Chỉ định nhân sự tham gia cấp ủy Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Sáng 17/9, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trần Vương.

Thông tin tại họp báo, ông Vũ Đức Tú, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền đại hội, cho biết: Đại hội diễn ra trong thời gian từ 23 tới 24/9, tại Trụ sở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, với 299 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời.

Đại hội có chủ đề: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm công tác tham mưu chiến lược; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra”. Đại hội có phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đột phá - Phát triển”.

Đại hội sẽ thực hiện hai nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 và thảo luận, đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trao đổi tại họp báo, ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, cho biết thực hiện Nghị quyết 57, cơ quan đã chuẩn bị các nội dung liên quan tới chuyển đổi số từ công tác xây dựng văn kiện và đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho đại hội.

Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, trao đổi tại họp báo. Ảnh: Trần Vương.

Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công an thực hiện việc chuyển đổi số tại đại hội.

Trong đó, có hai nhóm nội dung chính: Nhóm thứ nhất là phối hợp với Bộ Công an thực hiện nhận dạng khuôn mặt “Face ID” với các đại biểu và các thành phần khác tham dự đại hội.

Nhóm thứ hai là sử dụng ứng dụng phòng họp không giấy được cài đặt trên các máy tính bảng của các đại biểu, khách mời, đưa các nội dung dự thảo văn kiện, tài liệu để các đại biểu có thể xem, đọc, nghiên cứu.

Về công tác nhân sự, ông Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, cho biết dự kiến sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cấp có thẩm quyền sẽ có các quyết định chỉ định nhân sự tham gia cấp ủy Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền đại hội, đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền trước, trong, sau đại hội, nêu bật ý nghĩa quan trọng của đại hội, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.