Chimaev nhắm ngôi vương của Topuria

Khamzat Chimaev vừa tạo địa chấn tại UFC 319 khi hạ gục Dricus Du Plessis để trở thành nhà vô địch hạng trung mới.

Với màn trình diễn áp đảo, “Sói xám” (biệt danh Khamzat Chimaev) không ngần ngại tuyên bố anh xứng đáng giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng pound-for-pound, vốn đang thuộc về Ilia Topuria.

Trong cuộc phỏng vấn với ESPN, Chimaev khẳng định đầy tự tin: “Tôi không quan tâm ai làm bảng xếp hạng. Tôi phải là số 1”.

Dù vậy, giới chuyên môn đánh giá khả năng Chimaev vượt qua những cái tên đã khẳng định vị thế như Merab Dvalishvili, Islam Makhachev hay chính Topuria là không cao. Trước mắt, anh nhiều khả năng chỉ chen chân vào top 4, ngang hoặc trên Alexandre Pantoja.

Ngoài võ đài, sức hút của Chimaev đang tăng trưởng chóng mặt. Trước trận tranh đai, anh đã cán mốc 10 triệu người theo dõi Instagram, hiện tiến gần 11 triệu - sánh ngang với Makhachev (10,7 triệu) và Topuria (11,5 triệu). Đây là con số chứng minh sức ảnh hưởng khổng lồ của tân vương UFC.

Viễn cảnh Chimaev thống trị hạng trung gần như chắc chắn

Tuy nhiên, khác với sự tự tin của Chimaev, bảng xếp hạng pound-for-pound lại do giới phóng viên thể thao quốc tế bình chọn, chứ không phải UFC. Điều này khiến khả năng anh lập tức vươn lên ngôi đầu là rất thấp, thậm chí chưa chắc vượt được Pantoja - võ sĩ hạng ruồi đã bốn lần bảo vệ đai thành công.

Dẫu vậy, viễn cảnh Chimaev thống trị hạng trung gần như chắc chắn. Với nền tảng grappling trứ danh, anh biến một nhà vô địch giàu sức mạnh và kinh nghiệm như Du Plessis trở nên bất lực. Không ít chuyên gia nhận định đối thủ có thể đánh bại Chimaev gần như không tồn tại.

Kịch bản hợp lý nhất là Chimaev bảo vệ đai thêm vài lần, sau đó tiến lên hạng dưới nặng để mơ về “cú đúp”, hoặc thậm chí trở lại hạng bán trung - nơi anh từng góp mặt trong top 5. Dù chọn con đường nào, nếu tiếp tục thăng tiến mạnh mẽ cả trong lồng sắt lẫn truyền thông, ngày Chimaev bước lên đỉnh cao tuyệt đối của UFC chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hiện tại, anh đã có bước nhảy vọt, thẳng tiến trên hành trình trở thành biểu tượng mới của làng MMA thế giới.