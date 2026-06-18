Đau đớn, tốn kém, mất cả năm vẫn chưa xóa sạch hình xăm bốc đồng

Từ câu chuyện của Võ Hà Linh, nhiều người trẻ chia sẻ nỗi hối hận sau khi xăm mình vì ảnh hưởng đến công việc, tình cảm, còn việc xóa xăm lại là hành trình dài, đau đớn và tốn kém.

Võ Hà Linh từng chia sẻ việc hối hận xăm mình. Ảnh: Võ Hà Linh/Facebook.

Cuối tháng 5 vừa qua, TikToker Võ Hà Linh gây chú ý khi chia sẻ về quyết định xóa những hình xăm đã gắn bó với mình suốt nhiều năm. Nữ TikToker cho biết cô có 5 hình xăm lớn trên cơ thể và đang phải chi khoảng 45 triệu đồng cho 11 buổi xóa xăm.

Hà Linh thừa nhận việc xóa xăm đau đớn hơn nhiều so với lúc thực hiện. Theo cô, điều khiến bản thân hối hận không nằm ở chuyện hình xăm đẹp hay xấu, mà vì những quyết định mang tính bồng bột của tuổi trẻ có thể để lại ảnh hưởng lâu dài trong tương lai.

Câu chuyện của Võ Hà Linh nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Thực tế, không ít người trẻ cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi phải đối mặt với những hệ lụy từ các hình xăm từng được xem là cách thể hiện cá tính.

Hình xăm trở thành rào cản

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tú Bin (sinh năm 1996, TP.HCM) cho biết mình bắt đầu xăm hình từ năm 16 tuổi. Thời điểm đó, anh bị cuốn hút bởi hình tượng các nhân vật giang hồ nghĩa hiệp trong phim Hong Kong, đặc biệt là nhân vật Trần Hạo Nam. Những hình xăm dần xuất hiện trên cơ thể như một cách thể hiện cá tính và sự ngưỡng mộ dành cho thần tượng màn ảnh.

Theo thời gian, số lượng hình xăm ngày càng nhiều, phủ trên nhiều vùng cơ thể. Anh cho biết bản thân luôn sống hòa đồng, lễ phép và chưa từng gây gổ với ai. Những người quen biết đều hiểu rõ con người của anh, tuy nhiên không ít người vẫn có những nhận định khác nhau khi mới tiếp xúc lần đầu.

"Mọi người đều biết tôi hiền và cư xử đàng hoàng. Nhưng nhìn bề ngoài thì không phải ai cũng nghĩ vậy", anh chia sẻ.

Biến cố khiến Bin bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc xóa xăm đến từ chuyện tình cảm. Trong một mối quan hệ mà anh mong muốn tiến xa hơn, gia đình bạn gái đã phản đối vì những hình xăm lớn trên cơ thể anh.

Tú Bin gặp khó khăn trong công việc với hình xăm quá lớn. Ảnh: NVCC.

Đó cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ những định kiến mà mình phải đối mặt chỉ vì vẻ ngoài.

Không chỉ gặp trở ngại trong chuyện tình cảm, công việc của anh cũng bị ảnh hưởng. Từng làm việc tại các quán bar và karaoke trong khoảng 2-3 năm, Bin được đề xuất lên vị trí tổ trưởng phụ trách nhân sự nhờ kinh nghiệm tích lũy. Tuy nhiên, cơ hội thăng tiến cuối cùng không thành hiện thực.

“Chủ cơ sở nói thẳng rằng hình xăm của tôi quá lớn và quá lộ. Họ cho rằng ngoại hình như vậy không phù hợp với vị trí quản lý và thường xuyên tiếp xúc khách hàng”, anh kể.

Những trải nghiệm đó khiến Bin nhiều lần tìm hiểu về việc xóa xăm. Tuy nhiên, càng tìm hiểu, anh càng nhận ra đây là một hành trình dài và tốn kém.

Với diện tích hình xăm lớn trên nhiều vùng cơ thể, anh được tư vấn rằng quá trình xóa có thể kéo dài từ 2-3 năm. Bên cạnh chi phí không nhỏ, điều khiến anh băn khoăn là nguy cơ ảnh hưởng đến công việc trong thời gian điều trị.

Sau mỗi lần bắn laser, vùng da cần được chăm sóc cẩn thận để hạn chế viêm nhiễm hoặc để lại sẹo. Trong khi đó, đặc thù công việc của anh đòi hỏi phải vận động nhiều, thường xuyên tiếp xúc với môi trường đông người và dễ đổ mồ hôi.

Tương tự, Hoài Vinh (TP.HCM) cũng cho biết bản thân từng xăm mình theo bạn bè sau khi tốt nghiệp THPT.

"Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là thích thì xăm thôi, chưa từng nghĩ đến những ảnh hưởng về sau", Vinh kể.

Sau khoảng một năm học nghề, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh phải tạm dừng việc học để đi làm phụ giúp kinh tế.

Quá trình tìm việc của Vinh không diễn ra thuận lợi như mong đợi. Khi nộp hồ sơ vào một số nhà máy và xí nghiệp, anh nhiều lần nhận được phản hồi không phù hợp với tiêu chí tuyển dụng.

Hình xăm toàn thân sau lưng của Hoài Vinh.

Dù không phải nơi nào cũng từ chối vì hình xăm, Vinh cho biết đây là yếu tố khiến anh gặp bất lợi trong một số lần ứng tuyển. “Có công ty yêu cầu nhân viên không được có hình xăm lộ ra ngoài hoặc hình xăm quá lớn. Khi đó tôi mới bắt đầu lo lắng”, anh nói.

