30 phút đặc biệt của các chiến sĩ biên phòng miền núi phía Bắc

  • Thứ hai, 4/5/2026 15:12 (GMT+7)
Tại các đồn biên phòng ở Tây Bắc, hàng ngày các chiến sĩ đều có khoảng thời gian đọc sách, báo. Những cuốn sách giúp cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ trẻ, hiểu hơn về trách nhiệm công việc bảo vệ vùng biên cương, cũng như hiểu tâm tư của người dân địa phương.

Trong tháng 4, phóng viên Tri thức - Znews ghé thăm các đồn biên phòng tại Tây Bắc, trong đó có Đồn biên phòng Sì Lờ Lầu (Lai Châu), Đồn biên phòng Y Tý (Lai Châu), Đồn biên phòng Pha Long (Lào Cai).

Tại Đồn biên phòng Pha Long, chiến sĩ Đỗ Đức Duy cho biết anh thường xuyên đọc các tác phẩm liên quan tới tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo anh, các tác phẩm này giúp anh học được nhiều bài học thiết thực cho công việc và cuộc sống.
Trong các tủ sách, có rất nhiều tác phẩm văn học quân đội, văn học vùng cao.

Những cuốn sách này giúp các cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ trẻ, hiểu hơn về trách nhiệm công việc bảo vệ vùng biên cương của mình, cũng như hiểu những tâm tư của người dân bản địa, để tình quân dân ngày càng thêm gắn kết.

Đồn biên phòng Sì Lờ Lầu thuộc xã Sì Lở Lầu, Lai Châu; theo tên gọi của đồng bào Dao, tên của nơi đây nghĩa là “12 tầng dốc”. Đồn ở vị trí địa lý quanh năm mây mù bao phủ, nhiệt độ thường lạnh, có khi âm độ.

Theo anh Đoàn Trường Giang - Đội phó Đội phòng chống tội phạm và ma túy tại Đồn, vào hai khung giờ là 7h-7h15 sáng và buổi tối 18h45-19h, trước giờ chiếu chương trình thời sự, các chiến sĩ sẽ có thời gian đọc. Đặc biệt, tại Đồn biên phòng Sì Lờ Lầu, vào giờ đọc, một chiến sĩ sẽ đọc cho cả đội cùng nghe.
Tại Đồn biên phòng Sì Lờ Lầu, các chiến sĩ có khung thời gian riêng cho việc đọc sách báo, sáng một lần, chiều một lần.

Chiến sĩ trẻ Lường Nam Hiền giới thiệu một tủ sách báo tại Đồn biên phòng Sì Lờ Lầu. Các chiến sĩ thường đọc Báo Biên Phòng, Báo Nhân Dân, các tin tức thời sự. Sách, báo thường xuyên được cập nhật tại tủ sách này. Các cuốn sách không chỉ giúp các chiến sĩ về nghiệp vụ chuyên môn mà còn như một người bạn tinh thần. Ở xa nhà dài ngày, những cuốn sách văn học về tình yêu quê hương đất nước giúp các anh nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, tiếp thêm sức mạnh để các anh hoàn thành nhiệm vụ nơi biên cương.
Tại tủ sách của Đồn biên phòng, không chỉ có nhiều sách, báo về tin tức thời sự, sách về nghiệp vụ, mà còn có nhiều sách văn học, sách nghiên cứu về phong tục tập quán các dân tộc. Những cuốn sách này giúp các chiến sĩ hiểu hơn về thói quen, suy nghĩ của người dân địa phương, để công tác dân vận thêm hiệu quả.

Tạp chí Văn nghệ Quân đội thường được các chiến sĩ tìm đọc. Các tác phẩm của tạp chí vừa gần gũi với cuộc sống các chiến sĩ, cũng vừa có sức gợi mở, có góc nhìn đậm chất lính, nên được nhiều chiến sĩ yêu thích.

Đinh Hà - Thúy Hạnh

