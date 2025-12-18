Chiếc iPhone chưa từng ra mắt

Một nguyên mẫu hiếm của iPhone 16 Pro cài sẵn iOS 19 bản thử nghiệm đầu tiên, không có Liquid Glass.

Nguyên mẫu iPhone 16 Pro với bản dựng đầu tiên của iOS 19. Ảnh: AppleInsider.

Trang tin AppleInsider chia sẻ ảnh chụp chiếc iPhone 16 Pro chưa từng bán ra thị trường. Đây là thiết bị thuộc giai đoạn phát triển EVT (Engineering Validation Testing), cài sẵn phiên bản thử nghiệm đầu tiên của iOS 19.0.

Thiết bị thuộc sở hữu của một nhà sưu tầm tên Kyolet. Khác với tên gọi iOS 26 khi chính thức phát hành, phiên bản iOS 19 trên sản phẩm không có giao diện Liquid Glass, dù phần cài đặt chứa thiết lập mang tên "Sensitive UI".

Trong giai đoạn phát triển, Liquid Glass có tên mã Solarium. Cụm từ này cũng xuất hiện trong ứng dụng thử nghiệm nội bộ Livability, dùng để bật/tắt các tính năng thử nghiệm. Kể cả khi kích hoạt, giao diện hệ điều hành về cơ bản vẫn giống iOS 18.

Tuy khác xa iOS 26, chiếc iPhone với iOS 19 bản thử nghiệm vẫn hé lộ vài tính năng nội bộ, có thể xuất hiện trên iOS 27 hoặc những phiên bản tiếp theo.

cho thấy ứng dụng Livability hiển thị danh sách tính năng được lên kế hoạch cho WWDC 2025, mùa thu năm 2026 và kể cả WWDC 2027. Các tính năng mới xoay quanh ứng dụng nhắn tin, ảnh, ví và hỗ trợ người khuyết tật.

Nhiều công cụ thử nghiệm dành cho Apple Intelligence và chế độ Workout Buddy trên Apple Watch cũng xuất hiện trên thiết bị. Đây là điều bình thường bởi một số công cụ được phát triển trong thời gian dài, thời gian có thể đến hàng năm.

Ứng dụng Livability gồm các tính năng lên kế hoạch ra mắt theo mốc thời gian. Ảnh: AppleInsider.

Nguyên mẫu iPhone 16 Pro còn cài sẵn PurpleRestore 4. Ứng dụng này vốn trước đây chỉ dành cho máy Mac, dùng để kỹ sư Apple cài đặt hệ điều hành lên điện thoại.

Theo MacRumors, phiên bản di động của PurpleRestore 4 có thể dùng để phát triển tính năng khôi phục cài đặt gốc không dây, lần đầu xuất hiện trên iOS 18.

Chiếc iPhone 16 Pro bản thử nghiệm cũng chứa nhiều ứng dụng liên quan đến Apple Intelligence, Private Cloud Compute và Siri. Một số công cụ khác gồm phần cài đặt cho HomePod, thiết lập giọng nói, chấm điểm AI...

Thiết bị cũng hé lộ rằng iOS 19.0 là tên gọi ban đầu được Apple sử dụng. Điều này cho thấy quyết định đổi sang iOS 26 diễn ra khá trễ. Dù vậy, chưa rõ thời điểm Liquid Glass được phát triển và thử nghiệm nội bộ.

EVT là một phần trong quá trình phát triển sản phẩm của Apple. Sau khi lên ý tưởng và thiết kế, các mô hình được thử nghiệm thả rơi và kiểm tra độ bền. Sau thử nghiệm độ bền, dự án chuyển sang phát triển nguyên mẫu (Proto), nhằm tạo ra thiết bị đầy đủ chức năng, chứa mọi phần cứng cần thiết.

Những cài đặt liên quan đến Liquid Glass trên chiếc iPhone thử nghiệm. Ảnh: AppleInsider.

Phần cứng trong thiết bị Proto vẫn là phiên bản đầu tiên, đồng nghĩa có nhiều thay đổi so với bản hoàn thiện. Trong một số trường hợp, các chỉnh sửa đến từ vỏ ngoài hay cổng kết nối.

Giai đoạn quan trọng tiếp theo sau Proto mang tên EVT, viết tắt của Engineering Validation Testing (tạm dịch: Kiểm tra Xác thực Kỹ thuật), tập trung hoàn thiện phần cứng. Tương tự Proto, giai đoạn này gồm quy trình phụ như EVT-1, EVT-2... để phân biệt các phiên bản chỉnh sửa.

Sau EVT, thiết bị chuyển sang giai đoạn DVT, viết tắt của Design Validation Testing (Kiểm tra Xác thực Thiết kế), đảm bảo phần cứng sản phẩm hoạt động bình thường, đồng thời không có khiếm khuyết ngoại hình hay cấu trúc.

Sau khi hoàn tất toàn bộ giai đoạn phát triển, các nhà máy bắt tay sản xuất đại trà thiết bị trước ngày ra mắt. Phần cứng model được kiểm tra trước khi xuất xưởng để đảm bảo hoạt động bình thường. Mọi thiết bị được Apple hoặc nhà bán lẻ giao cho khách có thể xem là sản xuất đại trà (MP - Mass Production).