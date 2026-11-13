Chồng Alice Huang 'chấp nhận mối quan hệ' giữa vợ và cựu CEO Nvidia

Kang Wei là người giới thiệu vợ mình, Alice Huang, với cựu CEO Nvidia Jensen Huang sau khoảng 10 năm quen biết.

Kang Wei (trái) được cho là người giới thiệu Alice Huang với cựu CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: China Automotive.

Kang Wei được chú ý sau khi The Wall Street Journal tiết lộ ông là người giới thiệu vợ mình, Alice Huang, với Jensen Huang. Hai người đã quen biết nhau khoảng 10 năm, chủ yếu thông qua các mối quan hệ kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là ngành trò chơi điện tử.

Thông qua mối quan hệ này, Kang kết nối vợ với cựu CEO Nvidia. Theo những người quen biết cặp đôi, trong khoảng 2 năm, ông dường như chấp nhận mối quan hệ tình cảm giữa hai người, thậm chí từng đùa rằng Alice là trợ lý riêng của Jensen.

Bước chuyển trong sự nghiệp

Kang Wei từng được giới truyền thông tài chính Trung Quốc chú ý từ những năm 2000 nhờ khả năng phân tích thị trường chứng khoán. Khi còn trẻ, ông được xem là một gương mặt triển vọng trong giới đầu tư, trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực đầu tư tư nhân (private equity) vào thập niên tiếp theo.

Năm 2010, Kang thành lập Shanghai Hexi Investment Management. Doanh nghiệp này trở thành nền tảng cho nhiều hoạt động đầu tư của ông trong những năm sau đó.

Ban đầu, công ty tập trung vào các doanh nghiệp công nghệ, trong đó có những đơn vị phát triển trò chơi trực tuyến. Đây cũng là lĩnh vực giúp Kang xây dựng quan hệ với các lãnh đạo công nghệ quốc tế.

Đến năm 2016, Alice Huang bắt đầu cùng Kang điều hành Shanghai Hexi, theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được The Wall Street Journal dẫn lại.

Trước đó, bà từng làm phóng viên truyền hình, sau đó chuyển sang lĩnh vực tài chính, làm việc tại ngân hàng tư nhân của HSBC và Công ty Chứng khoán CITIC của Trung Quốc.

Hai người dần mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài trò chơi điện tử, họ tham gia các thương vụ mua bán doanh nghiệp trong ngành dược phẩm và đầu tư vào những công ty công nghệ.

Alice Huang dự tiệc cùng Jensen Huang tại Trung Quốc, tháng 5/2025. Ảnh: Reuters.

Năm 2018, Kang cùng công ty bị cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc xử phạt liên quan đến việc không công bố một số khoản sở hữu cổ phần và vi phạm trong quá trình thực hiện thương vụ thâu tóm doanh nghiệp.

Theo đó, Kang và công ty đã phản đối kết luận này trong các phiên làm việc với cơ quan quản lý nhưng không được chấp thuận.

Đến đầu những năm 2020, Kang và Alice tiếp tục chuyển hướng sang lĩnh vực điện toán đám mây, cung cấp năng lực xử lý dữ liệu từ xa cho các doanh nghiệp.

Từ đầu những năm 2020, thông qua một công ty mà quỹ của họ nắm cổ phần một phần, Kang và Alice bắt đầu thiết lập quan hệ với một số tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc. Đây là một trong những dự án đáng chú ý, đánh dấu bước chuyển từ đầu tư tài chính truyền thống sang lĩnh vực hạ tầng công nghệ.

Mở rộng kinh doanh cùng vợ

Năm 2023, Kang Wei và Alice Huang tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu AI. Hai người mua lại công ty con tại Singapore của một doanh nghiệp trò chơi trực tuyến mà họ từng có liên hệ đầu tư, sau đó đổi tên thành Megaspeed International.

Alice Huang được đăng ký giữ chức giám đốc công ty, trong khi Kang tham gia xây dựng và phát triển hoạt động kinh doanh.

Megaspeed sau đó mở rộng sang lĩnh vực cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và trở thành đối tác của Nvidia.

Công ty bắt đầu tiếp nhận các lô chip AI tiên tiến, với tổng giá trị phần cứng vượt 4 tỷ USD trong giai đoạn 2024-2026, theo The New York Times.

Một trong những khách hàng quan trọng của Megaspeed là Alibaba, tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc. Công ty cũng phát triển hoạt động tại Malaysia, hướng đến xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ nhu cầu tính toán AI.

Kang Wei từng nổi lên trong giới đầu tư chứng khoán Trung Quốc trước khi lấn sân sang nhiều lĩnh vực kinh doanh. Ảnh: @jenniferzeng97/X.

Không chỉ hợp tác trong kinh doanh, Kang và Alice còn xây dựng mạng lưới nhiều doanh nghiệp có liên hệ với nhau. Các công ty trong mạng lưới này hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ đầu tư công nghệ, sản xuất thiết bị đến cung cấp hạ tầng điện toán.

Kang cũng từng tận dụng mối quan hệ giữa Alice và Jensen Huang trong hoạt động kinh doanh.

Một người am hiểu sự việc nói với The New York Times rằng ông thường nhắc đến mối liên hệ của vợ với cựu CEO Nvidia khi gặp gỡ các nhà đầu tư, qua đó hỗ trợ huy động vốn cho những dự án của hai người.

Kang Wei hiện ít xuất hiện trước công chúng và không thường xuyên trả lời truyền thông. Khi được các cơ quan báo chí liên hệ về những thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa Alice Huang và Jensen Huang cũng như hoạt động kinh doanh của hai người, ông không đưa ra phản hồi.