Chu kỳ tăng giá 4 năm của Bitcoin sắp kết thúc

Giá nhiều đồng tiền mã hoá đồng loạt lao dốc khi giới đầu tư chốt lời, trong bối cảnh những người tin vào chu kỳ 4 năm của thị trường sắp kết thúc.

Nhiều nhà đầu tư không còn tin vào chu kỳ 4 năm của Bitcoin. Ảnh: Bloomberg.

Thị trường tiền mã hoá tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi nhiều đồng tiền lớn như BTC, ETH và XRP đồng loạt giảm giá mạnh. Các chuyên gia cho rằng một bộ phận nhà đầu tư bán lẻ vẫn đang hành động theo “quy tắc chu kỳ 4 năm” truyền thống của Bitcoin, góp phần tạo áp lực lên toàn thị trường.

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, Bitcoin đã giảm hơn 9% trong tuần qua, Ethereum mất 6%, còn XRP lao dốc tới 15%. Một số đồng altcoin khác thậm chí còn giảm sâu hơn. Đà giảm mạnh bắt đầu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm thuế với Trung Quốc, khiến thị trường ghi nhận khối lượng thanh lý kỷ lục, khoảng 19 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Trong lịch sử, giá Bitcoin thường vận động theo chu kỳ 4 năm, tương ứng với sự kiện halving, khi phần thưởng dành cho thợ đào bị cắt giảm một nửa. Mỗi chu kỳ thường gồm giai đoạn đạt đỉnh sau khi quá trình halving hoàn tất rồi suy giảm trong các năm tiếp theo. Với việc Bitcoin từng đạt mốc kỷ lục 125.000 USD vào tháng 10/2025, nhiều người tin rằng chu kỳ hiện tại đang tiến gần giai đoạn kết thúc.

“Đợt bán tháo lần này phần nào đến từ nhóm nhà giao dịch vẫn tin vào mô hình 4 năm. Tính từ đỉnh chu kỳ trước đến nay đã gần tròn 4 năm và trong bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu, họ có xu hướng chốt lời để bảo vệ vị thế", Matthew Nay, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Messari chia sẻ với Decrypt.

Jonathan Morgan, chuyên gia tại nền tảng giao dịch Stocktwits, nhận định đây có thể là hệ quả của “giao dịch máy móc”, nơi các nhà đầu tư mua bán dựa hoàn toàn vào mô hình chu kỳ. Trong khi đó, Jasper De Maere, chiến lược gia tại công ty Wintermute, cho rằng chiến lược này đã lỗi thời.

“Tác động của halving không còn rõ rệt. Phần thưởng cho thợ đào giờ quá nhỏ so với quy mô giao dịch toàn cầu”, ông Jasper De Maere nói.

Dù vậy, không phải nhà đầu tư nào cũng bi quan. Công ty nghiên cứu Messari nhận định Bitcoin vẫn có khả năng đạt lại mức cao kỷ lục trước khi hết năm 2025, nhờ dòng vốn tổ chức và sự phát triển của các quỹ ETF tiền mã hoá. Nhiều nhà phân tích khác cũng cho rằng chu kỳ truyền thống đang dần bị phá vỡ do sự tham gia của Phố Wall và cấu trúc thị trường ngày càng trưởng thành.

“Trước đây, phần thưởng khai thác quyết định nguồn cung Bitcoin, nhưng giờ ETF, dòng tiền tổ chức và sản phẩm phái sinh đã lấn át yếu tố đó. Chu kỳ 4 năm có thể vẫn còn ảnh hưởng nhưng không còn chi phối toàn bộ thị trường như trước", Jonathan Morgan nói.