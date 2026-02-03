Apple sắp khác

Sẵn sàng hợp tác với Google để trang bị Gemini trên Siri có thể giúp Apple tránh thất bại trong cuộc đua AI, ít nhất ở tương lai gần.

Chiến lược AI vẫn là chủ đề gây chú ý tại Apple. Tháng 6/2025, Bloomberg đưa tin các lãnh đạo Táo khuyết xem xét sử dụng mô hình AI bên thứ ba sau màn ra mắt thất vọng của Apple Intelligence. Thông tin trên gây chấn động với đội ngũ phát triển mô hình nội bộ, khiến công ty phải nhanh chóng lên tiếng.

Các lãnh đạo trong bộ phận AI và Siri của Apple, gồm Mike Rockwell và John Giannandrea, được cho đã tổ chức cuộc họp với nhân viên thuộc bộ phận mô hình nền tảng. Ban lãnh đạo trấn an rằng công ty sẽ không bỏ rơi mô hình.

Bất chấp thông điệp từ Apple, không nhiều người trong nhóm mô hình tin tưởng điều này. Theo nhà phân tích Mark Gurman, Apple Intelligence rõ ràng tụt hậu so với đối thủ, chưa kể việc hoãn phát hành Siri gây tổn hại đến danh tiếng công ty.

Lý do Apple hợp tác với Google

Trong những tháng tiếp theo, bộ phận mô hình nền tảng tại Apple liên tục mất đi nhân tài, kể cả trưởng nhóm Ruoming Pang.

"Vào thời điểm đó, công ty đã thảo luận với cả Anthropic và OpenAI để cung cấp mô hình cho Siri và hỗ trợ một phần Apple Intelligence.

Ban đầu, Google không phải đối tác tiềm năng. Apple đánh giá mô hình của công ty không phải tốt nhất, bản thân Google vướng vào vụ kiện chống độc quyền với chính phủ Mỹ, một phần liên quan đến thỏa thuận với Apple về công cụ tìm kiếm trên Safari", Gurman viết.

Đến tháng 8/2025, quá trình đàm phán với Anthropic ngưng trệ. Startup đang tìm kiếm hợp đồng trị giá hàng tỷ USD mỗi năm trong nhiều năm, điều đó không có lợi cho Apple.

Từ trái sang: Tim Cook, John Giannandrea và Craig Federighi. Ảnh: Bloomberg.

Việc hợp tác với OpenAI cũng đối mặt nhiều vấn đề khi công ty liên tục chiêu mộ nhân tài từ Apple, theo đuổi tham vọng ra mắt phần cứng riêng do Jony Ive thiết kế. Những yếu tố trên có thể gây xung đột về chiến lược.

Google là cái tên duy nhất còn lại. Sau khi đánh giá, Apple nhận thấy Gemini được cải thiện đáng kể chỉ trong vài tháng. Hơn nữa, Google sẵn sàng chấp nhận cấu trúc tài chính mà Apple cho là hợp lý.

Ngoài ra, việc thẩm phán kết luận thỏa thuận tìm kiếm trị giá 20 tỷ USD /năm giữa Apple và Google không cần hủy bỏ, điều đó làm giảm rủi ro khi 2 bên tiếp tục hợp tác.

Apple và Google hoàn tất thỏa thuận vào tháng 11/2025. Google sẽ cung cấp mô hình Gemini cho Siri và các tính năng Apple Intelligence.

Ban đầu, các mô hình sẽ vận hành trên máy chủ Private Cloud Compute của Apple. Đến khi Siri phiên bản mới được hoàn thiện và tích hợp sâu trong iOS 27, mô hình sẽ nâng cấp và chạy trực tiếp trên cơ sở hạ tầng Google.

Khi nào có Siri bản mới?

Đầu tháng 1, thỏa thuận lần đầu được Google công khai. Đúng như dự đoán, Apple giữ thái độ kín đáo khi chỉ xác nhận thông tin với cánh phóng viên, nhưng không công bố rộng rãi trên mạng xã hội hay website.

"Việc Apple phải dựa vào đối tác để nuôi tham vọng AI có vẻ khó xử, song khách hàng không quan tâm điều đó. Họ chỉ muốn Siri hoạt động tốt, các tính năng AI tin cậy và chatbot có thể cạnh tranh với ChatGPT hoặc Gemini.

Với hầu hết người dùng, Apple là công ty chuyên về sản phẩm, nguồn gốc công nghệ hầu như không quan trọng", nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg nhấn mạnh.

Trong bản tin Power On mới nhất, Gurman cho biết Apple đã lên kế hoạch giới thiệu Siri phiên bản mới vào nửa cuối tháng 2 trong bản cập nhật iOS 26.4. Đó là thời điểm hãng dự kiến công khai thỏa thuận với Google.

Chatbot Gemini trên điện thoại Samsung. Ảnh: Bloomberg.

Về nội bộ, Apple đặt tên công nghệ là Apple Foundation Models phiên bản 10, trông như vẫn do công ty hoàn toàn phát triển. Mô hình có khoảng 1.200 tỷ tham số, chạy trên máy chủ nội bộ.

Tuy nhiên, bản nâng cấp cho Siri vào tháng 2 chỉ là giai đoạn đầu. Theo cây viết từ Bloomberg, Apple dự kiến công bố phiên bản hoàn toàn mới của Siri tại WWDC 2026. Với tên mã Campos, hệ thống sở hữu kiến trúc và giao diện mới, hoạt động tương tự các chatbot hiện nay.

