Chính phủ giao 4 nhiệm vụ ‘đặc biệt’ cho Vietnam Airlines

Chính phủ kỳ vọng Vietnam Airlines từng bước trở thành hãng hàng không có năng lực cạnh tranh trong khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam.

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa. Ảnh: HVN.

Ngày 14/7, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước tặng và bằng khen của Thủ tướng với các cá nhân, tập thể trong tổng công ty.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết trong những năm qua, ngành hàng không Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều biến động lớn. Tác động kéo dài của đại dịch Covid-19, biến động địa chính trị, áp lực chi phí cùng những hạn chế của chuỗi cung ứng toàn cầu đã đặt ra những thách thức chưa từng có với ngành này.

Trong bối cảnh đó, Vietnam Airlines đã thể hiện tinh thần chủ động đổi mới, từng bước phục hồi hoạt động, củng cố nền tảng tài chính và nâng cao năng lực quản trị.

Những kết quả đạt được trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 là minh chứng cho điều này. Chỉ riêng quý I năm nay, tổng công ty đã đạt doanh thu hợp nhất hơn 37.000 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế 4.500 tỷ, khai thác an toàn trên 343.000 chuyến bay, vận chuyển gần 7 triệu lượt hành khách.

Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác 120 đường bay tới 22 điểm nội địa và 41 điểm quốc tế tại 23 quốc gia.

“Đây là mức tăng trưởng đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường thay đổi khó lường trong thời gian vừa qua”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn thay mặt Chính phủ đưa ra 4 nhiệm vụ với Vietnam Airlines. Ảnh: HVN.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết thêm trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt của ngành hàng không trong nước cũng như quốc tế, và cạnh tranh của ngành hàng không với các phương thức vận tải mới, yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp Nhà nước không chỉ là tăng trưởng về quy mô mà còn phải trở thành lực lượng dẫn dắt, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cùng với kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

“Chính phủ mong muốn Vietnam Airlines ngày càng phát triển, từng bước trở thành hãng hàng không có năng lực cạnh tranh trong khu vực”, Bộ trưởng Tài chính nói, đồng thời đưa ra 4 nhiệm vụ trọng tâm để Vietnam Airlines nghiên cứu và thực hiện.

Một là, giữ vững tuyệt đối an toàn khai thác, coi đây là giá trị cốt lõi và nền tảng của mọi hoạt động.

Hai là, tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Xây dựng mô hình quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế, công khai, minh bạch, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Trong đó, hãng cần cạnh tranh bằng chất lượng, dịch vụ, đồng thời quảng bá văn hóa, nét đẹp của đất nước, thiên nhiên và con người Việt Nam.

Ba là, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành hàng không trong giai đoạn tới.

Bốn là, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng đội ngũ, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, người lao động, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, văn minh.

Với vai trò là người đứng đầu ngành tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tham mưu Chính phủ, tham mưu Quốc hội hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nhà nước, trong đó có Vietnam Airlines, phát huy hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển lành mạnh, bền vững và đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển của đất nước.

Tiếp thu chỉ đạo, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa cho biết hãng sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh là đại sứ văn hóa của Việt Nam, đưa Việt Nam đến với thế giới và đưa thế giới đến với Việt Nam. Đồng thời cam kết giữ vững tuyệt đối an toàn khai thác, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, củng cố năng lực tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực.