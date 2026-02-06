Chiếc mặt nạ gây chú ý của Real Madrid

Real Madrid cho cầu thủ tập luyện với mặt nạ màu xanh, một thiết bị khoa học giúp đo chính xác ngưỡng thể lực ngay trên sân.

Những chiếc mặt nạ lạ lẫm của Real Madrid.

Những ngày gần đây, các cầu thủ Real Madrid được bắt gặp tập luyện với những chiếc mặt nạ màu xanh lạ mắt, dễ khiến người xem liên tưởng tới các thiết bị cung cấp oxy hay phương pháp tập luyện ở độ cao lớn.

Tuy nhiên, đây không phải công cụ mô phỏng môi trường thiếu oxy, mà là một phần trong hệ thống kiểm soát thể lực hiện đại của đội bóng Hoàng gia.

Ý tưởng xuất phát từ Antonio Pintus, Giám đốc thể lực của Real Madrid, người chịu trách nhiệm xây dựng và giám sát toàn bộ chương trình thể chất cho đội một. Theo Pintus, những chiếc mặt nạ được sử dụng trong các bài kiểm tra gắng sức nhằm "xác định ngưỡng hiếu khí, kỵ khí và công suất của từng cầu thủ".

Thiết bị mang tên Cosmed K5, cho phép đội ngũ khoa học thể thao đo chính xác chỉ số VO2 max, chỉ lượng oxy tối đa cơ thể có thể hấp thụ và sử dụng trong vận động cường độ cao. Đây là thông số then chốt để đánh giá sức bền, khả năng chịu tải và mức độ sẵn sàng thi đấu của cầu thủ chuyên nghiệp.

Kylian Mbappe và dàn sao Real tập luyện cùng mặt nạ. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ với BBC Sport, chuyên gia vật lý trị liệu thể thao Ben Warbuton đánh giá cao cách tiếp cận này. Ông cho biết việc sử dụng thiết bị ngay trong buổi tập giúp ban huấn luyện vừa kiểm tra thể lực, vừa duy trì nhịp độ huấn luyện bình thường. Nếu toàn đội phải làm các bài test trên máy chạy bộ hoặc xe đạp, CLB sẽ mất trọn một buổi tập, chưa kể bề mặt máy móc khác xa điều kiện sân cỏ.

Về bản chất, phương pháp này giúp Real Madrid tiết kiệm thời gian và thu thập dữ liệu sát với thực tế thi đấu hơn. Thay vì tách riêng khâu kiểm tra và tập luyện, hai công việc được gộp lại trong cùng một buổi.