"Siri mới sẽ có khả năng trò chuyện, nhận biết ngữ cảnh liên quan và duy trì cuộc đối thoại. Về cơ bản, nó đáp ứng mong muốn của người dùng về ChatGPT, Gemini và Copilot.

Siri mới vẫn sẽ dựa trên Gemini nhưng tiên tiến hơn, được dùng trong nội bộ với tên Apple Foundation Models phiên bản 11. Mô hình này dự kiến cạnh tranh với Gemini 3, vượt trội đáng kể so với mô hình hỗ trợ Siri trên iOS 26.4", Gurman chia sẻ thêm.

Để cải thiện độ chính xác và khả năng phản hồi, Apple và Google đang thảo luận để chạy Siri trực tiếp trên máy chủ Google với bộ xử lý tensor hiệu năng cao (TPU), thay vì máy chủ Apple.

Cách tiếp cận mới

Việc chuyển sang mô hình Gemini cho thấy sự thay đổi trong chiến lược AI cơ bản của Apple. Theo Giám đốc Kỹ thuật Phần mềm Craig Federighi, Apple sẽ lợi hơn khi hợp tác với Google thay vì chỉ dựa vào mô hình nội bộ, ít nhất trong thời điểm này.

Federighi nắm quyền kiểm soát bộ phận AI tại Apple vào đầu năm ngoái, sau khi người tiền nhiệm John Giannandrea gây thất vọng. Kể từ đó, Federighi mang đến nhiều thay đổi.

"Một ưu tiên lớn trong năm 2026 là trình duyệt Safari được cải tiến cho AI, cạnh tranh với các sản phẩm mới từ Perplexity và OpenAI. Những tính năng được lên kế hoạch gồm đánh giá độ tin cậy của tài liệu và dữ liệu, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau", Gurman tiết lộ.

Màn hình cài đặt của Apple Intelligence. Ảnh: Digital Trends.

Một số công việc xoay quanh Safari phiên bản mới được cho đang tạm dừng, dù vẫn còn thời gian để kịp hoàn thiện trước tháng 6, thời điểm diễn ra hội nghị WWDC. Dự án World Knowledge Answers, cạnh tranh với ChatGPT và Perplexity, sử dụng mô hình nội bộ của Apple cũng bị thu hẹp quy mô.

Apple còn lên ý tưởng về trải nghiệm chatbot độc lập trong các ứng dụng như Safari, TV, Health, Music và Podcast, đồng thời phát triển bản nâng cấp cho ứng dụng Lịch với AI. Tuy vậy, một số kế hoạch đã quay lại phát triển từ đầu, hãng dự kiến tích hợp sâu Siri vào các ứng dụng thay vì cung cấp chatbot riêng biệt.

Hiện tại, nhân sự trong đội ngũ mô hình AI tại Apple vẫn giữ nguyên, song một số kỹ sư vẫn rời đi để tìm kiếm mức lương cao, môi trường ổn định hơn.

Theo Gurman, Apple từng gần đến việc mua lại một công ty phát triển mô hình AI cách đây vài tháng, song thương vụ đổ bể vào phút chót. Với việc tăng cường dựa vào mô hình bên thứ ba, hãng có thể tránh khỏi thất bại trong ngắn hạn.

Đội ngũ chuyên về nghiên cứu công nghệ AI và bài báo học thuật tại Apple vẫn tồn tại, song đã mất đi nhiều nhân tài khi định hướng chiến lược trở nên rõ ràng hơn.

Tất nhiên, đây không phải lần đầu Apple chấp nhận chậm chân. Hãng từng sử dụng CPU Intel trong suốt 15 năm trước khi chuyển sang chip tự thiết kế. Táo khuyết cũng hoàn toàn dựa vào modem di động của Qualcomm trước khi tự sản xuất modem riêng, lần đầu trang bị trên iPhone 16e với tên C1.

Trình duyệt AI của Perplexity. Ảnh: Perplexity.

Trong những lĩnh vực khác như bộ máy tìm kiếm, Apple hài lòng khi hợp tác với Google. Do đó, câu hỏi lớn rằng liệu hãng vẫn ưu tiên phát triển mô hình quy mô lớn, hay tiếp tục hợp tác trong tương lai gần.

Cách tiếp cận thứ 2 đồng nghĩa Táo khuyết chỉ xem mô hình AI là yếu tố thông thường trên sản phẩm, tương tự bộ nhớ lưu trữ (có thể mua bên thứ ba) chứ không phải thành phần cốt lõi (cần tự phát triển) như modem hay chip xử lý.

Cách đây ít lâu, The Information đưa tin Apple đang phát triển thiết bị AI cá nhân nhỏ gọn, có thể kẹp vào áo. Sản phẩm trang bị 2 camera, 3 micro, một loa ngoài, pin và công nghệ sạc cảm ứng. OpenAI cũng gây chú ý khi phát triển thiết bị AI cá nhân tương tự, trong khi những công ty từng bán các sản phẩm này (như Humane) đều không mấy thành công.

Theo Fast Company, phân tích kỹ các làn sóng công nghệ vẫn là một phần văn hóa của Apple. Cách tiếp cận chậm rãi có thể giúp hãng đánh giá quy mô thực tế của xu hướng AI, đồng thời phân tích thêm nhu cầu và mong muốn cốt lõi của khách hàng.