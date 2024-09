Chính phủ giao Bộ Công Thương nghiên cứu phát triển điện hạt nhân

Bộ Công Thương vừa được giao nghiên cứu kinh nghiệm phát triển điện hạt nhân của các quốc gia để đề xuất phát triển tại Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ Công Thương được giao nghiên cứu kinh nghiệm của thế giới để đề xuất phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam. Ảnh minh hoạ: AFP.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi.

Phát triển điện hạt nhân nhằm bổ sung điện nền

Thường trực Chính phủ dẫn các đánh giá và dự báo từ các tổ chức nghiên cứu kinh tế toàn cầu, cho biết nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, nền kinh tế Việt Nam có thể đạt tốc độ tăng trưởng trên 7% trong thời gian tới.

Do đó, Bộ Công Thương cần khẩn trương rà soát tổng thể các nguồn điện trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII theo hướng chuyển điện nền từ điện than sang điện khí, ưu tiên sản xuất trong nước để tăng trưởng điện đạt 12-15%/năm, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đáng chú ý, Thường trực Chính phủ giao Bộ Công Thương nghiên cứu kinh nghiệm phát triển điện hạt nhân của các nước trên thế giới để đề xuất phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam trong thời gian tới.

Theo Thường trực Chính phủ, việc phát triển điện hạt nhân có thể bổ sung điện nền, giảm thiểu rủi ro thấp nhất về môi trường. Sau khi nghiên cứu, Bộ Công Thương báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cần tập trung cao độ, rà soát các vướng mắc pháp lý trong triển khai các dự án điện và nhanh chóng hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi). Những nội dung đã rõ ràng, được thực tiễn chứng minh hiệu quả từ Luật Điện lực trước đây và các văn bản liên quan cần được nghiên cứu để cập nhật trong dự thảo luật.

"Với những nội dung chưa rõ, còn nhiều biến số thì nghiên cứu theo hướng quy định các nguyên tắc trong luật và giao Chính phủ quy định cụ thể như vấn đề giá cả, tiêu chuẩn kỹ thuật...", kết luận của Thường trực Chính phủ nêu rõ.

Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương rà soát các vướng mắc của pháp luật liên quan trong việc phát triển các dự án điện để nghiên cứu, đề xuất, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nội dung vào dự án một luật sửa nhiều luật như Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo, Luật Biển, Luật Xây dựng...

Lý do làm nhà máy điện hạt nhân cỡ nhỏ

Thực tế, vấn đề phát triển điện hạt nhân không được đề cập trong Quy hoạch điện VIII, tuy nhiên, trong văn bản gửi các Bộ, ngành đề nghị tham gia ý kiến cho dự thảo báo cáo Thủ tướng về đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương đã đề xuất phát triển các nhà máy điện hạt nhân cỡ nhỏ.

Bộ Công Thương cho rằng với lợi ích và điều kiện thuận lợi của năng lượng hạt nhân lò phản ứng mô đun nhỏ, cộng với việc nhiều nước trên thế giới đang triển khai phát triển năng lượng hạt nhân trong nguồn điện quốc gia, việc Việt Nam nghiên cứu giải pháp phát triển năng lượng hạt nhân lò phản ứng mô đun nhỏ, bao gồm nhà máy điện hạt nhân nổi trong tương lai là có thể xem xét.

Theo Bộ Công Thương, lò phản ứng mô đun nhỏ là lò phản ứng hạt nhân tiên tiến có công suất lên tới 300 MW mỗi tổ máy, bằng khoảng 1/3 công suất phát của các lò phản ứng điện hạt nhân truyền thống.

Lò phản ứng mô đun nhỏ có thể sản xuất một lượng lớn điện có hàm lượng carbon thấp, có thể được kết hợp và tăng hiệu quả của các nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống và đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, đồng thời giúp các quốc gia giải quyết các mục tiêu phát triển bền vững.

Dự kiến, các lò phản ứng mô đun nhỏ có thời gian xây dựng khá ngắn (khoảng 24-36 tháng), đồng thời có thể được triển khai từng bước để phù hợp với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng.