Chồng bị rắn hổ mang cắn, vợ làm điều sai lầm khiến cả 2 'gánh' hậu quả

Người chồng bị rắn hổ mang cắn khi làm đồng, người vợ dùng miệng hút nọc để sơ cứu. Ngay sau đó, cả hai đều bị trúng độc và phải nhập viện cấp cứu.

Theo Jimu News, vụ việc xảy ra tại huyện Nguyên Dương, châu tự trị Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung . Trong lúc làm đồng, người đàn ông bị một con rắn hổ mang ẩn trong bụi cỏ cắn vào ngón tay. Sau đó, ông nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng như sưng đau tại vết cắn, chóng mặt và mệt mỏi.

Bàn tay sưng vù, tím đen của người đàn ông thời điểm nhập viện. Ảnh: Bệnh viện Nhân dân số 3 tỉnh Hồng Hà.

Trong lúc hoảng loạn, người vợ đã làm theo cách sơ cứu thường thấy trên phim ảnh, dùng miệng hút nọc độc từ vết thương mà không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào.

Sau khi người chồng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, người vợ bắt đầu xuất hiện tình trạng tê môi, tê đầu lưỡi. Cảm giác tê lan dần lên mặt và tứ chi, đến ngày hôm sau tiến triển thành yếu mềm toàn thân nên cũng phải nhập viện điều trị.

Các bác sĩ cho biết triệu chứng ngộ độc của cả hai diễn tiến rất nhanh. Nếu việc cấp cứu chậm trễ, cả hai có thể đối mặt với các biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, rối loạn nhịp tim, đe dọa tính mạng.

Sau khi xác định đây là trường hợp bị rắn hổ mang cắn, ê-kíp điều trị đã nhanh chóng truyền huyết thanh kháng nọc rắn hổ mang, đồng thời xử trí vết thương, giải độc và điều trị hỗ trợ chức năng các cơ quan. Nhờ được cấp cứu kịp thời, tình trạng tê bì của cả hai dần cải thiện, dấu hiệu sinh tồn ổn định và đều đã xuất viện.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo việc dùng miệng hút nọc rắn là một quan niệm sai lầm, không những không giúp loại bỏ đáng kể lượng nọc độc mà còn khiến người sơ cứu có nguy cơ bị trúng độc.

Theo các chuyên gia, niêm mạc miệng chứa rất nhiều mao mạch và nhiều người có sẵn những vết xước nhỏ hoặc chảy máu chân răng mà không nhận biết. Khi tiếp xúc với nọc rắn, đặc biệt là nọc rắn hổ mang chứa độc tố thần kinh mạnh, độc tố có thể nhanh chóng thấm qua niêm mạc vào máu và gây ngộ độc cho người hút.

Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không tự ý rạch vết thương để "xả độc". Với các loài rắn có nọc độc gây rối loạn đông máu như rắn lục hay rắn lục Russell, việc rạch vết thương có thể gây chảy máu nghiêm trọng, tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử mô và khiến nọc độc lan nhanh hơn.

Khi bị rắn cắn, nếu không xác định được đó là rắn độc hay không, cần xử trí như trường hợp bị rắn độc cắn và đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Hiệu quả của huyết thanh kháng nọc rắn cao nhất khi được sử dụng trong khoảng 2 giờ đầu sau tai nạn.

Trong thời gian chờ cấp cứu, người bị nạn nên giữ bình tĩnh, hạn chế vận động để làm chậm quá trình nọc độc lan theo tuần hoàn máu, rời khỏi khu vực có rắn bằng cách đi chậm thay vì chạy. Nếu có thể, hãy ghi nhớ hoặc chụp ảnh đặc điểm của con rắn để giúp bác sĩ lựa chọn đúng loại huyết thanh kháng nọc, nhưng tuyệt đối không cố bắt hoặc truy đuổi con rắn.

Ngoài ra, người bệnh nên tháo nhẫn, vòng hoặc các phụ kiện trên chi bị cắn để tránh chèn ép khi sưng nề, rửa nhẹ vết thương bằng nước sạch và tránh sử dụng cồn, chườm đá, đốt nóng, garô quá chặt hoặc dùng miệng hút nọc độc vì những cách này đều có thể làm tình trạng nặng hơn.

Các chuyên gia cũng lưu ý, một số loài rắn độc thần kinh như rắn cạp nia có thể gây vết cắn rất nhỏ, ít đau, ít sưng trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, sau 1-2 giờ, người bệnh có thể xuất hiện yếu cơ, tê bì, khó nuốt hoặc suy hô hấp. Vì vậy, dù vết cắn trông không nghiêm trọng, người bị rắn cắn vẫn cần đến bệnh viện ngay để được theo dõi và điều trị kịp thời.