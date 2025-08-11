Chính phủ yêu cầu 3 Bộ lên giải pháp ứng phó thuế quan Mỹ

Các Bộ và cơ quan liên quan phải xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp ứng phó kịp thời với chính sách thuế Mỹ trước ngày 13/8.

Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, NHNN và các cơ quan liên quan phối hợp xây dựng các giải pháp ứng phó với chính sách thuế quan của Mỹ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 mới công bố, Thường trực Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tiếp tục thực hiện các giải pháp mở rộng, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm xuất khẩu và chuỗi cung ứng, nhất là đối với các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế.

Lên giải pháp ứng phó thuế quan Mỹ

Đồng thời, Chính phủ yêu cầu các cơ quan tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng nhanh, kịp thời các tiêu chuẩn mới của các thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan, địa phương cần đẩy mạnh triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng trong nước, thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tạo ra phong trào, xu thế sử dụng hàng Việt Nam.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần được hỗ trợ giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số, thương mại điện tử (TMĐT).

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các phương án đàm phán thương mại với Mỹ. Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 17/8 để xem xét, ban hành Nghị định về kiểm soát thương mại chiến lược.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài chính, Y tế, Công an, Quốc phòng, các cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch, thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả công tác đấu tranh, giúp đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, nhất là đối với các mặt hàng sữa, thuốc, thực phẩm…

Nghị quyết cũng nêu rõ Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp tổng thể để ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan của Mỹ trước ngày 13/8.

Bộ: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), Tài chính và các Bộ, cơ quan chuyên ngành siết chặt quản lý việc thực hiện quy định về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng nông sản ngay từ khâu thu hoạch.

Đồng thời, các cơ quan khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc về quy định, điều kiện xuất nhập khẩu hàng hóa theo kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội.

Xử lý hiệu quả các dự án, doanh nghiệp yếu kém

Cũng tại Nghị quyết, Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện, khôi phục sản xuất tại các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Các cơ quan nắm chắc tình hình thị trường, diễn biến nguồn cung, giá cả hàng hóa tại các khu vực vừa xảy ra thiên tai, bão lũ, kịp thời bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá cả, không để đầu cơ, găm hàng, lợi dụng thiên tai, bão lũ để trục lợi.

Đồng thời, các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai kết luận của Thủ tướng, trong đó đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với các dự án khó khăn, vướng mắc đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và các dự án vướng mắc về trình tự, thủ tục, cơ chế, chính sách pháp luật theo danh sách do Bộ Tài chính thông báo.

Sau đó, đơn vị gửi Bộ Tài chính tổng hợp, xây dựng báo cáo trình cấp thẩm quyền và tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung thanh tra các dự án có thể có sai phạm theo danh sách do Thanh tra Chính phủ thông báo, hoàn thành trước ngày 20/9.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ vận hành các dự án nguồn điện lớn, lưới điện quan trọng.

Thủ tướng yêu cầu sẵn sàng phương án, kịch bản ứng phó với tình huống phát sinh, bảo đảm cung ứng điện, tuyệt đối không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào.

Đồng thời, Bộ cần nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 57 và 58/2025 quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn và một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới; các văn bản quy định điện tự sản xuất, tự tiêu thụ cần được khẩn trương thực hiện.

Chính phủ yêu cầu theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới, trong nước để chủ động các giải pháp điều hành, cân đối cung cầu thị trường xăng, dầu, bảo đảm nguồn cung xăng, dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tiêu dùng của người dân trong mọi tình huống.

Bộ NN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh Lào Cai, Lâm Đồng, Quảng Ninh khẩn trương hướng dẫn, xử lý dứt điểm trong tháng 8 đối với các vướng mắc của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam liên quan đến trình tự, thủ tục cấp phép mỏ, tăng sản lượng khai thác, sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xem xét, chỉ đạo.

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các địa phương khẩn trương thực hiện hiệu quả việc giải quyết đề xuất đầu tư các dự án nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, nhất là các tổ hợp điện khí, điện gió của các nhà đầu tư nước ngoài FDI.