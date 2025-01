Chơi game bắn súng huyền thoại trên định dạng văn bản

Danh sách các nền tảng có thể chạy Doom lại được bổ sung thêm một cái tên mới.

Doom được tái hiện một cách hoàn chỉnh trên định dạng PDF. Ảnh: Ading2210.

Trong giới công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực trò chơi điện tử, có một câu nói đùa khá nổi tiếng: tựa game DOOM ra mắt năm 1993 có thể chạy trên bất kỳ thiết bị nào.

Để chứng minh tính hài hước của câu nói này, nhiều người đã tìm mọi cách để port (chuyển thể) DOOM lên những nền tảng độc đáo, biến chúng thành những "cỗ máy chơi game bất đắc dĩ". Có thể kể đến một vài ví dụ như: thanh cảm ứng của MacBook Pro, máy chạy bộ, máy siêu âm và thậm chí... cả que thử thai.

Mới đây, Giới công nghệ lại vừa chứng kiến một cột mốc mới trong hành trình "port" Doom lên mọi nền tảng: trò chơi này đã có thể chạy trên tệp PDF.

Dự án DoomPDF, được phát triển bởi một lập trình viên trẻ tuổi, đã giúp người chơi có thể thưởng thức tựa game này trên bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ hiển thị tệp PDF.

Giao diện chơi Doom trên PDF. Ảnh: Ading2210.

Định dạng PDF (Portable Document Format - Định dạng Văn bản Di động) đã quá quen thuộc với người dùng Internet, học sinh, sinh viên và giới văn phòng. Ưu điểm của định dạng này là khả năng hiển thị nhất quán trên mọi thiết bị và hệ điều hành, cho phép người dùng dễ dàng mở tệp bằng các công cụ miễn phí, chẳng hạn như trình duyệt web.

Tuy nhiên, việc chơi một tựa game bắn súng như Doom trên định dạng này là chưa từng có tiền lệ. Nhà phát triển Ading2210 đã khéo léo tận dụng khả năng hỗ trợ JavaScript của định dạng PDF để tạo ra DoomPDF.

Theo Ading2210, phần mềm Adobe Acrobat có thể làm được rất nhiều thứ với file PDF, ví dụ như tạo hình ảnh 3D và nhận diện phần cứng máy tính.

Tuy nhiên, DoomPDF không cần đến Acrobat mà vẫn chạy được ngay trên các trình duyệt web như Chrome. Dù các trình duyệt này có ít tính năng hơn Acrobat, chúng vẫn đủ sức mạnh để chạy game.

Để đưa Doom vào file PDF, tác giả Ading2210 đã dùng một chương trình đặc biệt để "dịch" mã gốc của game sang một dạng mà trình duyệt web có thể hiểu được. Việc điều khiển game (như di chuyển, bắn súng) được thực hiện bằng cách gõ chữ hoặc bấm phím ngay trong file PDF.

Về hình ảnh, game chỉ hiển thị ở dạng đơn sắc (đen trắng với vài sắc độ xám) nhưng vẫn đủ để người chơi nhận ra các cảnh trong game. Dù không mượt mà như bản gốc, DoomPDF vẫn chơi được.

"Tôi đã tìm ra cách hiển thị hình ảnh đơn sắc với sáu mức độ sáng tối, đủ để nhìn rõ các chi tiết. Dù phương pháp này làm game chạy chậm hơn, mất khoảng 80 mili giây cho mỗi khung hình, nhưng điều quan trọng là game vẫn hoạt động được”, Ading2210 chia sẻ.

Doom, tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất huyền thoại do id Software phát triển cho hệ điều hành DOS, đã ra mắt từ năm 1993. Hơn 30 năm trôi qua, Doom vẫn giữ vững vị thế biểu tượng trong làng game, thậm chí còn trở thành một "meme" nổi tiếng với câu nói "Doom runs on anything" (Doom có thể chơi trên mọi thứ).

Các nhà phát triển và cộng đồng game thủ không ngừng tìm tòi những cách độc đáo, đôi khi đến mức "kỳ lạ", để đưa Doom lên những nền tảng không ai ngờ tới.