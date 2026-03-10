Chiến dịch 4.000 mục tiêu Mỹ - Israel nhằm vào Iran

Ba mục tiêu then chốt của liên quân Mỹ - Israel trong chiến dịch tấn công Iran là: vô hiệu hóa mạng lưới an ninh - tình báo, triệt phá các kho vũ khí và chấm dứt dứt điểm chương trình hạt nhân.

Liên quân Mỹ - Israel đã dội hỏa lực vào khoảng 4.000 mục tiêu trên khắp lãnh thổ Iran từ đất liền, trên không và trên biển kể từ ngày 28/2.

Đây là chiến dịch không kích cường độ cao nhất của Mỹ trong nhiều thập kỷ, nhằm vào ba vấn đề lớn: phá vỡ sự kiểm soát của mạng lưới tình báo, an ninh và hướng tới lật đổ chính quyền Tehran; triệt hạ năng lực sản xuất tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và hải quân; ngăn chặn dứt điểm chương trình vũ khí hạt nhân.

Dù lãnh tụ tối cao và hàng loạt quan chức cấp cao của Iran đã bị tiêu diệt, chính quyền Hồi giáo vẫn tồn tại. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định cuộc chiến sẽ chỉ kết thúc khi Iran "đầu hàng vô điều kiện". Hiện tại, dù suy yếu, quân đội Iran vẫn tiếp tục tung các đòn trả đũa bằng tên lửa và UAV vào Israel cũng như các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Bất chấp sự răn đe từ Mỹ và Israel, Mojtaba Khamenei chính thức trở thành Lãnh tụ tối cao mới của Iran. Ông Trump gọi cách lựa chọn "cha truyền con nối" này là "không thể chấp nhận" và Israel tuyên bố sẽ nhắm vào mục tiêu người kế nhiệm.

Đòn đánh "chặt đầu"

Ngay từ những phút mở màn, Israel đã thực hiện chiến lược làm tê liệt hệ thống chỉ huy của đối phương bằng một cuộc tập kích chính xác vào trung tâm đầu não Tehran.

Cuộc tấn công đã tiêu diệt Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Dù các quan chức an ninh ở những tòa nhà khác nhau trong khu phức hợp, hỏa lực của Israel vẫn bao trùm và xóa sổ các mục tiêu then chốt.

Sau đó, Israel đã truy quét và tiêu diệt tư lệnh cao cấp nhất chịu trách nhiệm cho các hoạt động tại Lebanon ngay tại thủ đô Tehran, chặt đứt hoàn toàn khả năng điều phối quân sự từ xa của Iran.

Đòn đánh "chặt đầu" của liên quân Mỹ - Israel.

Tấn công bộ não an ninh và tình báo

Chiến dịch không kích trực diện của liên quân Mỹ - Israel nhắm vào các cơ quan an ninh và tình báo - "cột sống" duy trì quyền lực và trấn áp bất đồng chính kiến của chế độ Tehran.

Một khu phức hợp khổng lồ tại phía đông Tehran, nơi đặt trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), lực lượng dân quân Basij và Lực lượng Quds (nhánh tác chiến nước ngoài), đã bị phá hủy hoàn toàn bởi hàng chục máy bay chiến đấu Israel, theo New York Times.

Khói bốc lên gần khu phức hợp của IRGC ở Tehran sau một vụ không kích của Israel. Ảnh: Reuters.

Ước tính hàng trăm nhân viên IRGC, Basij cùng hàng nghìn nhân viên an ninh khác đã tử vong. Ngoài các địa điểm liên kết với nhóm ủy nhiệm, liên quân còn tấn công các trung tâm giam giữ và hệ thống truyền thanh, truyền hình nhằm làm tê liệt khả năng tuyên truyền và kiểm soát xã hội của chính quyền.

Làm tê liệt mạng lưới phòng thủ, hải quân

Trọng tâm của chiến dịch liên quân là thiết lập ưu thế tuyệt đối trên không thông qua việc triệt hạ các hệ thống phòng không, kho chứa tên lửa và căn cứ không quân của Iran. Quân đội Israel tuyên bố đã vô hiệu hóa hơn 300 bệ phóng tên lửa và khoảng 150 hệ thống phòng không, đồng thời duy trì áp lực lên các trận địa tên lửa đạn đạo.

Trên mặt trận hàng hải, Mỹ khẳng định đã đánh chìm 30 tàu chiến, bao gồm một tàu ngầm và một tàu chở UAV của Tehran. Quân đội Mỹ đã sử dụng tàu ngầm để bắn ngư lôi đánh chìm khinh hạm Iris Dena của Iran ở Ấn Độ Dương và tấn công một tàu chở máy bay không người lái.

Khinh hạm Iris Dena của Iran đã bị Mỹ phóng ngư lôi đánh hạ. Ảnh: Reuters.

Mục tiêu của các hoạt động hải quân là làm yếu khả năng đe dọa hàng hải của Iran tại eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu xuất khẩu của thế giới.

Ngăn chặn chế tạo vũ khí hạt nhân

Natanz được coi là trái tim của chương trình hạt nhân Iran. Hình ảnh vệ tinh cho thấy các đợt không kích mới đã phá hủy các lối vào một hang động ngầm tại đây, nơi đặt các máy ly tâm để làm giàu uranium.

Hiện chưa rõ liệu Isfahan và Fordo - hai địa điểm từng bị tấn công trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6/2025 - có bị nhắm mục tiêu lần nữa hay không.

Đầu tháng 3, Israel đã phá hủy một cơ sở ngầm bí mật tại Minzadehei (phía đông bắc Tehran), nơi họ cho là được dùng để phát triển các bộ phận cho vũ khí hạt nhân.

Đại sứ Israel tại Washington, Yechiel Leiter, cho biết Iran đã "có ý định kết hợp uranium làm giàu với một hệ thống tên lửa vận chuyển" ngay tại khu phức hợp này.

Đại sứ Israel tại Washington, Yechiel Leiter. Ảnh: Reuters.

Bloomberg dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết Tổng thống Trump đang cân nhắc triển khai đặc nhiệm mặt đất nhằm kiểm soát kho uranium của Iran. Giới quan sát đánh giá đây là bước leo thang rủi ro khi chuyển trạng thái từ không kích sang can thiệp thực địa để xóa sổ hoàn toàn tiềm lực hạt nhân của Tehran.

