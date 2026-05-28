TikToker Võ Hà Linh chi 45 triệu đồng cho 11 lần xóa xăm

Hối hận vì xăm nhiều hình từ nhiều năm trước, Võ Hà Linh vừa quyết định chi số tiền lớn để xóa các dấu mực trên da.

Ngày 28/5, TikToker Võ Hà Linh chia sẻ hình ảnh sau buổi đầu đi xóa xăm, đồng thời than thở về mức độ đau đớn khi thực hiện thủ thuật này.

Với 4 hình lớn trên vùng lưng và cánh tay, cô cho biết chi phí phải bỏ ra là 45 triệu đồng cho 11 lần thực hiện xóa xăm. Chỉ mới trải nghiệm lần 1, cô đã thấy rất đau. Nữ TikToker cũng được tư vấn các hình mực đen sẽ xóa dễ dàng hơn các hình mực màu đỏ, xanh.

"Còn ai bảo hình xấu mới hối hận, em xăm được 15 năm rồi, xưa thấy đẳng cấp, giờ thấy 'trẩu tre' (ý chỉ hành vi ngông nghênh, bồng bột - PV). Hình các bác xăm hiện tại thấy đẹp, thấy trend, sau 15-20 năm nữa thì cũng chưa chắc đâu", cô viết, cho biết bản thân hối hận không phải vì đẹp xấu, mà "vì tuổi trẻ suy nghĩ quá nông nổi để rồi ảnh hưởng đến tương lai".

Hình xăm lớn ở sau vai Võ Hà Linh.

Trước đó vào ngày 27/5, Võ Hà Linh đăng tải video trên kênh TikTok 5,6 triệu người theo dõi nói rằng ở tuổi 35, hối hận lớn nhất của cô là có những hình xăm lớn trên cơ thể. Cụ thể, cô có 5 hình xăm, nổi bật là một hình xăm bông sen lớn ở lưng (giữa hai bả vai) và một hình xăm bông hồng lớn ở bắp tay.

Nữ TikToker nói khi mặc đồ đắt đến bao nhiêu, đắp hàng hiệu lên người nhưng có một hình xăm lớn trên cơ thể vẫn cảm thấy "bị rẻ tiền".

"Các bạn trẻ ơi, trước khi các bạn để cho người thợ xăm đặt cây kim ấy lên cơ thể mình, vào vị trí nào, diện tích hình ra sao, các bạn có thể xem video này", cô nhắn nhủ.

Video của nữ TikToker nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến tranh luận trên mạng xã hội. Trong khi nhiều người đồng tình, chia sẻ chung trải nghiệm, không ít người cho rằng hình xăm là cách họ thể hiện cá tính riêng và chưa từng thấy hối hận.

Võ Hà Linh (sinh năm 1992) được biết đến là "chiến thần chốt đơn" với hàng triệu người theo dõi khắp các nền tảng mạng xã hội. Cô xây dựng danh tiếng ban đầu với các clip review mỹ phẩm, sau đó thành KOC bán hàng được yêu mến.

Ngày hội siêu sale 6/6 năm 2024, Võ Hà Linh trở thành "chiến thần" đạt doanh số cao nhất Việt Nam với phiên livestream thu về 237 tỷ đồng . Phiên mega live của cô đỉnh điểm có 316.000 mắt xem cùng lúc và chỉ sau 1,5 tiếng đã đạt 90% mục tiêu doanh thu.