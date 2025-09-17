Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chỉ định nhân sự tham gia cấp ủy Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

  • Thứ tư, 17/9/2025 12:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ông Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, cho biết dự kiến, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cấp có thẩm quyền sẽ có các quyết định chỉ định nhân sự tham gia cấp ủy Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Sáng 17/9, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Co quan Dang Trung uong anh 1

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trần Vương.

Thông tin tại họp báo, ông Vũ Đức Tú, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền đại hội, cho biết: Đại hội diễn ra trong thời gian từ 23 tới 24/9, tại Trụ sở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, với 299 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời.

Đại hội có chủ đề: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm công tác tham mưu chiến lược; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra”. Đại hội có phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đột phá - Phát triển”.

Đại hội sẽ thực hiện hai nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 và thảo luận, đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trao đổi tại họp báo, ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, cho biết thực hiện Nghị quyết 57, cơ quan đã chuẩn bị các nội dung liên quan tới chuyển đổi số từ công tác xây dựng văn kiện và đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho đại hội.

Co quan Dang Trung uong anh 2

Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, trao đổi tại họp báo. Ảnh: Trần Vương.

Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công an thực hiện việc chuyển đổi số tại đại hội.

Trong đó, có hai nhóm nội dung chính: Nhóm thứ nhất là phối hợp với Bộ Công an thực hiện nhận dạng khuôn mặt “Face ID” với các đại biểu và các thành phần khác tham dự đại hội.

Nhóm thứ hai là sử dụng ứng dụng phòng họp không giấy được cài đặt trên các máy tính bảng của các đại biểu, khách mời, đưa các nội dung dự thảo văn kiện, tài liệu để các đại biểu có thể xem, đọc, nghiên cứu.

Về công tác nhân sự, ông Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, cho biết dự kiến sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cấp có thẩm quyền sẽ có các quyết định chỉ định nhân sự tham gia cấp ủy Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền đại hội, đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền trước, trong, sau đại hội, nêu bật ý nghĩa quan trọng của đại hội, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng TƯ lần I diễn ra ngày 23-24/9

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được tổ chức tại Hà Nội trong thời gian 23-24/9.

3 giờ trước

Công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ngày 15/9, tại Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã công bố các quyết định về công tác cán bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

40:2428 hôm qua

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TW

Sáng 9/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

13:07 9/9/2025

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

Đọc tiếp

