Chia sẻ của Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (Hà Tĩnh) bày tỏ sự xúc động khi cảm nhận sự trân trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước dành cho những hy sinh mất mát của mẹ.

Hai ngày sau lễ diễu binh Quốc khánh 2/9, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (86 tuổi, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn chưa nguôi niềm xúc động. Bởi đây là lần đầu tiên mẹ dự lễ diễu binh Quốc khánh của dân tộc, được sắp xếp ngồi tại hàng ghế danh dự, cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến sinh ra trong một gia đình cách mạng. Cha của mẹ là cán bộ tiền khởi nghĩa, hy sinh vào năm 1938.

Trải qua nhiều biến cố, mẹ Trần Thị Huyến tiếp tục cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc khi hai người con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Đường (hy sinh năm 1978) và liệt sĩ Nguyễn Văn Cát (hy sinh năm 1980) khi làm nhiệm vụ Quốc tế tại chiến trường Campuchia.

Mẹ Huyến kể lại, trước đó khoảng hai tuần, mẹ nhận được giấy mời tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình từ chính quyền địa phương. Dù tay trái còn bị chấn thương nhẹ, nhưng mẹ vẫn nhận lời ngay bởi đây là một sự kiện rất đặc biệt của đất nước.

Những ngày chuẩn bị ra Thủ đô Hà Nội, mẹ vừa hồi hộp, vừa háo hức chọn cho mình bộ áo dài nhung thắm đỏ màu Tổ Quốc đã gắn bó với mẹ trong các dịp trọng đại. Trên chuyến ra Thủ đô lần này, cùng đi với mẹ có người con dâu và đoàn đại biểu Hà Tĩnh.

Để có mặt ở Quảng trường Ba Đình trong lễ diễu binh, từ 2h sáng, mẹ đã dậy để chuẩn bị trang phục, mái tóc bạc quấn gọn trong chiếc khăn vấn nhung màu đen.

Từ nơi nghỉ đến Quảng Trường Ba Đình cách đoạn khá xa, chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên dọc tuyến phố rợp cờ đỏ sao vàng, hai bên dòng người háo hức chờ đợi. Nhìn cảnh tượng ấy, mẹ không giấu nỗi xúc động vì chưa từng chứng kiến không khí rạng rỡ, trang nghiêm đến thế.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến trên lễ đài Quảng trường Ba Đình, ngồi bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm.

“Đến nơi, tôi được cán bộ dẫn đến ngồi ở hàng ghế danh dự, từ vị trí này nhìn được toàn bộ buổi diễu binh. Và khi được sắp xếp ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm, tôi rất bất ngờ, rất vui và xúc động”, mẹ Huyến nói.

Trong suốt buổi lễ, mẹ quan sát từng đoàn binh diễu hành đều tăm tắp, uy nghiêm. Mỗi bước đi của từng hàng quân, từng khối diễu hành đều khiến mẹ tự hào. “Đoàn diễu binh đi đều tăm tắp, uy lực và oai nghiêm. Nhìn thấy sự phát triển của đất nước, lúc đó nghĩ đến cha và hai con của mình đã hy sinh cho Tổ quốc tôi xúc động lắm. Nhưng bản thân tôi cũng tự hào khi hai con và cha mình cũng là một phần của đất nước. Hai con đã mất, nhưng Tổ quốc còn...”, mẹ Huyến nghẹn ngào.

Mẹ Huyến chăm sóc bàn thờ người cha và hai con liệt sĩ.

Người mẹ Việt Nam Anh hùng cũng chia sẻ, cuộc gặp mặt đầu tiên cùng Tổng Bí thư, mẹ đã thổ lộ những nỗi đau khi mất hai người con trai trong chiến tranh. Mẹ Huyến cho biết, tại lễ đài, Tổng Bí thư rất gần gũi, nhẹ nhàng, ân cần, hỏi thăm sức khỏe, rót nước mời và cúi xuống nhặt quạt khi mẹ làm rơi. “Tổng bí thư gọi tôi là mẹ, tạo cảm giác gần gũi như người thân của mình. Tôi rất xúc động khi được Đảng, Nhà nước quan tâm”, mẹ Huyến thổ lộ.

Lãnh đạo phường Trần Phú chia sẻ, mẹ Trần Thị Huyến là Mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu của địa phương. Suốt đời mẹ gắn bó với cách mạng, chịu nhiều mất mát khi hai con trai hy sinh trong chiến tranh. Dù tuổi cao, sức khỏe có phần hạn chế, nhưng mẹ luôn tràn đầy tinh thần lạc quan, gương mẫu cho thế hệ trẻ noi theo.

