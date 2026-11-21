GTA VI đã tạo nên cơn địa chấn thương mại khi thu về 3,79 tỷ USD chỉ sau 24 giờ mở bán, vượt qua cả doanh thu phim Avenger và tour lưu diễn Eras Tour.

Theo CNN, Grand Theft Auto VI (GTA VI), tựa game được người hâm mộ mong đợi suốt hơn một thập kỷ đã mang về doanh thu ngay trong ngày đầu tiên lên kệ cao hơn cả chuyến lưu diễn của Taylor Swift và bom tấn điện ảnh Avengers: Endgame.

Theo thông báo chính thức từ nhà phát hành Take-Two Interactive và studio Rockstar Games công bố ngày 20/11, doanh số bán đĩa của GTA VI đã chạm mốc 3,79 tỷ USD chỉ trong 24 giờ đầu tiên phát hành, qua đó trở thành một trong những màn ra mắt sản phẩm giải trí lớn nhất lịch sử nhân loại.

Cơn sốt không tưởng

Thương hiệu Grand Theft Auto vốn dĩ đã nằm trong nhóm những dòng game bán chạy nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, quãng thời gian chờ đợi kéo dài 13 năm cùng ngân sách sản xuất khổng lồ đã đẩy sự kỳ vọng và phấn khích của cộng đồng lên mức đỉnh điểm.

Trước đó, theo dữ liệu từ công ty phân tích thị trường Sensor Tower, trò chơi đã bỏ túi tới 2,36 tỷ USD doanh thu ngay từ trước ngày phát hành chính thức 19/11.

Theo Rockstar Games công bố ngày 20/11, doanh số bán đĩa của GTA VI đã chạm mốc 3,79 tỷ USD chỉ trong 24 giờ đầu tiên phát hành. Ảnh: Bloomberg.

Trong thông cáo báo chí mới nhất, phía Take-Two cho biết hãng đã bán được 32,5 triệu bản đặt trước kể từ khi mở cổng đặt hàng vào tháng 6.

Để so sánh, siêu phẩm phòng vé Avengers: Endgame từng thu về 2,9 tỷ USD trên toàn cầu, trong khi chuyến lưu diễn Eras Tour đình đám của Taylor Swift đạt doanh thu khoảng 2 tỷ USD .

Trong một báo cáo phân tích gửi khách hàng vào hôm 20/11, Omar Dessouky, chuyên gia nghiên cứu tại Bank of America Global Research nhận định màn ra mắt này đã nâng tầm GTA từ một trò chơi điện tử đơn thuần trở thành một "thương hiệu đa thế hệ", đứng ngang hàng với những biểu tượng văn hóa kinh điển như điệp viên James Bond, Star Wars hay chuột Mickey.

Với đà tăng trưởng này, toàn bộ thương hiệu Grand Theft Auto hiện chỉ còn cách ngôi vương "dòng game bán chạy nhất mọi thời đại" chưa đầy 40 triệu bản, sẵn sàng soán ngôi những game kinh điển như Tetris (1984), Pokémon (thập niên 1990) hay Call of Duty.

Không chỉ thống trị bảng xếp hạng doanh thu, GTA VI còn xô đổ mọi kỷ lục phát trực tuyến trên các nền tảng Twitch, YouTube và Kick.

Theo nền tảng phân tích dữ liệu Stream Charts, người hâm mộ trên toàn cầu đã dành tổng cộng hơn 132 triệu giờ để theo dõi các buổi phát sóng trực tiếp tựa game này chỉ riêng trong ngày ra mắt.

Cụ thể, trong 24 giờ đầu tiên, GTA VI đã thu hút 125,47 triệu giờ xem trên tất cả các nền tảng phát trực tuyến được theo dõi và đạt đỉnh điểm 7,91 triệu người xem cùng lúc. Twitch và YouTube chiếm tổng cộng 76,8% tổng số này, trong khi Kick đóng góp thêm 22,1%.

Đây chỉ mới là khởi đầu

GTA VI được kỳ vọng sẽ trở thành động lực chi tiêu chủ lực của toàn ngành game khi bước vào mùa mua sắm lễ hội cuối năm, trong bối cảnh đối thủ lớn duy nhất ra mắt cùng thời điểm mùa thu là phiên bản remake của tựa game The Legend of Zelda: Ocarina of Time từ Nintendo.

Đáng chú ý, theo thống kê của Sensor Tower, có tới hơn 80% người dùng đặt mua trước sẵn sàng chi mạnh tay cho phiên bản cao cấp Ultimate Edition trị giá 100 USD , thay vì lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn có giá 80 USD .

GTA VI được kỳ vọng sẽ trở thành động lực chi tiêu chủ lực của toàn ngành game khi bước vào mùa mua sắm lễ hội cuối năm. Ảnh: Reuters.

