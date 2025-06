Chọn nhà đầu tư trong nước mở rộng sân bay Phú Quốc

Chính phủ giao tỉnh Kiên Giang lựa chọn nhà đầu tư trong nước thực hiện dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc theo hình thức đầu tư kinh doanh quy định tại Luật Đầu tư.

Phối cảnh bên trong sân bay Phú Quốc. Ảnh: CPG.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc. Theo đó, UBND tỉnh Kiên Giang được giao lựa chọn nhà đầu tư trong nước và tổ chức thực hiện dự án đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc bảo đảm phù hợp với tính chất là sân bay dùng chung dân dụng - quân sự.

Chính phủ phân cấp cho tỉnh Kiên Giang chấp thuận và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Trình tự, thủ tục chấp thuận và điều chỉnh chủ trương đầu tư được thực hiện như dự án thuộc cấp tỉnh.

Tỉnh Kiên Giang đồng thời được phân cấp thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định, phê duyệt thiết kế và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy với các hạng mục công trình dự án mở rộng sân bay Phú Quốc.

Chính phủ cũng thống nhất việc thu hồi và chuyển giao nguyên trạng tài sản kết cấu hạ tầng sân bay Phú Quốc từ Bộ Xây dựng về tỉnh Kiên Giang quản lý. Việc chuyển giao tài sản này không áp dụng với các tài sản do Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) quản lý, được xây dựng trên diện tích đất quốc phòng an ninh, đất do quân sự quản lý (nếu có).

Bộ trưởng Xây dựng sẽ rà soát, lập danh mục tài sản kết cấu hạ tầng do ACV đang quản lý (không tính là vốn Nhà nước tại doanh nghiệp), và quyết định chuyển giao tài sản cho tỉnh Kiên Giang.

UBND tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và xử lý tài sản theo quy định, mở sổ theo dõi, tính hao mòn. Trong thời gian chuyển tiếp, ACV tiếp tục bảo trì, khai thác tài sản cho đến khi tỉnh lựa chọn được nhà đầu tư, doanh nghiệp đủ điều kiện vận hành cảng hàng không theo quy định.

Tỉnh Kiên Giang sẽ thuê đơn vị thẩm định giá để xác định giá trị tài sản làm cơ sở quyết định số tiền hoàn trả cho Nhà nước. Người được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án có trách nhiệm hoàn trả khoản này, không bao gồm giá trị quyền khai thác.

Toàn bộ khoản thu từ phần chênh lệch sau bảo trì, khai thác và từ việc hoàn trả giá trị tài sản sẽ được nộp vào ngân sách tỉnh Kiên Giang để đầu tư hạ tầng phục vụ APEC 2027.

Theo công ty tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC, trước thềm APEC 2027, sân bay Phú Quốc dự kiến được mở rộng với mục tiêu đạt công suất 18 triệu hành khách/năm, gấp 4,5 lần so với hiện trạng (4 triệu khách/năm). Mục tiêu tới năm 2050, sân bay được nâng cấp với công suất 50 triệu khách/năm.

Quy hoạch mở rộng bao gồm việc xây dựng thêm một đường cất hạ cánh dài 3.300 m bên cạnh đường băng hiện hữu dài 3.500 m; mở rộng sân đỗ lên 70-80 vị trí, đảm bảo khai thác máy bay thân rộng như B747, B787, A350... và các chuyến bay dài từ châu Âu, Mỹ.

Điểm nhấn của dự án là nhà ga hành khách mới T2, lấy cảm hứng từ hình ảnh chim phượng hoàng, do công ty tư vấn CPG (Singapore) thiết kế.

Đáng chú ý, hiện có 2 đơn vị đã có kiến nghị tham gia đầu tư mở rộng nâng cấp sân bay Phú Quốc là Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và Sun Group.