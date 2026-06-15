Người Việt có hàng trăm lý do để đi chùa

Ông Nicolas Cornet cho rằng chùa gắn bó mật thiết với người Việt hơn một nơi để thực hành tín ngưỡng. Người dân có thể tới chùa để phơi lúa, cầu nguyện, sinh hoạt cộng đồng...

Ông Nicolas Cornet đã chia sẻ góc nhìn của mình sau hành trình nhiều năm ghé thăm, nghiên cứu và chụp ảnh các ngôi chùa tại Việt Nam cho cuốn sách ảnh Vietnam Pagodas (Chùa Việt Nam) trong buổi trò chuyện về cuốn sách tại Hà Nội, ngày 14/6.

Ông Nicolas Cornet - tác giả cuốn "Chùa Việt Nam". Ảnh: Thúy Hạnh.

Trả lời Tri thức - Znews, tác giả nhận định chùa mang nhiều ý nghĩa với người Việt, nhiều hơn một nơi để thực hành tôn giáo hay tín ngưỡng. Theo ông, chùa là nơi kết nối một cộng đồng.

"Sự gắn kết giữa chùa và người Việt Nam đã vượt trên một tôn giáo hay tín ngưỡng. Chùa giống một địa điểm dành cho cộng đồng. Đôi khi, người dân đi cùng làng mình đến chùa, đôi khi họ đi theo gia đình, đôi khi đi một mình. Lý do đến chùa của người Việt Nam cũng rất đa dạng, không chỉ là đến để cầu nguyện hay thờ cúng", tác giả nói.

Bởi chùa là một địa điểm gần gũi mang tính cộng đồng, nhiều bức ảnh của nhiếp ảnh gia ghi lại những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường của người Việt trong chùa. Người dân phơi lúa ở sân ngay trước cửa chùa, ngủ trưa trong sân chùa, hoặc nhiều nhóm trẻ con vui đùa, chạy nhảy trong khuôn viên chùa,...

Một số ảnh chụp trong sách ghi lại sinh hoạt đời thường của người dân trong khuôn viên chùa. Ảnh: Thúy Hạnh.

Là một độc giả tham gia buổi trò chuyện, nhà văn, nhà nghiên cứu Trương Quý cảm nhận cuốn sách là một tư liệu quý, thể hiện tâm huyết của tác giả nước ngoài với Việt Nam trong hành trình nhiều năm chụp ảnh, ghi chép về những ngôi chùa. Cuốn sách là một bảo tàng ảnh, lưu giữ những dấu tích của các ngôi chùa trước khi chúng bị biến đổi bởi thời gian, bởi "cơn lốc" đô thị hóa.

"Trung tâm của đời sống cộng đồng là ngôi chùa, là công trình tín ngưỡng. Truyền thống văn hóa Việt Nam đã biến đổi nhiều; nếu còn một cách hiếm hoi nào để chúng ta có thể nói chuyện với tổ tiên, với cội nguồn, trong cùng một hệ tư tưởng, suy tư, thì đó chính là qua những ngôi chùa và hệ sinh thái quanh nó", nhà văn Trương Quý nói.

Nicolas Cornet là nhà báo, nhiếp ảnh gia và biên tập sách người Pháp. Ông đã sống và làm việc luân phiên giữa châu Á và châu Âu từ năm 1987. Ông là tác giả của 5 cuốn sách về Việt Nam, tiêu biểu là sách ảnh Vietnam (2010) và Chùa Việt Nam (2018) - kết quả của 5 năm nghiên cứu kiến trúc, nghệ thuật đền chùa truyền thống.