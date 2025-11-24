Chính phủ đề xuất lập Khu thương mại tự do TP.HCM

Bộ trưởng Tài chính cho biết TP.HCM cần huy động thêm 1,8 triệu tỷ đồng 5 năm tới cho các dự án chiến lược, nên rất cần giải pháp đột phá vào Nghị quyết 98 và lập Khu thương mại tự do.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về việc bổ sung quy định thành lập Khu thương mại tự do, tạo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chiều 24/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Trong đó, bổ sung quy định về thành lập Khu thương mại tự do, tạo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho địa phương.

Bổ sung nội dung về thành lập Khu thương mại tự do

Trình bày Báo cáo tóm tắt dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh trong 5 năm tới, TP.HCM cần huy động thêm 1,8 triệu tỷ đồng từ các dự án chiến lược, tương đương khoảng 8- 12 tỷ USD /năm, nên đòi hỏi phải bổ sung các giải pháp mang tính đột phá vào Nghị quyết 98 và thành lập Khu thương mại tự do nhằm thu hút nguồn lực đầu tư.

Theo Bộ trưởng, dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung 6 điều và bổ sung 1 điều của Nghị quyết số 98.

Trong đó, Bộ trưởng Thắng nhấn mạnh Điều 7a về thành lập Khu thương mại tự do TP.HCM, quy định khung pháp lý đầy đủ cho mô hình này gồm 7 chính sách: Phân cấp UBND TP quyết định thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do; Hội đồng nhân dân TP quyết định trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do.

Ngoài ra, giao Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước trực tiếp đối với Khu thương mại tự do; thẩm quyền quản lý của cơ quan hải quan; cho phép giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, đấu thầu đối với các dự án đầu tư trong Khu thương mại tự do (trừ dự án nhà ở thương mại).

Cuối cùng là cải cách thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia, nhà khoa học, người lao động chất lượng cao và cho phép doanh nghiệp trong khu được phép niêm yết, định giá và thanh toán bằng ngoại tệ.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Quochoi.vn.

Trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, đánh giá kỹ lưỡng toàn diện tác động của các chính sách.

“Cần tập trung có trọng tâm, trọng điểm, thực sự đột phá, vượt trội, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của TP, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, giải quyết các điểm nghẽn, sửa đổi, bãi bỏ các chính sách đã được luật hóa không còn tính ưu đãi vượt trội so với quy định hiện hành, lược bỏ những chính sách nêu tại dự thảo Nghị quyết trùng lặp với quy định tại các Luật, Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua hoặc đang trình Quốc hội”, ông Phan Văn Mãi nói.

Được giữ lại 100% tiền thu từ khai thác quỹ đất TOD

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cũng cho biết đối với Điều 4 về quản lý đầu tư, dự thảo Nghị quyết sẽ bổ sung nội dung thanh toán bằng quỹ đất khai thác từ mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) cho dự án đường sắt đầu tư theo hình thức BT.

Dự thảo Nghị quyết sẽ phân cấp cho UBND TP quyết định việc xây dựng kết hợp với xây dựng nhà ở, xây dựng công trình thương mại dịch vụ, công trình sự nghiệp, công trình công cộng.

Cùng với đó là các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch và việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê lại theo thời hạn hoạt động dự án đối với nhà ở, công trình thương mại dịch vụ, công trình sự nghiệp, công trình công cộng tại nhà ga đường sắt, khu tập kết bảo dưỡng, sửa chữa tàu và vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến Vành đai 3 được xác định phát triển theo hình thức TOD.

Mở rộng phạm vi áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt cho các dự án trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế, Khu thương mại tự do nhằm rút ngắn thủ tục hành chính. Cho phép TP.HCM và các tỉnh tự thỏa thuận cơ quan đầu mối đối với các dự án hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền của địa phương khi đi qua TP và các tỉnh khác.

Cho phép thành phố được sử dụng khoản thu 100% từ quỹ đất TOD để trực tiếp đầu tư cho các dự án đường sắt địa phương và các dự án giao thông thuộc tuyến TOD.

Bộ trưởng Thắng cho biết ở Điều 6 về quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường sẽ sửa đổi các quy định đối với dự án BT chuyển tiếp theo hướng cập nhật các quy định mới của các luật hiện hành, bổ sung căn cứ pháp lý còn thiếu để có cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ áp dụng chuyển tiếp đối với các dự án BT chưa hoàn thành. Bổ sung các trường hợp thu hồi đất bao gồm dự án trong Khu thương mại tự do, dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược tại Côn Đảo.

“Phân cấp cho UBND TP trong việc lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch chung của thành phố”, Bộ trưởng Thắng nói thêm.

Đối với Điều 7 về ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược, Bộ trưởng cho biết dự thảo Nghị quyết bổ sung 11 nhóm dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược, tập trung vào các dự án đầu tư lớn mang tính dẫn dắt trong phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch, văn hóa, thể thao, y tế chuyên sâu, năng lượng sạch, logistics, bảo vệ môi trường và dự án đầu tư tại Côn Đảo. Đơn giản hóa quy trình quy hoạch, trình tự, thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Đồng thời, Nghị quyết cũng bổ sung ưu đãi đầu tư thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án hạ tầng tại Côn Đảo, sửa đổi quy định về khấu trừ chi phí đối với hoạt động nghiên cứu, phát triển để đồng bộ với Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.