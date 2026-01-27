Chồng Từ Hy Viên 'từ chối quyền thừa kế'

DJ Koo được cho là đã từ chối quyền thừa kế 1/3 khối tài sản của vợ. Bên cạnh đó, gia đình Từ Hy Viên cũng đạt được thỏa thuận hòa giải với Uông Tiểu Phi.

Theo trang 163, đã gần một năm kể từ khi Từ Hy Viên (Đại S) qua đời, việc phân chia tài sản của cô cũng xuất hiện những tiến triển mới. Truyền thông Đài Loan đưa tin DJ Koo từ chối quyền thừa kế tài sản của vợ. Trong khi Uông Tiểu Phi (chồng cũ Từ Hy Viên) và gia đình cố diễn viên cũng sắp đạt được thỏa thuận hòa giải.

Cụ thể, sau khi Đại S đột ngột qua đời tại Nhật Bản, hàng loạt vụ kiện tụng giữa Uông Tiểu Phi và gia đình Đại S nổ ra. Tới đầu năm nay, nguồn tin cho hay Uông Tiểu Phi và gia đình vợ cũ sẽ thương lượng lại các vụ kiện về tiền cấp dưỡng, với mong muốn đạt được đồng thuận thông qua hòa giải.

Từ Hy Viên và DJ Koo. Ảnh: Weibo.

Mới đây, truyền thông tiếp tục tiết lộ tiến triển hòa giải giữa Uông Tiểu Phi và gia đình Đại S, cho biết các cuộc đàm phán đã bước vào giai đoạn cuối cùng, chỉ còn chờ ký kết văn bản. Nguồn tin tiết lộ thêm DJ Koo cũng sẵn sàng từ bỏ phần thừa kế cá nhân trong di chúc của Đại S.

Trước đó, tài sản của cố diễn viên được cho là sẽ chia làm ba phần: một phần thuộc về DJ Koo, hai phần còn lại lần lượt thuộc về con trai và con gái của cô với chồng cũ. Với việc DJ Koo từ chối phần tài sản thừa kế, hai người con của Đại S sẽ nhận toàn bộ tài sản của nữ diễn viên. Trước khi cả hai đủ 18 tuổi, khối tài sản này sẽ do người giám hộ, tức Uông Tiểu Phi, thay mặt quản lý.

Từ Hy Viên (Đại S) qua đời ngày 2/2/2025 tại Tokyo (Nhật Bản), hưởng dương 48 tuổi. Theo thông tin từ gia đình, nữ diễn viên không qua khỏi do viêm phổi biến chứng từ cúm trong thời gian đi du lịch cùng người thân dịp Tết Nguyên đán.

Từ Hy Viên là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Đài Loan và châu Á, nổi tiếng nhất với vai Sam Thái trong bộ phim truyền hình Vườn sao băng (2001). Thành công của tác phẩm đã đưa cô trở thành biểu tượng của một thế hệ khán giả, đồng thời góp phần tạo nên làn sóng phim thần tượng châu Á đầu thập niên 2000.