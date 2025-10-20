Công ty bé nhỏ đang đi trước Samsung, Xiaomi

Chiếc nhẫn chỉ nặng vài gram đang giúp Oura trở thành “ông vua” mới của thị trường thiết bị đeo, với định giá hơn 10,9 tỷ USD sau 12 năm thành lập.

Khi thế giới đầu tư đang đổ dồn sự chú ý vào phần cứng AI thế hệ mới, một công ty Phần Lan thành lập cách đây hơn một thập kỷ âm thầm chiếm lĩnh một phân khúc đặc biệt, đó là phần cứng AI gốc dành cho thiết bị đeo. Thay vì kính thông minh hay đồng hồ, sản phẩm của công ty này là Oura Ring, một chiếc nhẫn nặng chưa đến 6 gram.

Oura, công ty sản xuất nhẫn thông minh nổi tiếng, đang huy động 875 triệu USD trong vòng gọi vốn Series E, nâng định giá lên 10,9 tỷ USD . Con số này gấp đôi mức định giá ở vòng Series D vào cuối năm ngoái. Theo nguồn tin thân cận, khoản đầu tư có thể vượt mốc 900 triệu USD khi hoàn tất, trở thành vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công ty.

Hành trình tỷ USD

Song song với đó, Oura cũng vừa nhận hạn mức tín dụng luân chuyển 250 triệu USD từ nhóm ngân hàng lớn gồm Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup và Barclays. CEO Tom Hale ví sự tăng trưởng của Oura “như một tên lửa” và khẳng định trong hơn 30 năm làm việc, ông chưa từng chứng kiến quý kinh doanh nào mạnh mẽ đến vậy.

Oura được thành lập năm 2013 tại Oulu (Phần Lan) bởi 3 kỹ sư Petteri Lahtela, Kari Kivelä và Markku Koskela. Xuất thân từ các công ty công nghệ như Nokia và Polar, họ nhận ra thiếu hụt một thiết bị có thể đo lường chính xác chất lượng giấc ngủ và khả năng phục hồi của cơ thể. Từ đó, ý tưởng về chiếc nhẫn theo dõi sức khỏe ra đời.

Oura Ring có thể theo dõi phần lớn chỉ số sức khoẻ cần thiết. Ảnh: Bloomberg.

Những ngày đầu, nhóm sáng lập phải dùng chính dữ liệu sức khỏe của mình để thử nghiệm vì thiếu người dùng. Dòng tiền eo hẹp nên nhân viên đôi khi bị chậm lương. Năm 2015, công ty gọi vốn cộng đồng trên Kickstarter, đạt mục tiêu 100.000 USD chỉ sau 15 giờ và kết thúc chiến dịch với 650.000 USD . Một nghiên cứu từ Đại học Stanford sau đó xác nhận Oura Ring là thiết bị đeo chính xác nhất trong đo lường giấc ngủ, giúp thương hiệu nhanh chóng được chú ý.

Oura Ring thế hệ hai ra mắt cuối năm 2017 và bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 2018. Đến năm 2019, sản phẩm đã được bán tại hơn 100 quốc gia. Đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu theo dõi sức khỏe tăng vọt, đưa doanh số của Oura lên hàng triệu chiếc và mở đường cho vòng gọi vốn 100 triệu USD vào năm 2021.

Sự phát triển thần tốc

Hiện nay, Oura đã bán được khoảng 5,5 triệu chiếc, trong đó 3 triệu chiếc chỉ tính riêng năm ngoái. Doanh thu đạt 500 triệu USD và dự kiến cán mốc 1 tỷ USD vào năm 2025. Oura Ring được nhiều vận động viên chuyên nghiệp và người nổi tiếng như Elon Musk, Mark Zuckerberg hay Hoàng tử Harry sử dụng.

Thế hệ mới nhất, Oura Ring 4 tích hợp 18 đường dẫn tín hiệu thay vì 8 như trước, giúp thu nhận dữ liệu chính xác hơn. Ngoài ra, nền tảng Smart Sensing và công cụ Oura Advisor ứng dụng AI cũng giúp ích trong phân tích xu hướng sức khỏe, đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa. Ngoài theo dõi giấc ngủ, sản phẩm còn đo nhịp tim, oxy trong máu, nhiệt độ cơ thể, huyết áp và chu kỳ kinh nguyệt.

Đầu năm nay, Oura nhận chứng nhận “Thiết bị y tế” từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), giúp dữ liệu của công ty đạt chuẩn y tế. Họ cũng mua lại các startup Veri và Sparta Science, đồng thời hợp tác với Dexcom trong phát triển công nghệ quản lý tiểu đường.

Oura đã bán được 5,5 triệu chiếc nhẫn trong năm 2024. Ảnh: PocketMint.

Oura áp dụng mô hình “bán phần cứng kèm đăng ký”, với giá nhẫn khoảng 399 euro và phí dịch vụ 5,99 euro/tháng. Khoảng 20% doanh thu đến từ mảng này. Các khách hàng lớn của công ty bao gồm Bộ Quốc phòng Mỹ và NASA, dùng Oura Ring để theo dõi sức khỏe binh sĩ và phi hành gia.

Khoản vốn mới sẽ giúp Oura mở rộng nghiên cứu công nghệ đo đường huyết không xâm lấn, phát triển mô hình theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi, phụ nữ mang thai và mở rộng sang thị trường châu Á.

Từ 3 kỹ sư với khát vọng giúp mọi người ngủ ngon hơn, Oura giờ đã trở thành biểu tượng trong lĩnh vực thiết bị đeo thông minh. Khi ranh giới giữa công nghệ, dữ liệu và sức khỏe ngày càng mờ nhạt, chiếc nhẫn nhỏ bé này đang chứng minh rằng phần cứng thông minh vẫn có thể thay đổi cách con người hiểu về cơ thể mình.