Trong thời gian chưa tìm được công việc ổn định, Vinh chuyển sang chạy xe công nghệ để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, thu nhập bấp bênh khiến việc tích lũy tiền để xóa xăm trở nên không dễ dàng.

Bên cạnh công việc, chuyện tình cảm của anh cũng gặp những trở ngại nhất định. Một số cô gái mà anh từng tìm hiểu không cảm thấy thoải mái với những hình xăm lớn trên cơ thể.

Khi quyết định tìm hiểu về việc xóa xăm, Vinh mới nhận ra chi phí và thời gian bỏ ra lớn hơn rất nhiều so với lúc thực hiện.

Theo thông tin anh được tư vấn, việc xóa xăm bằng laser thường phải trải qua nhiều buổi điều trị, tùy thuộc vào diện tích, màu mực và độ sâu của hình xăm. Tổng chi phí có thể cao gấp nhiều lần số tiền bỏ ra ban đầu để xăm.

"Xăm dễ nhưng xóa khó"

Nhu cầu xóa hình xăm đang gia tăng tại nhiều cơ sở thẩm mỹ và studio chuyên biệt. Động lực phổ biến không còn xuất phát từ yếu tố thẩm mỹ. Theo các thợ xóa xăm, công việc và định hướng nghề nghiệp là lý do được nhắc đến nhiều nhất.

Chị Hồng Thắm, chủ một thương hiệu xóa xăm hoạt động tại TP.HCM và Tây Ninh, cho biết lượng khách tìm đến dịch vụ tăng đều trong những năm gần đây. Mỗi ngày, cơ sở của chị nhận khoảng 20-30 tin nhắn hỏi về quy trình, chi phí và khả năng xóa sạch hình xăm.

Theo chị Thắm, nhóm khách hàng chuẩn bị đi xuất khẩu lao động, và trẻ em chưa đủ tuổi được bố mẹ dắt đến xóa xăm chiếm tỷ lệ đáng kể. Nhiều người từng xăm hình từ khi còn trẻ. Một số người sở hữu hình xăm lớn trên tay, ngực hoặc lưng. Khi có cơ hội làm việc ở nước ngoài, họ bắt đầu tìm kiếm các giải pháp loại bỏ hình xăm.

"Khách đi Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Đài Loan (Trung Quốc) khá nhiều. Nhiều trường hợp muốn xóa hoàn toàn trước khi tham gia tuyển dụng. Họ lo ngại hình xăm có thể ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển", chị Thắm cho biết.

Bên cạnh đó, nhiều khách hàng muốn xóa xăm để chuyển việc hoặc ứng tuyển vào các ngành nghề có yêu cầu riêng về hình thức. Một số người chuẩn bị kết hôn. Số khác đơn giản muốn thay đổi hình ảnh cá nhân sau nhiều năm.

Theo ghi nhận từ cơ sở này, các hình xăm tên người yêu cũ, ký hiệu cá nhân hoặc những thiết kế được thực hiện trong giai đoạn tuổi trẻ xuất hiện khá phổ biến. Không ít khách hàng thừa nhận họ đưa ra quyết định xăm hình khá nhanh. Đến khi hoàn cảnh thay đổi, hình xăm không còn phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Chi phí xóa xăm hiện phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Kích thước hình xăm là yếu tố quan trọng nhất. Màu sắc và độ sâu của mực cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành.

Nhu cầu xóa xăm ở các cơ sở thẩm mỹ và studio chuyên biệt tăng cao. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trên thị trường, mức giá cho mỗi lần xóa bằng công nghệ laser thường dao động 1,5-8 triệu đồng. Nhiều cơ sở áp dụng hình thức tính phí theo trọn gói liệu trình. Chi phí có thể từ 4 triệu đồng đến hơn 50 triệu đồng đối với các hình xăm lớn hoặc có độ phức tạp cao.

Những hình xăm nhỏ màu đen thường cho kết quả nhanh hơn. Ngược lại, các hình xăm nhiều màu hoặc diện tích lớn đòi hỏi thời gian dài hơn. Trường hợp xăm kín lưng thường phải trải qua nhiều lần điều trị liên tiếp.

"Mỗi liệu trình thường cách nhau khoảng một tháng để da phục hồi. Khách cần kiên trì trong nhiều tháng. Có trường hợp kéo dài hơn một năm. Chúng tôi thực hiện đến khi mực được loại bỏ hoàn toàn hoặc đạt mức khách hàng mong muốn", chị Thắm nói.

Tại cơ sở của chị, số lượng khách thực hiện xóa xăm mỗi ngày có thể vượt 10 hình. Con số thay đổi tùy theo kích thước và tình trạng từng trường hợp.

Nhiều thợ xăm cho rằng nhu cầu xóa xăm tăng cao cũng phản ánh sự thay đổi trong nhận thức của khách hàng.

Anh Gia Phan, chủ điểm xăm tại phường Tân Định, TP.HCM, cho biết các cơ sở chuyên nghiệp hiện không nhận khách dưới 18 tuổi. Đây là nguyên tắc được nhiều studio áp dụng nhằm hạn chế những quyết định mang tính bộc phát.

“Một hình xăm có thể được thực hiện trong vài giờ. Việc xóa bỏ lại cần nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Việc cân nhắc thận trọng trước khi thực hiện vẫn là cách đơn giản nhất để tránh những chi phí và thời gian phát sinh trong tương lai”, anh nói.