển được đánh giá cao nhất ở bảng B.