Sony giới thiệu công nghệ 'ngửi' mùi trong game

Sony đang phát triển một ý tưởng chơi game tích hợp công nghệ mùi hương, tạo ra trải nghiệm nhập vai đa giác quan.

Công nghệ mới của Sony cho phép game thủ trải nghiệm game với nhiều giác quan khác nhau. Ảnh: Naughty Dog.

Tại triển lãm công nghệ CES 2025, Sony đã giới thiệu một công nghệ mới, mang đến trải nghiệm nhập vai chưa từng có cho game thủ. Người chơi sẽ được "bước vào" thế giới ảo một cách chân thực nhất, bao gồm cả việc... ngửi thấy kẻ địch trong game.

Nhà sản xuất PlayStation gọi đây là "ý tưởng giải trí nhập vai tương lai" (Future Immersive Entertainment Concept) đồng thời đưa ra video giới thiệu thiết bị.

Đoạn giới thiệu cho thấy một khối lập phương có kích thước tương đương một căn phòng, cho phép người chơi bước vào bên trong. Dù có vẻ ngoài giống với các hệ thống thực tế ảo, thiết bị này không phải VR.

Thay vào đó, khối lập phương này sử dụng các màn hình độ phân giải cực cao để hiển thị thế giới game sống động xung quanh người chơi.

“Một trong những yếu tố then chốt trong tầm nhìn giải trí sáng tạo của Sony là ý tưởng "câu chuyện ở khắp mọi nơi", theo đó, những câu chuyện của Sony sẽ được kể qua nhiều hình thức mới mẻ và hấp dẫn”, video giải thích.

Bản demo sử dụng gameplay từ tựa game “The Last of Us” nổi tiếng của Sony và được tùy chỉnh để hoạt động với thiết bị mới này.

Nổi bật nhất là trải nghiệm “ngửi” mùi hương trong môi trường xung quanh game. Có thể thấy trong video, khi người chơi cầm vũ khí mô phỏng bắn vào màn hình, họ dường như đã ngửi thấy “mùi” của kẻ địch.

Bên cạnh khả năng cảm nhận mùi hương trong thế giới của “The Last of Us”, đoạn trailer còn hé lộ việc người chơi có thể dùng đèn pin để soi sáng và làm nổi bật các khu vực nhất định.

Người chơi trực tiếp trải nghiệm cảm giác bắn súng trong game. Ảnh: Sony.

Đáng tiếc, công nghệ này chưa thể sớm đến tay người dùng đại chúng. Chi phí sản xuất và triển khai có lẽ rất cao, kéo theo nhiều trở ngại. Tuy nhiên, Sony có thể sẽ mở rộng áp dụng công nghệ này sang các dòng game “lừng danh” khác của hãng như God of War hay Horizon.

Sony đã nộp bằng sáng chế cho công nghệ "ngửi mùi" vào năm 2023 sau khi ra mắt bộ điều khiển DualSense, vốn sử dụng âm thanh và rung động để tăng cường trải nghiệm chơi game.

Microsoft từng thử nghiệm công nghệ tạo mùi trên bộ điều khiển Xbox One vào năm 2013. Đến năm 2023, để kỷ niệm sự kiện ra mắt bộ phim Teenage Mutant Ninja Turtles, hãng đã giới thiệu "bộ điều khiển Xbox có mùi bánh pizza đầu tiên trên thế giới".

Kể từ khi phần 2 ra mắt vào năm 2020, dòng game The Last of Us khá im ắng, chỉ có bản remake của phần đầu và bản remaster của phần hai được phát hành.

Có vẻ như một phần game mới sẽ không xuất hiện trong thời gian tới, do ý tưởng về một hậu bản online gần đây đã bị hủy bỏ và nhà phát triển Naughty Dog đang tập trung vào một thương hiệu khoa học viễn tưởng mới mang tên Intergalactic: The Heretic Prophet.