Phiên bản đặc biệt này bao gồm các nội dung mở khóa theo cốt truyện như phương tiện di chuyển, vũ khí, trang phục, hình xăm và truy cập một số cửa hàng độc quyền trong game.

Chuyên gia Omar Dessouky của Bank of America tin rằng GTA VI có khả năng thu hút thêm lượng lớn khán giả mới đến với thế giới game, đồng thời làm hài lòng những người hâm mộ lâu năm.

"Lối kể chuyện trưởng thành và có chiều sâu hơn sẽ kéo những game thủ từng rời bỏ cuộc chơi quay trở lại, bao gồm cả những người đã không sở hữu máy chơi game suốt hơn một thập kỷ qua. Trong khi đó, nền đồ họa đỉnh cao và sự tự do hỗn loạn của thế giới mở sẽ giữ chân và chinh phục thế hệ khán giả trẻ tuổi", Dessouky nhận định.

Dù vượt qua mọi kỷ lục trong lịch sử ngành giải trí, dưới góc nhìn của các chuyên gia phân tích tài chính quốc tế, đây mới chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm" thật sự về doanh thu của GTA VI.

Ở thời điểm hiện tại, người chơi mới chỉ tiếp cận phần chơi đơn theo cốt truyện của hai nhân vật Jason và Lucia. Khác với nhiều tựa game, phần chơi cốt truyện của GTA VI hoàn toàn không có các cơ chế thu phí qua giao dịch trong game.

"Cỗ máy kiếm tiền thực sự nằm ở sản phẩm trực tuyến, chứ không phải phần chơi cốt truyện", nhà báo kỳ cựu chuyên theo dõi ngành game Stephen Totilo nhận định.

Để hiểu vì sao tiền bán đĩa ban đầu không phải là nguồn thu chủ lực của thương hiệu Grand Theft Auto, chỉ cần nhìn lại cấu trúc doanh thu của phiên bản GTA V suốt 13 năm qua.

Khi GTA V ra mắt năm 2013, trò chơi thu về khoảng 800 triệu USD trong ngày đầu tiên và chạm mốc 1 tỷ USD sau 3 ngày. Thế nhưng, bước ngoặt thay đổi hoàn toàn bức tranh tài chính của Take-Two Interactive mở ra khi chế độ chơi mạng GTA Online mở cửa 2 tuần sau đó.

Chỉ trong vòng 4 năm, riêng các giao dịch mua sắm trong game đã chiếm tới 58% tổng doanh thu của Take-Two, giúp giá cổ phiếu tập đoàn tăng gấp đôi chỉ trong một năm.

Doanh thu từ những chế độ chơi online trong phiên bản GTA Online mới thật sự là nguồn doanh thu chính cho dòng game Grand Theft Auto. Ảnh: Rockstar Game.

Theo biểu đồ phân tích dữ liệu tài chính từ chuyên trang Statista, khoản mục "Chi tiêu định kỳ của người chơi", bao gồm tiền bán thẻ tiền ảo Shark Cards, gói hội viên GTA+ và các vật phẩm trong game thường xuyên chiếm trung bình khoảng 80% tổng doanh thu ròng hàng quý của Take-Two.

Các báo cáo tài chính và dữ liệu rò rỉ của Rockstar tiết lộ, chỉ tính riêng việc bán thẻ tiền mặt ảo Shark Cards trong GTA Online đã mang về cho hãng hơn 5 tỷ USD trong vòng 10 năm qua.

Chính dòng tiền khổng lồ, đều đặn này cùng đà tăng trưởng hơn 10% của dịch vụ thuê bao GTA+ ngay cả khi GTA đã ra mắt 13 năm, là lý do giúp Rockstar có đủ tiềm lực tài chính để phát triển GTA VI suốt hơn một thập kỷ mà không chịu áp lực phải ra mắt game mới liên tục.

Tiềm năng của "mỏ vàng" này trên GTA VI được dự báo sẽ vượt xa kỷ nguyên GTA V. Nghiên cứu mới nhất từ ngân hàng đầu tư Piper Sandler cho thấy khoảng 90% người mua GTA VI bày tỏ ý định sẽ tham gia trải nghiệm chế độ trực tuyến.

Với tệp người chơi nền tảng dự kiến vượt mốc 45 triệu người ngay trong giai đoạn đầu cùng sức mua đã được kiểm chứng, khi GTA Online phiên bản mới chính thức mở cửa, doanh thu bán đĩa kỷ lục ngày đầu tiên vừa qua sẽ chỉ còn là bước đệm khởi đầu cho một chu kỳ thu lợi nhuận kéo dài cả thập kỷ tiếp theo.