Neuralink vừa công bố video một người bị liệt chơi GTA VI bằng tín hiệu não mà không cần tay cầm nhờ công nghệ chip não do Elon Musk phát triển.

Công nghệ này của Neuralink mang tên Telepathy - sử dụng các điện cực cấy trong não để ghi nhận dự định bấm nút của người dùng.

Chỉ một ngày sau khi GTA VI ra mắt, Neuralink - công ty chip não của Elon Musk, đã thu hút sự chú ý khi công bố video một người tham gia thử nghiệm chơi tựa game này bằng suy nghĩ. Anh điều khiển nhân vật và phương tiện thông qua một con chip được cấy trong não.

Trong video dài khoảng 2 phút được Neuralink đăng trên mạng xã hội X ngày 21/11, người tham gia thử nghiệm có thể lái phương tiện, điều khiển máy bay và thực hiện các thao tác chiến đấu trong GTA VI. Màn hình trình diễn hiển thị cả bảng giải mã tín hiệu thần kinh và một tay cầm PS5 ảo. Các nút bấm tương ứng sẽ sáng lên khi hệ thống ghi nhận lệnh điều khiển.

Để thực hiện động tác đấm trong game, người chơi chỉ cần tưởng tượng việc bấm nút. "Hiện tại, tôi chỉ cần nghĩ về việc nhấn nút bằng ngón áp út" người tham gia thử nghiệm giải thích trong video.

Dù vậy, trải nghiệm này chưa hoàn toàn dễ dàng. Anh chia sẻ rằng việc điều khiển nhân vật trong GTA VI khá phức tạp vì phải ghi nhớ nhiều thao tác trong đầu, mỗi thao tác tương ứng với một nút bấm hoặc ngón tay.

Người tham gia thử nghiệm chơi GTA VI mà không cần sử dụng đến tay cầm. Ảnh: Neuralink.

Đáng chú ý, trước khi được cấy chip Neuralink, người tham gia thử nghiệm phải sử dụng một cây gậy ngậm bằng miệng kết hợp với iPad để điều khiển máy tính. Nhờ con chip mới, anh có thể tương tác với thiết bị mà không cần phụ thuộc vào những thao tác vật lý như trước.

"Việc điều khiển máy tính đã giúp tôi lấy lại cánh cửa kết nối với thế giới bên ngoài", người này chia sẻ.

Công nghệ đứng sau màn trình diễn mang tên Telepathy, thuộc nhóm giao diện não - máy tính (BCI). Hệ thống sử dụng các điện cực cấy trong não để ghi nhận hoạt động thần kinh liên quan đến những chuyển động mà người dùng dự định thực hiện. Phần mềm sau đó giải mã tín hiệu và chuyển thành lệnh điều khiển thiết bị.

Theo Interesting Engineering, Neuralink đang thử nghiệm khả năng ứng dụng công nghệ này trên nhiều thiết bị, từ máy tính, bàn phím đến xe lăn, tay robot và máy chơi game.

Đây không phải lần đầu Neuralink trình diễn khả năng chơi game bằng tín hiệu não. Năm 2024, Noland Arbaugh, người tham gia thử nghiệm đầu tiên của công ty, từng cho thấy khả năng chơi Civilization VI và Mario Kart bằng chip cấy trong não.

Tuy nhiên, công nghệ này vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng. Neuralink xác nhận thiết bị của hãng chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hay bất kỳ cơ quan quản lý nào khác phê duyệt. Khả năng chơi game cũng mới được thử nghiệm, chưa phải tính năng phổ biến.

Bên cạnh Telepathy, Neuralink còn phát triển Blindsight, công nghệ hướng đến việc khôi phục khả năng cảm nhận hình ảnh cho người mất thị lực bằng cách kích thích trực tiếp lên vỏ não. Dự án từng được FDA trao danh hiệu Thiết bị đột phá vào năm 2024.

Màn trình diễn GTA VI của Neuralink đang mở cánh cửa giúp những người bị liệt lấy lại quyền điều khiển thiết bị điện tử, mở rộng cơ hội giao tiếp, giải trí và tái hòa nhập cuộc sống.