Bộ Công Thương trình phương án ứng phó thuế quan Mỹ ngay ngày mai

Bộ Công Thương đang xây dựng và triển khai kế hoạch thỏa thuận thương mại với Mỹ. Dự kiến trong hôm nay và ngày mai (7-8/8) sẽ trình lên Chính phủ để lấy ý kiến các cơ quan.

Bộ Công Thương cho biết đang xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện thỏa thuận thương mại với Mỹ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chia sẻ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, diễn ra vào sáng nay (7/8), Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết Bộ đã kịp thời trình Thủ tướng nhóm nhiệm vụ giao cho các Bộ, ngành để thích ứng hiệu quả với chính sách thuế quan Mỹ, đồng thời tiếp tục triển khai đàm phán kỹ thuật để củng cố hiệp định chính thức trong tuần tới.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đánh giá tác động của các mức thuế suất đối với Việt Nam để đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế, chính sách nhằm ứng phó một cách hiệu quả với chính sách này.

Các địa phương, bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án được cải tạo theo quy hoạch.

Bộ Công Thương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong đó bao gồm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước mở rộng đà tăng trưởng thương mại, thị trường xuất khẩu; nâng cao năng lực và khả năng tiêu dùng của nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam; xây dựng đề án và chính sách phát triển các công nghệ hỗ trợ; khai thác tối đa nguồn lực tại chỗ và thúc đẩy sản xuất các mặt hàng được hưởng thuế suất 0%.

Tất cả những việc này đang được triển khai và dự kiến trong hôm nay và ngày mai (7-8/8) sẽ trình lên Chính phủ để lấy ý kiến các Bộ, ngành và các cơ quan.

Các đơn vị sẽ phối hợp với Bộ Công Thương trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện thỏa thuận thương mại với Mỹ; chủ động tìm ra các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết.

Từ cuối tháng 4, Việt Nam và Mỹ đã tổ chức nhiều phiên đàm phán thương mại đối ứng ở cả cấp kỹ thuật và cấp Bộ trưởng.

Trong quá trình đàm phán, hai nước đã tập trung thảo luận và đạt được nhiều tiến bộ trong các vấn đề như thuế quan, quy tắc xuất xứ, hải quan, nông nghiệp, các biện pháp phi thuế quan, thương mại số, dịch vụ và đầu tư, sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững, chuỗi cung ứng, hợp tác thương mại…

Rạng sáng ngày 1/8 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã đăng tải sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I. Theo Phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng. Hai bên cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư ổn định tương xứng với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.