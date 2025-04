Chi tiết phương án hợp nhất Cần Thơ mới

Ban Thường vụ hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu vừa họp Ban chỉ đạo xây dựng đề án hợp nhất tỉnh. Theo dự thảo đề án, tỉnh Cà Mau (mới) đặt trung tâm hành chính - chính trị tại số 2 Hùng Vương, phường 5, TP. Cà Mau hiện nay.

Tỉnh Cà Mau mới có diện tích tự nhiên hơn 7.942k m2, quy mô dân số hơn 2,6 triệu người, dự kiến có 64 đơn vị hành chính cơ sở (9 phường, 55 xã).

Dự thảo đề án nêu rõ tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau có điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tương đồng, bên cạnh lợi thế riêng có thể bổ sung để mở rộng không gian phát triển.

Tên gọi “tỉnh Cà Mau” được giữ lại cho tỉnh mới vì địa danh Cà Mau có lịch sử lâu đời. TP. Cà Mau nằm ở cực Nam của Việt Nam - trung tâm tiểu vùng phía Nam của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. TP. Cà Mau có vị trí đặc biệt quan trọng về cả chính trị, quốc phòng và phát triển kinh tế biển, phù hợp để trở thành Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Cà Mau sau sắp xếp.

Ban Pháp chế HĐND TP. Cần Thơ vừa tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết và tờ trình do UBND Thành phố trình phục vụ kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND diễn ra ít ngày tới, như Tờ trình về việc thông qua chủ trương sáp nhập tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và TP. Cần Thơ thành một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, Tờ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP. Cần Thơ.

UBND TP. Cần Thơ cho biết ngày 15-16/4, cả Sóc Trăng, Hậu Giang và TP. Cần Thơ đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sáp nhập cấp tỉnh. Kết quả, trên 96% cử tri đồng thuận với chủ trương sáp nhập.

Đa số cử tri đồng thuận sau sáp nhập, thành phố trực thuộc Trung ương mới vẫn giữ tên TP. Cần Thơ, có diện tích tự nhiên hơn 6.400 km2, dân số gần 4,2 triệu người, tổng số có 103 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 31 phường, 72 xã). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP. Cần Thơ hiện nay.

UBND TP. Cần Thơ cũng vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố năm 2025. Việc tạm dừng này do các cấp, ngành đang tập trung cao độ cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ và thành phố. Việc sáp nhập cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện và tổ chức lại cấp xã kéo theo yêu cầu điều chỉnh nhân sự, vị trí việc làm.

Sở Nội vụ Cần Thơ được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh kế hoạch đào tạo, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí ngân sách và phù hợp thực tế sau khi hoàn tất sắp xếp tổ chức.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.