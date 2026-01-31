Chính sách nào cho học sinh nội trú?

Bộ GD&ĐT đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ học sinh nội trú tại các xã biên giới đất liền, từ tiền ăn, gạo, học phẩm đến đầu tư cơ sở vật chất, bảo hiểm y tế...

Học sinh tại trường Nội trú liên cấp Tiểu học, THCS Si Pa Phìn (xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Việt Linh.

Trong dự thảo nghị định quy định chính sách đối với học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, Bộ GD&ĐT cho biết hiện các chính sách đối với học sinh và cơ sở giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo và xã biên giới đang được thực hiện theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 và Nghị định số 339/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ.

Tuy nhiên, loại hình trường phổ thông nội trú là mô hình mới, lần đầu được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (Luật số 123/2025/QH15), song đến nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật riêng quy định chính sách cho học sinh và nhà trường.

Từ thực tế trên, Bộ GD&ĐT xây dựng dự thảo nghị định nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đầu tư phát triển các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững giữa các vùng miền.

Qua đó, Bộ GD&ĐT dự kiến học sinh bán trú buổi trưa sẽ được hỗ trợ tiền ăn 450.000 đồng/tháng và 8 kg gạo/tháng, thời gian hưởng không quá 9 tháng trong một năm học.

Đối với học sinh nội trú, các em được hỗ trợ tiền ăn 1.170.000 đồng/tháng để bảo đảm ba bữa ăn mỗi ngày, kèm theo 15 kg gạo/tháng, thời gian hưởng hỗ trợ tương tự học sinh bán trú.

Bên cạnh đó, trong mỗi năm học, học sinh trường phổ thông nội trú có thể được hỗ trợ 2.050.000 đồng để mua đồng phục và học phẩm. Riêng học sinh nội trú ở mỗi cấp học được cấp một lần chăn, màn và đồ dùng cá nhân với trị giá 2.050.000 đồng/học sinh.

Học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số học tiếng Việt trước khi vào lớp 1 cũng có thể được hưởng thêm một tháng các chính sách hỗ trợ nêu trên.

Không chỉ tập trung vào học sinh, dự thảo Nghị định còn quy định các chính sách tăng cường điều kiện hoạt động cho các trường phổ thông nội trú. Theo đó, Nhà nước ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và an toàn cho học sinh.

Ngoài kinh phí thường xuyên, các trường được cấp bổ sung kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ đặc thù như khám sức khỏe, mua thuốc, bảo hiểm y tế, mua sách giáo khoa cho học sinh mượn, trang bị dụng cụ nhà bếp và làm thẻ học sinh, với định mức tương đương trường phổ thông dân tộc nội trú.

Dự thảo cũng quy định kinh phí chi trả tiền điện, nước, phục vụ nấu ăn và quản lý học sinh ngoài giờ học. Trong đó, mức hỗ trợ đối với học sinh bán trú buổi trưa bằng một nửa so với học sinh nội trú.

Ngoài ra, các trường sẽ được hỗ trợ 900.000 đồng/học sinh/năm học để tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc thù loại hình trường.