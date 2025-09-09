Chicharito hết thời

Huyền thoại Cuauhtémoc Blanco gây tranh cãi khi khuyên tiền đạo Javier “Chicharito” Hernández của CLB Chivas nên giải nghệ.

Chicharito đối mặt với áp lực giải nghệ khi phong độ suy giảm.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh TUDN, Blanco không ngần ngại chia sẻ quan điểm về phong độ của Chicharito hiện tại: “Tôi nghĩ Chicharito nên dừng lại và cất đôi giày đi. Tôi hiểu rằng việc giải nghệ là khó khăn với bất kỳ ai, vì bạn sẽ nhớ phòng thay đồ, những người bạn, những câu chuyện với bóng đá".

"Nhưng đến một lúc nào đó, bạn phải nói rằng đủ rồi. Với tất cả sự tôn trọng, tôi nghĩ Chicharito nên treo giày. Đó là quyết định cậu ấy phải tự đưa ra”, Blanco thẳng thắn. "Cậu ấy từng chơi tốt ở các đội bóng châu Âu, nhưng đã đến thời điểm dừng lại”.

Huyền thoại bóng đá Mexico cũng kể lại trải nghiệm mới đây của bản thân. Khi đang nghỉ dưỡng tại Puerto Vallarta, một số người hâm mộ Chivas thậm chí đến nói với ông rằng họ ước gì Chivas đừng để Chicharito thi đấu nữa.

Thái độ từ Blanco và các CĐV Mexico phản ánh sự thất vọng trước phong độ sa sút của Javier Hernández, người trở lại đội bóng vào năm 2024 sau thời gian dài thi đấu ở châu Âu và MLS. Kể từ đầu mùa giải Apertura 2025 của Liga MX, tiền đạo 37 tuổi gần như không ra sân. Các chấn thương lặt vặt và phong độ sa sút khiến "Hạt đậu nhỏ" không thể thi đấu.