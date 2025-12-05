Chờ gần 1 tuần để thu mặt dây chuyền bị nuốt vào bụng

Cảnh sát New Zealand cho biết đã thu hồi được mặt dây chuyền đắt giá bị nghi phạm nuốt chửng sau 6 ngày chờ đợi.

Mặt dây chuyền vừa được cảnh sát Auckland (New Zealand) thu hồi. Ảnh: SCMP.

Lực lượng chức năng cho biết trong sáu ngày, họ phải theo dõi toàn bộ sinh hoạt của nghi phạm 24/7 để chờ tang vật được thải ra.

Sau cùng, mặt dây chuyền trị giá 33.500 đô la New Zealand ( 19.200 USD ) đã được thải ra khỏi đường tiêu hóa của nghi phạm vào tối 4/12 theo cách tự nhiên, không cần can thiệp y tế.

Nghi phạm là một người đàn ông 32 tuổi, chưa được công bố danh tính, bị cáo buộc nuốt món trang sức tại cửa hàng Partridge Jewelers ở Auckland (New Zealand) ngày 28/11 và bị bắt ngay tại chỗ.

Bức ảnh do cảnh sát công bố ngày 5/12 cho thấy mặt dây chuyền thu hồi được vẫn còn nguyên tem giá. Theo người phát ngôn cảnh sát, cả tang vật và nghi phạm đều đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Nghi phạm dự kiến ra hầu tòa lần tiếp theo vào ngày 8/12. Ở phiên xử đầu tiên ngày 29/11, người này không đưa ra lời giải thích hay biện hộ nào cho cáo buộc trộm cắp.

Theo mô tả của cửa hàng, mặt dây chuyền bị đánh cắp được chế tác từ vàng 18 karat, phủ men xanh, đính 60 viên kim cương trắng và 15 viên sapphire xanh. Bên trong mặt dây chuyền hình quả trứng là một con bạch tuộc tí hon bằng vàng 18 karat đính kim cương trắng ở các giác hút, mắt gắn hai viên kim cương đen.