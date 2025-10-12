'Chú lùn TVB' sợ không sống qua 46 tuổi

Vương Tổ Lam bật khóc trên một chương trình truyền hình. Nam diễn viên lo sợ bản thân sẽ không thể sống qua 46 tuổi.

Theo Sinchew, nam diễn viên Hong Kong Vương Tổ Lam (45 tuổi) gây chú ý khi bật khóc trên chương trình truyền hình Thiên sinh nhất đối. Anh tiết lộ nỗi ám ảnh sắp bước sang tuổi 46. Đây là độ tuổi mà cha anh qua đời vì ung thư trực tràng.

Nam diễn viên buồn bã, nói với vợ là Hoa hậu Lý Á Nam: “Anh sợ mình sẽ đi trước em một bước".

Vương Tổ Lam bày tỏ nỗi sợ ở tuổi 46. Anh lo bản thân mắc bệnh ung thư bỏ lại vợ và hai con. Ảnh: Weibo.

Nam diễn viên giải thích nỗi lo âu bắt nguồn từ việc cha anh - một tài xế khỏe mạnh đột ngột qua đời ở tuổi 46. Sự ra đi bất ngờ của ông khiến Vương Tổ Lam không kịp gặp cha lần cuối và mang theo ám ảnh về căn bệnh ung thư. Anh thừa nhận nhiều năm qua vẫn luôn lo sợ bản thân sẽ lặp lại bi kịch này, để lại vợ và hai con gái nhỏ.

Trước nỗi sợ của chồng, Lý Á Nam nắm tay chồng trấn an: “Anh phải sống lâu hơn em, được không?”. Diễn viên Trần Kiều Ân sau đó cố gắng xua tan không khí nặng nề bằng lời gợi ý vui khiến Vương Tổ Lam bật cười: "Tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 46 cho bạn thật linh đình như lễ kỷ niệm của đài TVB".

Vương Tổ Lam sinh năm 1980 tại Hong Kong, là diễn viên, MC, ca sĩ kiêm đạo diễn nổi tiếng của TVB. Anh tốt nghiệp Học viện Hí kịch Hong Kong và được biết đến nhờ khả năng diễn xuất linh hoạt, duyên dáng trong các chương trình hài như Lộc Đỉnh Ký, Gia hữu hỷ sự và Đại thái giám.

Chuyện tình giữa Vương Tổ Lam và Hoa hậu Hong Kong 2005 Lý Á Nam từng gây chú ý vì khoảng cách ngoại hình và danh tiếng. Cặp đôi công khai hẹn hò năm 2010, kết hôn vào năm 2015 trong lễ cưới xa hoa tại Hong Kong Disneyland. Hiện, Vương Tổ Lam và Lý Á Nam đã kết hôn 9 năm, có hai con gái và được xem là một trong những gia đình nghệ sĩ hạnh phúc nhất showbiz Hong Kong.