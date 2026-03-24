M

Rối loạn lo âu ở trẻ em

Cuốn sách của chuyên gia tâm lý học đường Lee Darang chính là một "chìa khóa vàng" giúp cha mẹ hiểu hơn về những vấn đề tâm lý mà trẻ đang phải đối mặt, đồng thời cung cấp giải pháp để cha mẹ giúp trẻ xây dựng sự tự tin và trưởng thành một cách lành mạnh về tinh thần.

Xuất bản

Chiến lược giúp con vượt qua cảm giác sợ hãi

  • Thứ ba, 24/3/2026 19:16 (GMT+7)
Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt và sẽ có những phản ứng khác nhau khi sợ hãi. Hiểu được điều này, cha mẹ nên có những chiến lược khác nhau để giúp con chiến thắng nỗi sợ.

So hai anh 1

Cha mẹ nên kiên nhẫn dạy con cách để chế ngự sự sợ hãi. Ảnh minh họa: M&C.

Nếu muốn giúp con mình không phải vật lộn với lo lắng và sợ hãi, điều đầu tiên bố mẹ cần làm là nhận ra vai trò của mình, chính là dạy trẻ cách quản lý và kiểm soát sự lo lắng và sợ hãi chứ không phải ngăn chặn hoặc loại bỏ chúng. Vì có thể thời điểm mà bố mẹ xác định sai vai trò chính là đã bỏ lỡ phần quan trọng nhất trong việc giúp đỡ trẻ.

Là bố mẹ, chúng ta không thể ở bên con mọi lúc, cũng không thể ở bên con cả đời. Khi trẻ còn nhỏ, bố mẹ có thể loại bỏ trước những nỗi sợ hãi và lo lắng, nếu trẻ sợ hãi, bạn có thể an ủi hoặc làm điều gì đó cho trẻ. Nhưng đến một lúc nào đó, trẻ sẽ phải lựa chọn và chịu đựng sự sợ hãi một mình.

Điều này là do bố mẹ không thể ở bên con mãi cho đến khi con lên cấp hai, cấp ba thậm chí là khi trưởng thành đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi làm. Vì vậy, trẻ phải có khả năng nhận biết sự lo lắng và sợ hãi của bản thân hơn là trốn tránh chúng.

Trẻ cũng có thể lo lắng và muốn trốn tránh sự sợ hãi, nhưng hãy giúp trẻ có khả năng lựa chọn những hành động cần phải thực hiện. Khi trẻ cảm thấy lo sợ, việc tìm ra cách để giảm bớt những cảm giác này sẽ rất hữu ích. Nói cách khác, điều mà một đứa trẻ cần chính là “những chiến lược khác nhau để đối phó với sự lo lắng và sợ hãi của bản thân”.

Và vai trò của bố mẹ chính là phản ứng phù hợp, dạy trẻ cách sử dụng những chiến lược này và giúp trẻ xây dựng được những trải nghiệm thành công. Giống như việc chế tạo và cất giữ những vật phẩm có thể sử dụng trong tình huống khẩn cấp trong trò chơi điện tử.

Cha mẹ nên hiểu rằng "sợ hãi là một phản ứng bình thường và tự nhiên" ở mọi người. Chỉ có điều, ở trẻ nhỏ phản ứng sợ hãi hoặc lo lắng mạnh hơn, do mức độ chịu đựng về mặt tinh thần còn kém. Sợ hãi và chế ngự nỗi sợ là điều cần ở cả người lớn. Khác nhau ở chỗ, người lớn giàu kinh nghiệm và học cách chế ngự nỗi sợ nhanh hơn mà thôi.

Muốn chế ngự nỗi sợ, cha mẹ cần dạy con học cách phân tán sự tập trung, đừng chú ý nhiều vào thứ khiến con sợ. Ngược lại, hãy nghĩ đến điều con thích để tâm trạng thoải mái hơn. Bước đầu tiên để đẩy lùi sợ hãi trong tâm hồn con trẻ là dạy bé cách "đánh lạc hướng" chính mình.

Nếu con không thích đến khu vui chơi khi ở đó đông trẻ nhỏ, các bé có thể la hét ầm ĩ. Cha mẹ có thể dẫn bé đến khu vui chơi vào nhiều khung giờ khác nhau. Ban đầu đến chơi vào lúc vắng vẻ, khi bé đã quen thì mới nên đưa con tới đó vào lúc đông người. Khi tới khu vui chơi, cha mẹ hãy giúp con bắt chuyện và làm quen với các bạn đồng trang lứa.

Điều quan trọng nhất vẫn là cha mẹ cần kiên nhẫn với trẻ. Một đứa bé nhút nhát cần một khoảng thời gian khá dài để trở nên bạo dạn hơn, sự thay đổi này không thể diễn ra trong ngày một ngày hai. Nếu cha mẹ mất bình tĩnh và có thái độ gay gắt vì trẻ quá nhút nhát, bé sẽ sợ hãi và thu mình lại nhiều hơn.

Lee Darang/ Thái Hà Books & NXB Công thương

    Đọc tiếp

    Day con che ngu cam xuc tieu cuc cua ban than hinh anh

    Dạy con chế ngự cảm xúc tiêu cực của bản thân

    18:02 22/3/2026 18:02 22/3/2026

    0

    Với những cha mẹ có con quá nhút nhát, việc dạy bé cách chế ngự nỗi sợ hãi và cảm xúc tiêu cực rất quan trọng. Cha mẹ cần tìm hiểu xem điều gì khiến bé lo sợ và tìm cách khắc phục.

    Manga va anime tien quan vao gioi quang cao hinh anh

    Manga và anime tiến quân vào giới quảng cáo

    1 giờ trước 19:25 24/3/2026

    0

    Theo Japan Times, ngày càng nhiều tập đoàn toàn cầu như McDonald’s, Lego, Gucci hay Amtrak đang ưa chuộng sử dụng anime và manga để quảng bá sản phẩm và truyền tải thông điệp doanh nghiệp.

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

