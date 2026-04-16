Chủ cụm 22 sân pickleball lớn nhất Hà Nội vừa bị tháo dỡ lên tiếng

Đại diện cụm 22 sân pickleball tại phường Thanh Liệt (Hà Nội) xin lỗi đồng thời nói sẽ hoàn tiền cho khách hàng đặt lịch cố định tại đây.

Công trình gồm 22 sân pickleball vừa bị cơ quan chức năng phường Thanh Liệt cưỡng chế tháo dỡ sáng 15/4. Ảnh: UBND phường Thanh Liệt.

Sáng 16/4, cụm sân pickleball quy mô lớn tại Hà Nội, Sportbase Arena, đưa ra thông báo chính thức về việc tạm dừng toàn bộ hoạt động sau khi bị cưỡng chế tháo dỡ hôm 15/4.

Theo bài đăng, cơ sở này cho biết sẽ dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới, đồng thời gửi lời xin lỗi và cảm ơn tới khách hàng đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Song bài viết này không nêu rõ lý do dừng hoạt động.

Đại diện cụm sân cho biết đang khẩn trương rà soát toàn bộ danh sách khách hàng đã đặt lịch, bao gồm cả lịch cố định và lịch theo ngày, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người chơi, đồng thời tiến hành các thủ tục hoàn tiền theo quy định đối với những trường hợp bị ảnh hưởng.

Cụm sân từng thu hút đông đảo người chơi pickleball. Ảnh: Sportbase Arena/Facebook.

"Chúng tôi kính mong Quý khách thông cảm và cho chúng tôi thêm thời gian để cân bằng và xử lý các vấn đề liên quan. Đội ngũ sẽ chủ động liên hệ lại trong thời gian sớm nhất", thông báo viết.

Trước đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trình Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt, cho biết cụm 22 sân pickleball bị cưỡng chế tháo dỡ do vi phạm quy định về đất đai và trật tự xây dựng.

Cụ thể, toàn bộ tổ hợp sân được xây dựng trên khu đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định.

Ngoài ra, công trình này còn được xác định là xây dựng không phép, với diện tích lên tới hơn 6.000 m2, bao gồm hệ thống sân, mái che, khán đài và nhiều hạng mục phụ trợ. Việc thi công và đưa vào hoạt động khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định tháo dỡ.

Theo ông Quốc Thắng, sau khi phát hiện vi phạm và lập hồ sơ xử lý, lực lượng chức năng đã tiến hành cắt điện, yêu cầu khắc phục nhưng không được thực hiện triệt để, buộc phải triển khai cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ công trình nhằm đảm bảo kỷ cương quản lý đất đai.

Việc xử lý cũng nằm trong kế hoạch rà soát, giải quyết hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực phường Thanh Liệt.

Sportbase Arena được xem là một trong những cụm sân pickleball lớn nhất tại Hà Nội với tổng cộng 22 sân. Chỉ vừa khai trương vào tháng 3, cơ sở thu hút đông đảo người chơi, đặc biệt trong bối cảnh bộ môn pickleball bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam thời gian gần đây. Việc bất ngờ dừng hoạt động của tổ hợp này đang khiến nhiều khách hàng, đặc biệt là những người đã đặt lịch dài hạn, không khỏi lo lắng.

Quốc Đạt (25 tuổi, Hà Nội) thường xuyên đến cơ sở tập luyện và giao lưu pickleball 3 buổi/tuần. Anh tỏ ra bất ngờ khi thông tin sân bị tháo dỡ lan truyền.