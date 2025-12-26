Chi tiết Minio Green - xe điện VinFast nhỏ nhất, giá 269 triệu đồng

|
Tại triển lãm Vietnam Mobility Show (VnMS) 2025 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam thuộc Đông Anh (Hà Nội), VinFast đã cho trưng bày phiên bản sản xuất của Minio Green - mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ chuyên dùng cho kinh doanh dịch vụ vận tải.
|
Các kích thước dài x rộng x cao của VinFast Minio Green lần lượt 3.090 x 1.496 x 1663 mm, chiều dài cơ sở 2.065 mm. Khoảng sáng gầm xe Minio Green đạt 165 mm. Tương tự VinFast VF 3, Minio Green cũng có cấu hình 3 cửa, 2 hàng ghế với 4 chỗ ngồi.
|
Phần đầu xe Minio Green sở hữu thiết kế tối giản. Logo VinFast cùng biểu tượng cánh chim mạ crom là điểm nhấn, bên cạnh cụm đèn chiếu sáng tạo hình tròn.
|
Cận cảnh cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED của VinFast Minio Green.
|
Đuôi xe gọn gàng, sở hữu thiết kế tối giản tương tự phía đầu xe. Cụm đèn hậu đặt dọc. Cốp sau đóng/mở cơ.
|
Khi mở cửa hậu, VinFast Minio Green vẫn có một khoảng không gian sau lưng hàng ghế thứ hai, tuy nhiên không quá rộng rãi. Khu vực này gần như không thể chất hành lý nếu hàng ghế sau được sử dụng.
|
VinFast Minio Green trang bị mâm thép đường kính 13 inch. Bộ lốp thương hiệu Sailun đi kèm xe có thông số 155/65 R13. Phía trước dùng phanh đĩa, phanh sau dạng tang trống.
Cận cảnh tay nắm cửa phẳng trên VinFast Minio Green. Giống với VF 3, gương chiếu hậu trên Minio Green cũng được điều chỉnh và đóng/mở hoàn toàn thủ công.
|
Do được định vị là một mẫu xe chuyên dùng kinh doanh dịch vụ vận tải, Minio Green sở hữu khoang nội thất ở mức độ khá cơ bản.
|
Vô lăng đáy phẳng 2 chấu trên Minio Green vẫn còn nhiều phím chờ. Loạt phím vật lý có sẵn dùng để điều chỉnh hệ thống âm thanh của xe. Cần số điện tử dạng thanh đặt sau vô lăng - thiết kế này tương tự VinFast VF 3.
|
VinFast Minio Green chỉ có một màn hình 7 inch đặt sau vô lăng, hiển thị các thông số vận hành. Xe không có màn hình giải trí trung tâm.
|
Giữa 2 ghế hàng đầu Minio Green là khu vực bố trí phanh tay cơ, khay đựng cốc cùng các phím vật lý điều chỉnh lên/xuống kính.
|
Cụm phím vật lý điều chỉnh hệ thống điều hòa không khí, khóa cửa xe và tắt/mở đèn hazard đặt tại trung tâm táp-lô.
|
Tapi cửa đơn giản, chỉ bố trí loa và tay nắm mở cửa.
|
Chiều dài cơ sở chỉ hơn 2.000 mm nên khó đòi hỏi một không gian rộng rãi cho hàng 2 của Minio Green. Mẫu xe điện nhỏ nhất của VinFast vẫn có thể chở tối đa 4 người, bao gồm tài xế. Hàng ghế trước cần gập xuống để hành khách tiếp cận hàng ghế thứ hai.
|
VinFast Minio Green được trang bị motor điện dẫn động cầu sau, cung cấp công suất tối đa 40 mã lực, mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Mẫu xe điện cỡ nhỏ đi kèm 2 chế độ lái Eco và Normal.
|
Hồi tháng 7, VinFast thông báo nâng cấp dung lượng gói pin Minio Green lên thành 18,3 kWh, cho phép xe đạt phạm vi hoạt động tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình NEDC. Minio Green hỗ trợ công suất sạc tối đa 24 kW, cho phép nạp lại 10-70% dung lượng pin trong khoảng hơn 30 phút.
|
Không chỉ là mẫu xe nhỏ nhất của VinFast, Minio Green còn đang là cái tên sở hữu giá bán rẻ nhất danh mục sản phẩm ôtô điện thương hiệu. Ở giá bán 269 triệu đồng, VinFast Minio Green sẽ cạnh tranh Wuling Mini EV (từ 197 triệu đồng) trong phân khúc ôtô điện đô thị cỡ nhỏ, chuyên dùng kinh doanh dịch vụ vận tải.
|
Kích thước nhỏ gọn là ưu điểm cho phép Minio Green "luồn lách" trong khu vực đô thị, phục vụ nhu cầu di chuyển quãng ngắn. Ở cùng tầm giá với Minio Green, khách Việt còn có VinFast VF 3 - mẫu ôtô điện cá nhân giá 300 triệu đồng đang bán chạy nhất Việt Nam.
