Kẻ trộm nuốt chửng mặt dây chuyền đính kim cương, sapphire

Cảnh sát New Zealand đã bắt giữ một người đàn ông 32 tuổi sau khi người này bị nhân viên cửa hàng kim hoàn cáo buộc trộm cắp bằng cách nuốt mặt dây chuyền đắt giá ngay trong cửa hàng.

Mặt dây chuyền bị kẻ trộm nuốt chửng tại cửa hàng trang sức ở thành phố Auckland, New Zealand. Ảnh: Guardian.

Vụ việc xảy ra vào chiều 28/11 tại cửa hàng trang sức Partridge Jewellers, nằm ở trung tâm thành phố Auckland, New Zealand.

Cảnh sát Grae Anderson, chỉ huy khu vực trung tâm thành phố Auckland, cho hay: “Đội tuần tra Auckland đã có mặt chỉ vài phút sau khi nhận được thông tin và bắt giữ người đàn ông ngay tại cửa hàng”.

Theo Guardian, nghi phạm đã chính thức bị truy tố trong ngày 29/11 với cáo buộc trộm mặt dây chuyền trị giá 33.500 đô la New Zealand ( 19.200 USD ).

Theo mô tả của cửa hàng, mặt dây chuyền được chế tác từ vàng vàng 18 karat, phủ men xanh, đính 60 viên kim cương trắng và 15 viên sapphire xanh. Bên trong mặt dây chuyền hình quả trứng là một con bạch tuộc tí hon bằng vàng 18 karat, mắt gắn hai viên kim cương đen.

Cảnh sát cho biết họ chưa có hình ảnh món đồ bị đánh cắp vì hiện món đồ “chưa được thu hồi”.

Người đàn ông bị bắt giữ trong vụ việc này vốn đã bị cáo buộc đánh cắp một chiếc máy tính bảng tại cùng cửa hàng trong ngày 12/11.

Ngay ngày hôm sau, anh ta lại tiếp tục lấy trộm cát vệ sinh cho mèo cùng thuốc trị bọ chét trị tại một hộ gia đình. Hiện tại, người đàn ông này đã bị tạm giam và sẽ hầu tòa vào ngày 8/12.