Chủ MU bị tố phá hỏng CLB Ligue 1

  • Thứ ba, 30/9/2025 06:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhiều CĐV Nice công kích cách điều hành của tỷ phú Ratcliffe và INEOS, sau khi CLB Ligue 1 trải qua khởi đầu tệ hại từ đầu mùa giải.

Nice của tỷ phú Ratcliffe khởi đầu mùa giải mới tệ hại.

Tỷ phú người Anh, Sir Jim Ratcliffe, ông chủ tập đoàn INEOS, vừa trải qua một tuần đáng quên khi cả hai đội bóng của ông – OGC Nice và Manchester United – liên tục nhận kết quả đáng thất vọng.

Hôm 28/9, ở vòng 6 Ligue 1, trên sân nhà Allianz Riviera, Nice tiếp tục gây thất vọng trong trận hòa 1-1 với Paris FC – một đội bóng mới thăng hạng. Trước đó vài ngày, Ratcliffe hiếm hoi xuất hiện tại sân Allianz Riviera để theo dõi Nice thua AS Roma 1-2 tại Europa League.

Tình hình không cải thiện vào cuối tuần, khi các cổ động viên Nice liên tục hát những bài ca chỉ trích chủ đội bóng. Nhiều người hâm mộ Nice còn chế nhạo lời của chính Ratcliffe mùa trước, khi tỷ phú này từng thẳng thắn chia sẻ ông không thích xem Nice thi đấu vì “trình độ bóng đá không đủ cao để khiến tôi phấn khích”.

Các CĐV Nice cho rằng chính tỷ phú Ratcliffe và INEOS đang phá hỏng đội bóng. Kết quả hòa 1-1 với Paris FC đánh dấu chuỗi phong độ tệ hại của Nice, khi họ chỉ giành được hai chiến thắng trong 9 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Với vị trí thứ 10 tại Ligue 1 (8 điểm sau 6 vòng), Nice đang cho thấy sự thiếu ổn định. Đội bóng Pháp thua tới 6 trong 9 trận chính thức từ đầu mùa, gồm 3 trận đấu ở Ligue 1, bị loại khỏi vòng play-off Champions League. Dưới sự điều hành của Sir Jim Ratcliffe, Nice đang trải qua một trong những khởi đầu tệ hại trong lịch sử đội bóng.

