Choáng ngợp pháo hoa, 3D Mapping mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

Màn trình diễn 3D Mapping cùng chương trình pháo hoa nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác đem lại cho khán giả trải nghiệm mãn nhãn.

"Đại tiệc" 3D Mapping

Tối 2/7, hàng nghìn người dân đổ về khu vực trung tâm TP.HCM để theo dõi chương trình kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Lúc 19h30, chương trình biểu diễn nghệ thuật và 3D Mapping với chủ đề "Sức sống thành phố trẻ" bắt đầu. Khán giả được hòa vào bữa tiệc hoành tráng của âm nhạc, ánh sáng và công nghệ. Điểm nhấn là "đại tiệc" 3D Mapping trên mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM (đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn), được chia thành 3 chủ đề: Nửa thế kỷ tự hào - Nhịp đập Sài Gòn; Âm vang Đại Việt; Kỷ nguyên vươn mình. Công trình kiến trúc 100 năm tuổi trở thành phông nền khổng lồ cho hàng triệu điểm sáng chuyển động đầy rực rỡ, tái hiện hành trình chuyển mình của thành phố qua nửa thế kỷ phát triển, như một lời tri ân đến lịch sử và khẳng định sức sống, khát vọng vươn lên của thành phố mang tên Bác. Hòa trong dòng người đông đúc xem trình diễn 3D Mapping, Yến Nhi (TP.HCM) chia sẻ: "Tôi đến đây với mong muốn chiêm ngưỡng những nét đẹp văn hóa. Màn trình diễn rất hoành tráng và đẹp mắt, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong tôi càng thêm sâu sắc".

Bầu trời rực sáng

21h, sau chương trình biểu diễn âm nhạc và 3D Mapping là màn pháo hoa rực sáng bầu trời, kéo dài trong 15 phút. Điểm đặc biệt trong chương trình pháo hoa nghệ thuật lần này là quy mô trải đều từ trung tâm TP.HCM đến các khu vực ngoại thành, những địa điểm có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương), quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây) và Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Cùng với đó là 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại xã Tân Nhựt, phường Tăng Nhơn Phú, phường Tân Mỹ, xã Đất Đỏ, đặc khu Côn Đảo, xã Ngãi Giao, xã Dầu Tiếng, xã Minh Thạnh, phường Lái Thiêu, khu vực tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và đường Hùng Vương (phường Phú Mỹ). Màn biểu diễn đa hiệu ứng, ngập sắc màu đem đến cho khán giả trải nghiệm mãn nhãn.