30 phút đặc biệt của các chiến sĩ biên phòng miền núi phía Bắc

Chiến sĩ trẻ Lường Nam Hiền giới thiệu một tủ sách báo tại Đồn biên phòng Sì Lờ Lầu. Các chiến sĩ thường đọc Báo Biên Phòng, Báo Nhân Dân, các tin tức thời sự. Sách, báo thường xuyên được cập nhật tại tủ sách này. Các cuốn sách không chỉ giúp các chiến sĩ về nghiệp vụ chuyên môn mà còn như một người bạn tinh thần. Ở xa nhà dài ngày, những cuốn sách văn học về tình yêu quê hương đất nước giúp các anh nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, tiếp thêm sức mạnh để các anh hoàn thành nhiệm vụ nơi biên cương.