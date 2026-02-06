Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chiếc mặt nạ gây chú ý của Real Madrid

  • Thứ sáu, 6/2/2026 23:10 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Real Madrid cho cầu thủ tập luyện với mặt nạ màu xanh, một thiết bị khoa học giúp đo chính xác ngưỡng thể lực ngay trên sân.

Những chiếc mặt nạ lạ lẫm của Real Madrid.

Những ngày gần đây, các cầu thủ Real Madrid được bắt gặp tập luyện với những chiếc mặt nạ màu xanh lạ mắt, dễ khiến người xem liên tưởng tới các thiết bị cung cấp oxy hay phương pháp tập luyện ở độ cao lớn.

Tuy nhiên, đây không phải công cụ mô phỏng môi trường thiếu oxy, mà là một phần trong hệ thống kiểm soát thể lực hiện đại của đội bóng Hoàng gia.

Ý tưởng xuất phát từ Antonio Pintus, Giám đốc thể lực của Real Madrid, người chịu trách nhiệm xây dựng và giám sát toàn bộ chương trình thể chất cho đội một. Theo Pintus, những chiếc mặt nạ được sử dụng trong các bài kiểm tra gắng sức nhằm "xác định ngưỡng hiếu khí, kỵ khí và công suất của từng cầu thủ".

Thiết bị mang tên Cosmed K5, cho phép đội ngũ khoa học thể thao đo chính xác chỉ số VO2 max, chỉ lượng oxy tối đa cơ thể có thể hấp thụ và sử dụng trong vận động cường độ cao. Đây là thông số then chốt để đánh giá sức bền, khả năng chịu tải và mức độ sẵn sàng thi đấu của cầu thủ chuyên nghiệp.

Real anh 1

Kylian Mbappe và dàn sao Real tập luyện cùng mặt nạ. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ với BBC Sport, chuyên gia vật lý trị liệu thể thao Ben Warbuton đánh giá cao cách tiếp cận này. Ông cho biết việc sử dụng thiết bị ngay trong buổi tập giúp ban huấn luyện vừa kiểm tra thể lực, vừa duy trì nhịp độ huấn luyện bình thường. Nếu toàn đội phải làm các bài test trên máy chạy bộ hoặc xe đạp, CLB sẽ mất trọn một buổi tập, chưa kể bề mặt máy móc khác xa điều kiện sân cỏ.

Về bản chất, phương pháp này giúp Real Madrid tiết kiệm thời gian và thu thập dữ liệu sát với thực tế thi đấu hơn. Thay vì tách riêng khâu kiểm tra và tập luyện, hai công việc được gộp lại trong cùng một buổi.

Bên trong PSG vs Newcastle: những gì truyền hình bỏ lỡ Được UEFA mời dự khán, phóng viên Tri Thức - Znews mang đến góc nhìn hậu trường hiếm có ở trận cầu Champions League tại Parc des Princes.

Đào Trần

Real Real Madrid Kylian Mbappe La lIga

    Đọc tiếp

    Muc gia de Real Madrid chieu mo Enzo Fernandez hinh anh

    Mức giá để Real Madrid chiêu mộ Enzo Fernandez

    7 giờ trước 17:02 6/2/2026

    0

    Chelsea gửi thông điệp cứng rắn tới các đối tác quan tâm Enzo Fernandez, trong đó có Real Madrid, khi hét giá tiền vệ người Argentina ở mức không dưới 120 triệu euro.

    Cau thu Real Madrid thieu ton trong Arbeloa hinh anh

    Cầu thủ Real Madrid thiếu tôn trọng Arbeloa

    5 giờ trước 19:17 6/2/2026

    0

    Căng thẳng trong phòng thay đồ Real Madrid đang gia tăng, khi huấn luyện viên Alvaro Arbeloa phải đối mặt với sự thiếu tôn trọng rõ rệt từ một số cầu thủ.

    Cu soc voi Real Madrid hinh anh

    Cú sốc với Real Madrid

    12 giờ trước 11:39 6/2/2026

    0

    UEFA xác định Rodrygo có hành vi xúc phạm trọng tài, áp án treo giò 2 trận khiến tiền đạo Real Madrid vắng mặt cả hai lượt đấu gặp Benfica.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý