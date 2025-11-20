Chi tiết Volvo S90 T8 Recharge thế hệ mới, giá gần 2,8 tỷ đồng

|
S90 thế hệ mới vừa được giới thiệu tại Việt Nam. Ở bản năm nay, Volvo đã lược bỏ tùy chọn MHEV và chỉ phân phối bản PHEV.
|
Xe có số đo dài x rộng x cao lần lược là 5.090 x 1.890 x 1.450 mm, với chiều dài cơ sở là 3.061 mm.
|
Đầu xe được thay đổi hoàn toàn với lưới tản nhiệt, nắp ca pô và cản trước mang thiết kế mới.
|
Lưới tản nhiệt dạng nan chéo kiểu mới, đi cùng logo thương hiệu ở trung tâm.
Đuôi xe được tinh chỉnh nhẹ cụm đèn hậu chữ T ngang.
|
S90 PHEV tại Việt Nam được trang bị mâm kích thước 20 inch đi cùng bộ lốp Pirelli 245/40.
|
Cốp mở điện với dung tích 436 lít.
|
Bên trong khoang lái tiếp tục là phong cách thiết kế Scandinavia, phối trộn các chất liệu da, gỗ. Mẫu xe này còn được trang bị nhiều tiện nghi như các màu sắc đen Charcoal, kem Blond, nâu Cardamom và xanh Blue, bên cạnh các tùy chọn chất liệu như da Nappa hay vải dệt.
|
Vô lăng được giữ nguyên so với bản tiền nhiệm, phía sau là đồng hồ kỹ thuật kích thước 12,3 inch.
|
Chìa khóa thông minh của Volvo S90 cho phép đề nổ từ xa, định vị ôtô.
|
Mẫu xe sở hữu màn hình 11,2 inch, được trang bị ứng dụng từ Google và hỗ trợ việc cập nhật không dây (OTA). S90 được trang bị nhiều tiện nghi như cửa sổ trời toàn cảnh Panorama tự động kéo màn che, sạc không dây, loa Bowers & Wilkins, lọc không khí...
|
Volvo S90 PHEV có công suất tổng hợp 455 mã lực và mô-men xoắn 309 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,8 giây, tốc độ tối đa vẫn giới hạn ở mức 180 km/h.
Đi kèm khối động cơ là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và bộ pin điện 18,8 kWh. Cơ cấu này mất khoảng 3 tiếng để sạc đầy và có thể di chuyển tối đa 80 km với chế độ thuần điện.
|
Tại Việt Nam, S90 2026 được bán với giá 2,75 tỷ đồng, không đổi so với bản tiền nhiệm tại Việt Nam. Mẫu sedan này có cùng tầm giá với một số cái tên như Mercedes-Benz E-Class hay BMW 5-Series, Audi A6.
