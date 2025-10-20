Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Chu kỳ tăng giá 4 năm của Bitcoin sắp kết thúc

  • Thứ hai, 20/10/2025 18:15 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Giá nhiều đồng tiền mã hoá đồng loạt lao dốc khi giới đầu tư chốt lời, trong bối cảnh những người tin vào chu kỳ 4 năm của thị trường sắp kết thúc.

Nhiều nhà đầu tư không còn tin vào chu kỳ 4 năm của Bitcoin. Ảnh: Bloomberg.

Thị trường tiền mã hoá tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi nhiều đồng tiền lớn như BTC, ETH và XRP đồng loạt giảm giá mạnh. Các chuyên gia cho rằng một bộ phận nhà đầu tư bán lẻ vẫn đang hành động theo “quy tắc chu kỳ 4 năm” truyền thống của Bitcoin, góp phần tạo áp lực lên toàn thị trường.

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, Bitcoin đã giảm hơn 9% trong tuần qua, Ethereum mất 6%, còn XRP lao dốc tới 15%. Một số đồng altcoin khác thậm chí còn giảm sâu hơn. Đà giảm mạnh bắt đầu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm thuế với Trung Quốc, khiến thị trường ghi nhận khối lượng thanh lý kỷ lục, khoảng 19 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Trong lịch sử, giá Bitcoin thường vận động theo chu kỳ 4 năm, tương ứng với sự kiện halving, khi phần thưởng dành cho thợ đào bị cắt giảm một nửa. Mỗi chu kỳ thường gồm giai đoạn đạt đỉnh sau khi quá trình halving hoàn tất rồi suy giảm trong các năm tiếp theo. Với việc Bitcoin từng đạt mốc kỷ lục 125.000 USD vào tháng 10/2025, nhiều người tin rằng chu kỳ hiện tại đang tiến gần giai đoạn kết thúc.

“Đợt bán tháo lần này phần nào đến từ nhóm nhà giao dịch vẫn tin vào mô hình 4 năm. Tính từ đỉnh chu kỳ trước đến nay đã gần tròn 4 năm và trong bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu, họ có xu hướng chốt lời để bảo vệ vị thế", Matthew Nay, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Messari chia sẻ với Decrypt.

Jonathan Morgan, chuyên gia tại nền tảng giao dịch Stocktwits, nhận định đây có thể là hệ quả của “giao dịch máy móc”, nơi các nhà đầu tư mua bán dựa hoàn toàn vào mô hình chu kỳ. Trong khi đó, Jasper De Maere, chiến lược gia tại công ty Wintermute, cho rằng chiến lược này đã lỗi thời.

“Tác động của halving không còn rõ rệt. Phần thưởng cho thợ đào giờ quá nhỏ so với quy mô giao dịch toàn cầu”, ông Jasper De Maere nói.

Dù vậy, không phải nhà đầu tư nào cũng bi quan. Công ty nghiên cứu Messari nhận định Bitcoin vẫn có khả năng đạt lại mức cao kỷ lục trước khi hết năm 2025, nhờ dòng vốn tổ chức và sự phát triển của các quỹ ETF tiền mã hoá. Nhiều nhà phân tích khác cũng cho rằng chu kỳ truyền thống đang dần bị phá vỡ do sự tham gia của Phố Wall và cấu trúc thị trường ngày càng trưởng thành.

“Trước đây, phần thưởng khai thác quyết định nguồn cung Bitcoin, nhưng giờ ETF, dòng tiền tổ chức và sản phẩm phái sinh đã lấn át yếu tố đó. Chu kỳ 4 năm có thể vẫn còn ảnh hưởng nhưng không còn chi phối toàn bộ thị trường như trước", Jonathan Morgan nói.

Rủi ro từ những đồng tiền ảo như Pi, Bitcoin

Tiền ảo, đặc biệt là Bitcoin và Pi, đã trở thành một hiện tượng tài chính toàn cầu, thu hút sự chú ý của giới đầu tư cũng như các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển nhanh chóng, tiền ảo cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng lo ngại, từ pháp lý, bảo mật, gian lận đến biến động thị trường.

Câu hỏi lớn sau vụ Mỹ tịch thu 15 tỷ USD của trùm lừa đảo Trần Chí

Việc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) tịch thu lượng Bitcoin trị giá 15 tỷ USD từ Trần Chí đã làm dấy lên tranh luận trong giới đầu tư tiền mã hóa về mức độ ẩn danh của loại tài sản này.

13 giờ trước

Mỹ thu thêm 2,4 tỷ USD Bitcoin từ vụ Trần Chí

Công ty nghiên cứu chuỗi khối Arkham Intelligence phát hiện thêm 2,4 tỷ USD BTC tiếp tục được chuyển khỏi ví của LuBian/Prince Group giữa cuộc điều tra.

31:1867 hôm qua

CZ khuyên ngừng mua vàng, chuyển sang Bitcoin

Người sáng lập sàn tiền số thế giới chia sẻ đoạn video nhiều người xếp hàng mua vàng và khuyên công chúng nên tìm hiểu về tiền số.

18:31 18/10/2025

Minh Hoàng

Chu kỳ 4 năm Bitcoin Donald Trump Bitcoin Tiền mã hóa Bitcoin BTC ETH XRP Halving

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Con so chung to Mbeumo la thu MU tim kiem bay lau hinh anh

Con số chứng tỏ Mbeumo là thứ MU tìm kiếm bấy lâu

4 giờ trước 15:12 20/10/2025

0

Giàu năng lượng, biết tận dụng cơ hội và khả năng xoay chuyển trận đấu, Bryan Mbeumo đang từng bước khẳng định vị trí trong đội hình xuất phát của MU ngay trong mùa giải đầu tiên.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý