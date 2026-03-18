'Chiến thắng' của Morocco được viết sẵn?

Quyết định trao lại cúp cho Morocco sau chung kết AFCON 2025 khiến bóng đá châu Phi trở thành tâm điểm tranh cãi, nơi ranh giới giữa chuyên môn và quyền lực ngày càng mờ nhạt.

Tuyển Morocco thua ở chung kết cúp bóng đá châu Phi 2025, nhưng giờ lại bất ngờ được xử thắng.

Ngay từ khi FIFA gây xôn xao với việc trao “Giải thưởng Hòa bình” cho Donald Trump, nhiều người đã linh cảm rằng bóng đá đỉnh cao đang trượt dần khỏi quỹ đạo thuần túy của nó. Cúp bóng đá châu Phi 2025, theo một cách nào đó, là lát cắt rõ ràng cho xu hướng ấy.

Chung kết khép lại với chiến thắng thuộc về Senegal. Họ bước lên bục vinh quang bằng những gì diễn ra trên sân. Nhưng chỉ ít lâu sau, một quyết định hành chính đã đảo ngược tất cả. Morocco được trao lại chức vô địch. Không có trận đấu lại. Không có cơ hội sửa sai. Mọi thứ kết thúc bằng một thông báo.

Đó không còn là câu chuyện của một trận bóng. Nó trở thành biểu hiện của cách bóng đá hiện đại vận hành, nơi quyền lực có thể can thiệp trực tiếp vào kết quả.

Khi “cuộc chơi lớn” vượt lên trên chuyên môn

Trong mắt nhiều người, FIFA từ lâu không còn là một tổ chức chỉ làm nhiệm vụ quản lý. Họ là trung tâm của một hệ sinh thái, nơi bóng đá gắn chặt với chính trị, hình ảnh và lợi ích toàn cầu. Những quyết định gây tranh cãi vì thế không phải điều mới mẻ.

AFCON 2025 chỉ khiến vấn đề trở nên rõ ràng hơn.

Morocco không đơn thuần là đội chủ nhà. Họ là đại diện cho một chiến lược dài hạn, nơi bóng đá trở thành công cụ quảng bá quốc gia. Một giải đấu lớn, một chức vô địch, hay thậm chí là cách vận hành giải đấu, tất cả đều có thể phục vụ mục tiêu lớn hơn. Đích đến là World Cup 2030.

Tuyển Senegal từ vị thế nhà vô đich trở thành kẻ thua cuộc.

Trong bối cảnh đó, những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt ở trận chung kết lại mang ý nghĩa khác. Từ cách điều phối nhặt bóng, chiếc khăn xuất hiện trên sân, cho đến bầu không khí khán đài, tất cả không còn là yếu tố bên lề. Chúng là những mảnh ghép trong một bức tranh lớn hơn.

Điều đáng nói là những yếu tố ấy không bị nhìn nhận như “tiểu xảo”. Ngược lại, chúng được xem như biểu hiện của sự chủ động, của việc tận dụng tối đa lợi thế sân nhà. Một thứ logic quen thuộc trong bóng đá hiện đại: chiến thắng không chỉ đến từ chuyên môn.

Khi thành công của giải đấu được đặt lên trên hết, tranh cãi chuyên môn dễ bị đẩy xuống phía sau. Và nếu cần một nhà vô địch phù hợp với câu chuyện tổng thể, thì kết quả trên sân có thể không còn là yếu tố quyết định.

Senegal - nhà vô địch bị tước đoạt

Ở chiều ngược lại, Senegal trở thành nạn nhân rõ ràng nhất. Họ đã thắng. Nhưng chiến thắng ấy không được bảo vệ.

Việc bị tước danh hiệu sau khi nâng cúp là cú giáng mạnh vào niềm tin về tính công bằng. Không có thêm 90 phút để chứng minh. Không có cơ hội phản biện trên sân. Tất cả được quyết định bên ngoài đường biên.

Cúp bóng đá châu Phi 2025 xuất hiện quá nhiều tranh cãi.

Câu chuyện càng trở nên nhạy cảm khi đặt trong mối quan hệ giữa FIFA và CAF. Trên lý thuyết, hai tổ chức này độc lập. Nhưng thực tế lại khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Khi Chủ tịch FIFA từng có những phát biểu chỉ trích Senegal, và án phạt lại đến từ CAF, nghi ngờ là điều khó tránh.

Dư luận vì thế chia rẽ. Có những chỉ trích nhắm vào Morocco. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng bất kỳ đội bóng nào, nếu ở vị thế tương tự, cũng sẽ tận dụng mọi lợi thế có thể. Điều đó phản ánh một thực tế không dễ chấp nhận: bóng đá hiện đại không còn là cuộc chơi trong trẻo.

Ranh giới giữa chiến thuật hợp lệ và tiểu xảo ngày càng mờ. Và khi quyền lực tham gia sâu hơn vào cuộc chơi, kết quả không còn hoàn toàn thuộc về sân cỏ.

AFCON 2025 khép lại với một nhà vô địch mới trên giấy tờ. Nhưng điều đọng lại không phải là bàn thắng hay chiến thuật. Đó là cảm giác rằng bóng đá đang thay đổi, theo cách khiến người ta khó còn tin rằng mọi thứ được quyết định công bằng.

Morocco có thể đã thắng nhiều hơn một danh hiệu. Họ thắng trong cuộc đua hình ảnh, trong chiến lược dài hạn hướng tới World Cup 2030.

Còn Senegal, họ rời giải với một chiến thắng không được công nhận. Và trong thế giới bóng đá hiện tại, đôi khi đó là điều khó chấp nhận nhất.