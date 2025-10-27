Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị 'bỏ rơi' ở Nội Bài

  • Thứ hai, 27/10/2025 18:59 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thay đổi phương án xử lý đối với chiếc máy bay Boeing B727-200, bị "bỏ rơi" 18 năm tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Chỉ đạo này được Chính phủ đưa ra sau khi xem xét đề nghị của Bộ Xây dựng, ý kiến của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính.

Theo đó, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc xử lý máy bay B727-200 theo nội dung tại điểm 3 của văn bản số 13732 ngày 5/9/2025 của Bộ Tài chính. Việc triển khai phải bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích và cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện về việc thay đổi phương án xử lý.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, thống nhất phương án giao chiếc máy bay Boeing B727-200 bị "bỏ rơi" nhiều năm tại sân bay Nội Bài cho Học viện Hàng không Việt Nam sử dụng làm giáo cụ thực hành.

xu ly, bo roi, Noi Bai anh 1

Máy bay Boeing 727-200 của Hãng hàng không Royal Khmer Airlines. Ảnh: CNQ.

Theo Bộ Tài chính, chiếc máy bay Boeing B727-200 từng thuộc sở hữu của Hãng hàng không Royal Khmer Airlines (Campuchia), được xác lập quyền sở hữu toàn dân, là tài sản công giao cho Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) chủ trì xử lý theo phương án bán đấu giá.

Tuy nhiên, việc bán đấu giá gặp vướng mắc do giá trị thấp, khó tìm đối tác mua. Sau rà soát, Bộ Xây dựng đề xuất chuyển giao cho Học viện Hàng không. Vì theo tính toán, nếu mua máy bay mới từ nước ngoài làm giáo cụ có thể tốn khoảng 500 tỷ đồng, trong khi tận dụng chiếc B727-200 chỉ mất 8,7 - 9,7 tỷ đồng.

Nghiên cứu đề xuất, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) khẳng định phương án này khả thi, tiết kiệm và phục vụ thiết thực công tác đào tạo. Học viện Hàng không cũng cam kết tự chi trả toàn bộ chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt, không dùng ngân sách Nhà nước.

Cục HKVN thông tin, máy bay B727-200 đỗ tại sân bay Nội Bài từ ngày 1/5/2007. Sau đó, máy bay này bị xóa đăng ký quốc tịch Campuchia và phía Campuchia cho phép Việt Nam xử lý máy bay theo quy định pháp luật hiện hành.

Tháng 6/2015, qua kiểm tra tình trạng kỹ thuật, Cục HKVN đánh giá, chiếc máy bay được sản xuất năm 1975, có tình trạng kỹ thuật xuống cấp trầm trọng, không thể phục hồi và không đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay theo quy định của Việt Nam và quốc tế.

Năm 2017, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính ban hành quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước và phương án xử lý đối với máy bay Boeing B727-200, giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc bán đấu giá tài sản theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, quyết định của Bộ Tài chính chưa xác định rõ đơn vị được giao quản lý và sử dụng tài sản.

Trong nhiều năm qua, ngoài Học viện Hàng không cũng từng có không ít đơn vị đề xuất được sử dụng máy bay Boeing của Campuchia. Điển hình là Bộ Công an từng đề nghị sử dụng máy bay để diễn tập chống khủng bố. Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài muốn dùng máy bay cho việc diễn tập phòng cháy chữa cháy và an ninh an toàn hàng không. Bộ Tư lệnh đặc công từng đề xuất cơ chế sử dụng máy bay cũ này. Thậm chí, có doanh nghiệp từng đề xuất đổi bánh, kẹo, rượu bia lấy máy bay Boeing 727-200 với trị giá 3 tỷ đồng.

Theo Lộc Liên/Tiền Phong

xử lý bỏ rơi Nội Bài Hà Nội Chính phủ Trần Hồng Hà Boeing máy bay Boeing Campuchia

  • Trần Hồng Hà

    Trần Hồng Hà

    Ông Trần Hồng Hà là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Hà Tĩnh
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ khai thác mỏ

  • Boeing

    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

    • Thành lập: 15/7/1916
    • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
    • Sáng lập: William Boeing

