Chính phủ đặt mục tiêu GDP năm 2027 tăng 10% trở lên

Năm 2027, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, kiểm soát CPI khoảng 4,5% và đưa GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027. Ảnh: Quochoi.vn.

Sáng 17/10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trình bày báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027.

Theo Thủ tướng, năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

GDP bình quân đầu người phấn đấu đạt 6.100 USD

Theo báo cáo, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 gồm 45 chỉ tiêu, trong đó có 5 chỉ tiêu chủ yếu được Thủ tướng nhấn mạnh.

Cụ thể, tăng trưởng GDP phấn đấu đạt từ 10% trở lên; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%; GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD ; năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,6% và tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1-1,5%.

Để thực hiện các mục tiêu này, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tập trung thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Trong đó, mục tiêu tăng trưởng sẽ được cụ thể hóa thành các kịch bản, chỉ tiêu và nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đồng thời thường xuyên cập nhật để phù hợp với tình hình thực tế.

Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Về ngân sách, Chính phủ phấn đấu tăng thu ngân sách Nhà nước khoảng 9,1%, đồng thời triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quochoi.vn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tạo đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Theo đó, Chính phủ định hướng đa dạng hóa nguồn vốn thông qua phát hành các loại hình trái phiếu, vay ODA, huy động nguồn vốn tín dụng và nguồn lực tư nhân; tăng đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước, khuyến khích doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tái đầu tư lợi nhuận tại Việt Nam.

Đồng thời, phát triển thị trường vốn trung và dài hạn, phấn đấu nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định.

Tiếp tục điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp, triển khai các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để giảm lãi suất cho vay Thủ tướng Lê Minh Hưng

Đối với chính sách tiền tệ, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp; triển khai các giải pháp quyết liệt, hiệu quả nhằm giảm lãi suất cho vay.

Nguồn vốn tín dụng được định hướng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, khoa học công nghệ và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong lĩnh vực đầu tư công, Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn được giao, gắn với đơn giản hóa quy trình, thủ tục đầu tư, phân bổ vốn theo kết quả đầu ra và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, Thủ tướng đề cập việc điều chuyển vốn từ những nơi giải ngân thấp sang những nơi giải ngân tốt và cần bổ sung vốn, đồng thời có giải pháp cải thiện hệ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR).

Chính phủ cũng xác định nhiệm vụ phát triển mạnh thị trường trong nước, triển khai các chương trình kích cầu, phát triển thương mại hiện đại, kinh tế đêm và các hoạt động kết nối cung - cầu.

Đối với thương mại quốc tế, trọng tâm là tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp phải tăng cường trách nhiệm bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống, gắn với triệt để tiết kiệm điện và năng lượng.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới

Về hoàn thiện thể chế, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và đồng bộ hóa hệ thống pháp luật, xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không để xảy ra tình trạng chậm hoặc nợ ban hành văn bản hướng dẫn.

Cùng với đó là tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tạo môi trường thuận lợi, công khai, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp.

Chính phủ cũng đặt yêu cầu vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và thay thế ngay cán bộ đùn đẩy, né tránh, không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong cơ cấu lại nền kinh tế, Chính phủ tập trung phát triển hệ sinh thái công nghiệp trong nước, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo, tích hợp hệ thống và cung ứng trong nước.

Đồng thời, cơ cấu lại nông nghiệp theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng chế biến; hình thành các trung tâm dịch vụ, logistics hiện đại, các khu kinh tế đặc biệt; phát triển các ngành kinh tế biển mới, công nghiệp hàng hải và đóng tàu.

Đối với khu vực doanh nghiệp, Chính phủ tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn; tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Báo cáo cũng đề cập việc hỗ trợ doanh nghiệp một người, hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; khuyến khích hình thành các doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, có khả năng tiên phong và cạnh tranh quốc tế.

Trong thu hút đầu tư nước ngoài, Chính phủ định hướng lựa chọn các dự án gắn với chuyển giao công nghệ, tăng cường liên kết thực chất với doanh nghiệp Việt Nam, ưu tiên các tập đoàn đa quốc gia và nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao.

Đối với hệ thống ngân hàng, nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục hiện đại hóa hoạt động, xử lý nợ xấu, các tổ chức tín dụng yếu kém và ngăn ngừa hiệu quả tình trạng sở hữu chéo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày báo cáo của Chính phủ, cho biết định hướng khuyến khích hình thành các doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, có khả năng tiên phong và cạnh tranh quốc tế. Ảnh: Quochoi.vn.

Về kết cấu hạ tầng, Chính phủ tập trung hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc, đường ven biển, các tuyến vành đai kết nối liên vùng; phát triển hệ thống cảng biển và các tuyến vận tải thủy trọng yếu.

Các dự án đường sắt quan trọng quốc gia, gồm tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến kết nối quốc tế và đường sắt đô thị tiếp tục được thúc đẩy.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình; xác định rõ các dự án tồn đọng kéo dài đã xử lý, chưa xử lý, số vốn thu về và số vốn còn tồn đọng để xử lý dứt điểm.

Trong lĩnh vực năng lượng, Chính phủ đặt nhiệm vụ xây dựng chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện, lưới truyền tải điện, bảo đảm đưa vào vận hành đúng quy hoạch và kế hoạch.

Một trọng tâm khác là tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực.

Chính phủ định hướng từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu; phát triển hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, trung tâm dữ liệu lớn và hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Cùng với phủ sóng 5G và thí điểm 6G, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu, hướng tới không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong hệ thống.

Đối với lĩnh vực xã hội, Chính phủ đặt mục tiêu đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, phấn đấu hoàn thành khoảng 176.000 căn hộ trong năm 2027.

Song song với đó là nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, củng cố y tế cơ sở và y tế dự phòng.

Các nhiệm vụ này được triển khai gắn với mục tiêu nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.