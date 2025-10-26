Chủ công viên Đầm Sen lỗ lũy kế vượt 400 tỷ đồng

Doanh thu sụt giảm, trong khi phải nộp truy thu tiền thuê đất hơn 42 tỷ đồng khiến Phú Thọ Tourist tiếp tục lỗ nặng trong quý III năm nay, nâng lỗ lũy kế lên hơn 400 tỷ đồng.

Phú Thọ Tourist là công ty mẹ sở hữu và quản lý Công viên văn hóa Đầm Sen (hay Đầm Sen khô) tại TP.HCM. Ảnh: DSP.

CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ - Phú Thọ Tourist (UPCoM: DSP) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với doanh thu thuần hơn 45 tỷ đồng , giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính sụt 27%, trong khi giá vốn hàng bán tăng mạnh từ 66 tỷ lên 101 tỷ đồng khiến doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 55 tỷ đồng , cao gấp gần 4 lần mức lỗ cùng kỳ năm trước.

Đây cũng là quý thứ 5 liên tiếp Phú Thọ Tourist thua lỗ và là mức lỗ nặng nhất kể từ quý II/2020.

Theo ban lãnh đạo Phú Thọ Tourist, nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh lao dốc là do công ty phải nộp bổ sung tiền thuê đất truy thu giai đoạn tháng 5/2016-5/2021 với tổng số tiền 42,8 tỷ đồng . Trong đó, 17 tỷ đồng là phần truy thu theo đơn giá mới và 25,8 tỷ đồng là tiền thuê đất phải nộp bổ sung hàng năm theo Nghị định 103/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Phú Thọ Tourist ghi nhận gần 136 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 16% so với cùng kỳ, đồng thời lỗ gần 70 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi gần 10 tỷ.

So với kế hoạch năm 2025 đề ra doanh thu 227 tỷ đồng và lãi trước thuế 2,6 tỷ đồng , doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành khoảng 60% chỉ tiêu doanh thu, trong khi lợi nhuận đi ngược kỳ vọng.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Phú Thọ Tourist đạt 961 tỷ đồng , giảm nhẹ 2% so với đầu năm, trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chiếm khoảng 33% tổng tài sản.

PHÚ THỌ TOURIST LỖ NẶNG NHẤT 5 NĂM KQKD theo quý của Phú Thọ Tourist. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn Quý I/2024 II III IV Quý I/2025 II III Doanh thu thuần tỷ đồng 65 46.4 50 32.6 46.6 44 45 Lãi ròng

5.5 18.3 -14 -30.7 -5 -9.3 -55.4

Phú Thọ Tourist là công ty mẹ sở hữu và quản lý Công viên văn hóa Đầm Sen (hay Đầm Sen khô). Ngoài ra, công ty này còn vận hành khách sạn Ngọc Lan và Phú Thọ, khu du lịch Vàm Sát và trung tâm du lịch Đầm Sen.

Doanh nghiệp cũng là cổ đông lớn nhất của CTCP Công viên nước Đầm Sen và góp vốn tại 2 khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt (Lâm Đồng) và Sài Gòn - Đông Hà (Quảng Trị).

Sau giai đoạn thua lỗ kéo dài 2020-2022, Phú Thọ Tourist từng ghi nhận lợi nhuận dương trở lại vào năm 2023, nhưng chỉ đạt hơn 2,3 tỷ đồng . Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh ảm đạm trong năm nay và năm ngoái, lỗ lũy kế của doanh nghiệp đã vượt 400 tỷ đồng .

Ban lãnh đạo công ty thừa nhận công viên Đầm Sen đã trở nên cũ kỹ, thiếu sức hút đối với du khách trẻ trong bối cảnh thị trường giải trí TP.HCM ngày càng cạnh tranh với nhiều điểm đến mới hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, do quy hoạch chi tiết 1/500 chưa hoàn thiện, các hạng mục trò chơi lớn dự kiến đầu tư từ sau cổ phần hóa (2015-2016) vẫn chưa thể triển khai, khiến tiến độ nâng cấp sản phẩm bị chậm trễ, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển dài hạn.

Dù khẳng định luôn nỗ lực đổi mới và bắt nhịp xu hướng hiện đại để nâng cao trải nghiệm khách hàng, song thực tế cho thấy những thay đổi của Phú Thọ Tourist vẫn còn chậm, chưa đủ mạnh để tạo cú hích cho thương hiệu lâu năm này.