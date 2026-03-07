Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Iran bác bỏ khả năng ông Trump tham gia chọn Lãnh đạo tối cao

  • Thứ bảy, 7/3/2026 06:23 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Giới chức Iran đồng loạt bác bỏ gợi ý từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng Washington can dự quá trình lựa chọn lãnh tụ tối cao mới, khẳng định đây là vấn đề nội bộ của Tehran.

Các quan chức cấp cao của Iran đã lên tiếng bác bỏ những phát biểu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến khả năng Washington can dự vào việc lựa chọn lãnh tụ tối cao tiếp theo của nước này.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 6/3 khẳng định tương lai chính trị của Iran chỉ có thể do người dân nước này quyết định. Theo ông, mọi tuyên bố từ bên ngoài về việc định đoạt lãnh đạo Iran đều không có cơ sở.

"Tương lai của Iran sẽ chỉ do chính dân tộc Iran kiêu hãnh quyết định", ông Ghalibaf tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng các thế lực bên ngoài không có quyền can thiệp vào cơ chế chính trị của quốc gia Hồi giáo này.

Nhà lập pháp Iran cũng chỉ trích trực tiếp những phát biểu từ phía Washington. Trong một phát biểu mang tính mỉa mai, ông Ghalibaf nhắc đến những tranh cãi liên quan đến "băng nhóm Epstein" khi đề cập đến các tuyên bố của ông Trump, hàm ý rằng Mỹ nên tập trung giải quyết các vấn đề nội bộ của mình thay vì bình luận về tương lai chính trị của Tehran, theo Al Jazeera.

chien su My Iran anh 1

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cũng cho rằng cách tiếp cận của Washington mang tính áp đặt.

"Tương tự việc tổng thống Mỹ không thể can thiệp vào các cuộc bầu cử cấp địa phương tại Mỹ, Washington cũng không có quyền tác động đến quá trình lựa chọn lãnh đạo của Iran", ông Khatibzadeh nói.

Trước đó, ông Trump từng đề cập đến một “kịch bản Venezuela” đối với Iran, gợi ý rằng cấu trúc quyền lực tại Tehran có thể được giữ nguyên trong khi lãnh đạo được thay thế bằng những nhân vật sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Washington.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, việc ông tham gia vào quá trình này là hợp lý, khi ông cho rằng mình đã đóng vai trò trong sự chuyển giao quyền lực tại Venezuela sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị loại bỏ.

Trong cùng phát biểu, ông Trump còn dành lời khen cho Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez vì đã hợp tác với các lợi ích kinh tế của Mỹ, bao gồm việc cho phép Washington tham gia vào hoạt động bán dầu của quốc gia Nam Mỹ này.

Các chuyên gia cho rằng khả năng Mỹ ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn lãnh tụ tối cao tại Iran là rất thấp. Nhà nghiên cứu Sina Azodi nhận định ý tưởng này mang tính "viển vông", bởi hệ thống chính trị Iran được thiết kế để duy trì sự trung thành với thể chế Cộng hòa Hồi giáo.

Theo ông Azodi, lãnh tụ tối cao tiếp theo sẽ được lựa chọn bởi Hội đồng Chuyên gia - cơ quan gồm 88 giáo sĩ được bầu cử - và mọi ứng viên tiềm năng đều ủng hộ hệ thống hiện tại, dù có thể khác biệt về quan điểm chính sách.

