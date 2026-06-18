Chồng miền Tây 'ngã ngửa' với hộp cơm trưa vợ nấu cho mỗi ngày

Các clip khoe hộp cơm trưa vợ chuẩn bị với cá viên chiên hay gà rán Jollibee của anh chàng ở Tiền Giang khiến dân mạng bật cười thích thú.

Chồng 'sốc' khi mở hộp cơm trưa vợ nấu mỗi ngày Mỗi lần mở hộp cơm trưa, Nhật Minh (26 tuổi) đều bất ngờ với những món ăn độc lạ vợ anh chuẩn bị.

Đăng loạt clip "review" hộp cơm trưa do vợ chuẩn bị lên kênh TikTok, chủ tiệm tóc ở Cái Bè (Tiền Giang cũ, nay thuộc Đồng Tháp) bất ngờ hút triệu view bởi những món ăn độc lạ khiến người xem "bật ngửa".

Trong các clip viral, anh chàng mở đầu bằng câu quen thuộc "Để xem trưa nay vợ mình cho mình ăn món gì nào". Sau đó, anh lần lượt mở từng tầng của chiếc cà mèn đựng cơm và giới thiệu từng món.

Trong một clip đạt 5,7 triệu view, người xem bật cười khi tầng thứ nhất là tương ớt, đến cơm trắng và cuối cùng là gói gà rán mua sẵn. Trong video khác thu hút gần 3 triệu lượt xem, người chồng "tá hỏa" khi vợ cho ăn trưa bằng khay cá viên chiên.

Nhiều bữa ăn khác, người vợ "chơi khăm" khi chuẩn bị đũa để chồng ăn canh nui, hay để miếng vỏ dừa thay cho muỗng vì mới giận nhau. Có hôm, cô troll chồng khi làm món canh thịt viên, nhưng nặn thịt băm thành hình con chuột ngộ nghĩnh.

"Cái này là làm content thôi đúng không?", "Nhiều khi cũng muốn ăn cá viên chiên trừ bữa như vậy", "Bảo vừa giận nhau mà vợ vẫn chuẩn bị cơm đầy đủ vậy là quá hạnh phúc rồi", "Vợ chồng kiểu này chắc cười cả ngày chứ giận gì nổi" - người xem bình luận.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nhật Minh (sinh năm 2000), người chồng đăng loạt clip vui nhộn, cho biết chính anh cũng bất ngờ mỗi lần mở hộp cơm bởi trước đó không biết vợ sẽ cho ăn món gì.

Anh chàng luôn vui vẻ ăn hết phần cơm trưa vợ chuẩn bị.

"Khi mở hộp cơm, tôi thấy bất ngờ nhưng cũng vui vui. Tính tôi dễ ăn nên vợ nấu gì cũng được. Miễn cơm vợ chuẩn bị thì tôi đều ăn hết sạch và thấy rất ngon", Minh chia sẻ.

Anh chàng 26 tuổi cho biết mỗi ngày, từ 6h sáng, anh và vợ cùng bán bánh mì Kebab. Đến khoảng 8h30 hết hàng, vợ dọn hàng về nhà còn Minh bắt đầu sang làm ở tiệm tóc.

Việc chuẩn bị bữa trưa để chồng mang đi làm được vợ anh duy trì hơn một năm nay. Cô thường đóng gói những món quen thuộc của miền Tây như khô cá chiên, thịt chiên, canh chua cá... và kèm trái cây tráng miệng.

Bên cạnh đó, vợ của Nhật Minh cũng tạo bất ngờ cho chồng khi kết hợp với nhiều món ăn độc lạ cùng những tờ giấy nhắn dễ thương.

Nhật Minh kể quen vợ từ năm 17 tuổi và chính thức về chung nhà cách đây 2 năm. Vợ kém Minh một tuổi và tính cách rất dễ thương. Thường ngày, vợ là người lo lắng và chăm sóc anh chu đáo.

"Vợ chồng tôi hợp tính nên gắn bó, hiếm khi giận hờn hay cãi cọ. Nếu có giận thì lâu lắm cũng không quá một ngày. Vì buổi sáng hai đứa đi bán hàng chung, phải nói chuyện nên rất dễ làm hòa", anh bày tỏ.