Dạy con chế ngự cảm xúc tiêu cực của bản thân

Với những cha mẹ có con quá nhút nhát, việc dạy bé cách chế ngự nỗi sợ hãi và cảm xúc tiêu cực rất quan trọng. Cha mẹ cần tìm hiểu xem điều gì khiến bé lo sợ và tìm cách khắc phục.

Cha mẹ cần dạy con cách chế ngự cảm xúc tiêu cực để bé có thể bạo dạn hơn. Ảnh minh họa: M&C.

Ngay cả khi hiểu nỗi sợ hãi và lo lắng của trẻ trước những kích thích hoặc môi trường mới là một phần của quá trình phát triển bình thường và là một đặc điểm tính cách của trẻ, thì bố mẹ cũng không thể ngừng lo lắng.

Thực tế có nhiều phụ huynh nói với tôi: "Tham gia lớp học của cô khiến tôi có thể hiểu được vì sao con tôi lại cư xử như vậy", nhưng họ cũng thường phàn nàn: "Chúng ta không thể để trẻ tiếp tục như vậy" và "Nếu là do sự phát triển và tính cách của trẻ, liệu chúng ta có nên chờ đợi vô điều kiện không?", họ cũng tha thiết hỏi: "Có cách nào để con tôi không còn cảm thấy lo lắng và sợ hãi nữa không?".

Tôi hiểu sự thất vọng và đau lòng của bậc cha mẹ khi nhìn thấy sự sợ hãi và lo lắng của con mình. Mười năm nuôi con mắc chứng rối loạn lo âu nặng, tôi thường nghĩ: "Điều đó thực sự rất khó khăn đối với tôi, thế thì con tôi còn khổ sở thế nào nữa?", và "Nếu có thể, tôi muốn thay đổi những đặc điểm của con mình".

Nhưng liệu cha mẹ có thể ngăn chặn mọi thứ để khiến con không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi không? Nếu mong chờ những phương pháp như vậy thông qua cuốn sách này thì e rằng bố mẹ sẽ cảm thấy thất vọng, vì điều này gần như không thể xảy ra.

Đặc biệt, với những trẻ có tính cách bẩm sinh dễ lo lắng, thì dù cha mẹ có cố gắng thế nào đi chăng nữa, trẻ vẫn có thể trở nên căng thẳng và rút lui trước những tình huống không quen thuộc. Vì đó là phản xạ tự nhiên của trẻ trước những điều mới mẻ. Điều này cũng đúng với những trẻ em có tính cách khác.

Chẳng hạn, những bé có tính hiếu kỳ và thích hành động thường khó kìm chế bản thân trước những kích thích hoặc môi trường mới. Thật khó để những đứa trẻ có những đặc điểm này "không phản ứng trước những điều mới mẻ". Phản ứng mà trẻ cảm nhận trước các kích thích và môi trường mới là điều mà chúng ta không thể kiểm soát được.

Vậy thì, chẳng lẽ vì đó là đặc điểm bẩm sinh và là phản ứng tự nhiên của trẻ, chúng ta đành chấp nhận và để mặc cho nó như vậy sao?

Thật khó để các bậc phụ huynh chỉ ngồi yên quan sát và chờ đợi con mình lớn lên. Thỉnh thoảng, chúng ta nghe lời khuyên như: "Để con lớn lên một chút là mọi chuyện sẽ ổn thôi", điều này đúng ở một khía cạnh nào đó, nhưng không phải trong mọi trường hợp.

Ví dụ, nỗi sợ hãi của một đứa trẻ có thể tự biến mất khi trẻ lớn lên và trải nghiệm nhiều hơn, trẻ nhận ra điều mình sợ không đáng sợ đến thế. Tuy nhiên, nếu trẻ liên tục trải qua những trải nghiệm tiêu cực liên quan đến điều mình sợ, nỗi sợ này có thể bén rễ trong tâm trí trẻ một cách mạnh mẽ hơn.

Đặc biệt với trẻ vốn đã nhạy cảm và dễ lo lắng hơn các bạn cùng trang lứa, thì việc chỉ chờ đợi và để mặc nó là không phải là cách giải quyết tốt. Trẻ cần học cách quản lý cảm xúc tiêu cực của bản thân. Nếu không, trẻ sẽ không thể áp chế được nỗi lo lắng và sợ hãi và không thể lựa chọn được cách hành động phù hợp.