Đây là Nintendo Switch 2?

Những hình ảnh đầu tiên của Nintendo Switch 2 chính thức xuất hiện sau nhiều đồn đoán.

Thiết kế của Nintendo Switch 2. Ảnh: Nintendo.

Trong đoạn video ngày 16/1, Nintendo chia sẻ những hình ảnh đầu tiên của máy chơi game Switch 2. Sau 8 năm từ thế hệ đầu tiên, công ty Nhật Bản muốn mang nhiều mới mẻ đến mảng kinh doanh phần cứng vốn đang khó khăn.

Dựa trên video, thiết kế của Switch 2 gần giống bản tiền nhiệm nhưng lớn hơn, kích thước tay cầm tăng theo với màu đen mờ. Các chi tiết đỏ/xanh dương chỉ hiện diện quanh cần analog và rãnh kết nối tay cầm.

Tay bên phải của Switch 2 có nút bấm mới nằm dưới nút Home. Video còn tiết lộ tính năng sử dụng tay cầm như chuột thông thường. Các nút SL và SR lớn hơn so với Joy-Con bản cũ.

Video cho thấy tay cầm Joy-Con được gắn vào thân máy bằng nam châm thay vì trượt. Tương tự thế hệ trước, người dùng Switch 2 có thể tháo tay cầm và chơi không dây, hoặc gắn thân máy lên dock để xuất hình ảnh lên TV.

Cạnh trên của Switch 2 có thêm một cổng USB-C, bên cạnh cổng tai nghe 3,5 mm. Chân đế của Switch 2 được cải tiến với dạng chữ U, có thể chỉnh độ nghiêng đến mức gần như phẳng.

Tương tự thế hệ trước, người dùng có thể tháo Joy-Con để gắn lên báng cầm, dùng như tay chơi game truyền thống. Theo CNBC, thiết kế sản phẩm tương tự một số hình ảnh rò rỉ trước đây.

Tựa game duy nhất xuất hiện trong video là phiên bản mới của Mario Kart. Nintendo nhấn mạnh Switch 2 hỗ trợ tương thích ngược, song một số game có thể không chơi được hoặc không tương thích hoàn toàn.

Nintendo dự kiến bán Switch 2 vào năm 2025. Công ty sẽ tiết lộ thêm thông tin về thiết bị trong sự kiện Nintendo Direct ngày 2/4.

Nintendo Switch 2 khi gắn lên dock để xuất hình ảnh lên TV. Ảnh: Nintendo.

Switch là thiết bị kết hợp máy chơi game cầm tay và để bàn (console). Theo The Verge, công thức này giúp thiết bị trở thành một trong những máy chơi game bán chạy nhất mọi thời đại.

Nintendo cho biết đã bán được 146,04 triệu chiếc Switch, đứng thứ hai trong lịch sử công ty chỉ sau Nintendo DS (154,02 triệu). Điều này đồng nghĩa doanh số Switch đã vượt qua Nintendo Wii (doanh số 101,63 triệu), Game Boy (118,69 triệu) và Nintendo 3DS (75,94 triệu).

Đóng góp lớn vào thành công của Switch đến từ những tựa game độc quyền chất lượng cao, chẳng hạn như The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Odyssey, Metroid Prime Remastered và Mario Kart 8 Deluxe.

Trước khi ra mắt Switch 2, Nintendo từng trình làng nhiều biến thể của Switch, gồm phiên bản rút gọn mang tên Switch Lite và Switch OLED màn hình chất lượng cao.

Switch 2 được kỳ vọng thúc đẩy doanh số máy chơi game của Nintendo. Thế hệ đầu tiên của sản phẩm được bán vào tháng 3/2017, tương đương gần 8 năm. Hiện tạo, hầu hết nhà sản xuất chọn chu kỳ 6-7 năm để nâng cấp máy chơi game lên thế hệ mới.

Quý III/2024, lợi nhuận ròng của Nintendo đạt 178,2 triệu USD , giảm khoảng 69% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu công ty trong giai đoạn trên cũng giảm 17%, còn khoảng 1,7 tỷ USD .